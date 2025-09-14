Es oficial: la Vuelta a España tomó decisión con Jonas Vingegaard tras suspender la última etapa y cancelar la premiación

Después de tres semanas de competición por carreteras italianas, francesas, andorranas y españolas, el pelotón empezó la etapa final desde Alalpardo pero fue detenido en su llegada a la capital española, donde se ha puesto fin a la etapa antes de lo previsto para preservar la seguridad de los corredores, sin celebrarse la ceremonia de podio.

Todo un doble ganador del Tour de Francia, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), ha sido el campeón de la edición 80 de La Vuelta, el primer danés de la historia en conseguirlo, sumando de esta forma una nueva nacionalidad (15) en la lista de campeones de la carrera.

El danés consiguió tres etapas en esta edición de la Vuelta a España. | Foto: Getty Images

Official 𝐰𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫𝐬 of La Vuelta a España 2025! ❤️ pic.twitter.com/oIMf4Y8XHG — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 14, 2025

En las posiciones de podio le han seguido el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) y el británico Tom Pidcock (Q36.5), el primer campeón olímpico de BTT en acabar entre los tres primeros de una Gran Vuelta.

Mads Pedersen (Lidl-Trek) conquistó el maillot verde por segunda vez, convirtiéndose en el segundo corredor en la historia de conseguir la clasificación por puntos del Giro y La Vuelta en el mismo año tras Eddy Merckx en 1973.

Por su lado, con su conquista por segundo año consecutivo de la clasificación de la montaña, Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) se ha convertido en el primer corredor en ser capaz de retener el maillot de lunares dos años seguidos desde que Omar Fraile lo consiguiera en las ediciones de 2015 y 2016.

Madrid se preparaba para recibir a los 153 corredores que quedaban en competición después de tres semanas de batalla desde la salida oficial en Piamonte.

Mads Pedersen (Lidl-Trek) conquistó el maillot verde por segunda vez. Foto de referencia. | Foto: AFP

Después de haberse dejado la piel en su paso por Italia, Francia, Andorra y España, ahora llegaba el turno de celebrar sus logros camino a su última destinación.

El pelotón tomó la salida desde Alalpardo, empezando su tradicional ronda de celebraciones. Vestido con La Roja como líder de la carrera, Jonas Vingegaard empezó sus fotografías conmemorativas junto a sus compatriotas daneses, una lista que incluía a Mads Pedersen (ganador del maillot verde), Mikkel Bjerg, Chris Juul-Jensen, Anders Foldager, y Jonas Gregaard.

Posteriormente, se unieron a Vingegaard sus compañeros de equipo en Visma-Lease a Bike, incluyendo a un Sepp Kuss que ha formado parte de cinco de las últimas siete victorias finales en La Vuelta, incluyendo la suya en 2023. Entre los corredores, todo eran sonrisas y brindis encarando la última jornada de competición.

El grupo alcanzó a un ritmo tranquilo las calles de Madrid, donde se detuvo la carrera cuando unas protestas invadieron la calzada. Con ello, se dio final a la etapa 21 para preservar la seguridad de los corredores, sin celebrarse la ceremonia de podio.

Con ello, el doble campeón del Tour de Francia Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) se ha alzado con su primera victoria en la clasificación general de La Vuelta, en una edición donde ha sido capaz de ganar tres etapas en Limone Piemonte, Valdezcaray y la Bola del Mundo.

El ciclista portugués del Team UAE, Joao Almeida, fue segundo en la Vuelta a España. | Foto: AFP

Ha comandado la clasificación con 1’16” de ventaja sobre el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates), que sigue los pasos de su compatriota Joaquim Agostinho en 1974, y 3’11” sobre Tom Pidcock (Q36.5), el décimo corredor británico en subir al podio de la carrera española.