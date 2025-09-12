Apuesta salió mal para Egan Bernal y tuvo que calvearse en plena Vuelta a España: así quedó

Egan Bernal terminará la Vuelta a España 2025 con la cabeza rapada, producto de una apuesta que hicieron al interior del Ineos Grenadiers.

En la noche previa a la contrarreloj, hicieron girar una ruleta y el perdedor fue el italiano Filippo Ganna.

No obstante, a raíz de su victoria contundente en la etapa 18, a Ganna se le concedió la oportunidad de elegir a otro compañero que se rapara y el señalado terminó siendo Egan.

“No lo sé. Anoche, cuando giramos la ruleta, era mi nombre, así que puedes elegir a otro. Ya veremos mañana qué pasa“, dijo el italiano en declaraciones para los medios oficiales del Ineos.

Muchos pensaban que el elegido iba a ser Ben Turner, último en entrar a la convocatoria de la Vuelta a España, sin embargo, Ganna puso por delante su gran amistad con Egan Bernal.

Ganna arrasó con todos

Filippo Ganna fue la figura de la contrarreloj, cruzando la meta con un tiempo de 13 minutos exactos que no pudo ser destronado por ninguno de los otros especialistas.

El italiano estuvo casi tres horas sentado en la ‘silla caliente’ esperando que alguno de sus rivales pudiera vencerlo, pero no fue así.

Luego de coronarse ganador de la etapa, dijo: “Creo que he sufrido más en las últimas tres horas en la silla caliente, que sobre la bicicleta”.

“Me costó encontrar mi ritmo en la primera parte del recorrido, así que luego intenté darlo todo, sin pensar en los números ni en nada”, confesó. “Estoy muy contento por lo de hoy. Ha sido una Vuelta muy buena para el equipo e intentaremos hacerlo lo mejor posible para el resto de la carrera”, añadió.

Esta es la tercera victoria del Ineos Grenadiers en la presente edición de la ronda ibérica, luego de las conseguidas por Ben Turner y Egan Bernal.

Egan Bernal mostró su fortaleza en la etapa 16 de la Vuelta a España 2025 | Foto: Getty Images

Se acerca el final

Aunque no tienen un candidato para pelear por la clasificación general, las victorias parciales han permitido calmar las críticas contra el plan diseñado por los directores deportivos.

Este sábado podrán buscar otra victoria más en la Bola del Mundo, puerto fuera de categoría que exigirá al máximo las piernas de los corredores. Allí se espera que haya una batalla entre Jonas Vingegaard y João Almeida por la camiseta roja como líder de la clasificación general.

Ahora mismo la diferencia entre ambos es de solo 40 segundos, lo que no garantiza nada para el danés y mantiene viva la ilusión del UAE Team Emirates.