Apuesta salió mal para Egan Bernal y tuvo que calvearse en plena Vuelta a España: así quedó

El colombiano pensó que se había salvado, pero todo se le devolvió tras la victoria de Filippo Ganna en la etapa 18.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

12 de septiembre de 2025, 12:07 p. m.
MONZON, SPAIN - AUGUST 30: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers prior to the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 8 a 163.5km stage from Monzon Templario to Zaragoza / #UCIWT / on August 30, 2025 in Monzon, Spain. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
Egan Bernal, ciclista colombiano | Foto: Getty Images

Egan Bernal terminará la Vuelta a España 2025 con la cabeza rapada, producto de una apuesta que hicieron al interior del Ineos Grenadiers.

En la noche previa a la contrarreloj, hicieron girar una ruleta y el perdedor fue el italiano Filippo Ganna.

No obstante, a raíz de su victoria contundente en la etapa 18, a Ganna se le concedió la oportunidad de elegir a otro compañero que se rapara y el señalado terminó siendo Egan.

Contexto: Egan Bernal vuelve a celebrar en la Vuelta a España 2025: Ineos Grenadiers dominó la etapa 18

“No lo sé. Anoche, cuando giramos la ruleta, era mi nombre, así que puedes elegir a otro. Ya veremos mañana qué pasa“, dijo el italiano en declaraciones para los medios oficiales del Ineos.

Muchos pensaban que el elegido iba a ser Ben Turner, último en entrar a la convocatoria de la Vuelta a España, sin embargo, Ganna puso por delante su gran amistad con Egan Bernal.

Ganna arrasó con todos

Filippo Ganna fue la figura de la contrarreloj, cruzando la meta con un tiempo de 13 minutos exactos que no pudo ser destronado por ninguno de los otros especialistas.

El italiano estuvo casi tres horas sentado en la ‘silla caliente’ esperando que alguno de sus rivales pudiera vencerlo, pero no fue así.

Luego de coronarse ganador de la etapa, dijo: “Creo que he sufrido más en las últimas tres horas en la silla caliente, que sobre la bicicleta”.

Contexto: Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Vingegaard perdió tiempo en la etapa 18

“Me costó encontrar mi ritmo en la primera parte del recorrido, así que luego intenté darlo todo, sin pensar en los números ni en nada”, confesó. “Estoy muy contento por lo de hoy. Ha sido una Vuelta muy buena para el equipo e intentaremos hacerlo lo mejor posible para el resto de la carrera”, añadió.

Esta es la tercera victoria del Ineos Grenadiers en la presente edición de la ronda ibérica, luego de las conseguidas por Ben Turner y Egan Bernal.

L'ANGLIRU, SPAIN - SEPTEMBER 05: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers crosses the finish line during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 13 a 203.7km stage from Cabezon de la Sal to L'Angliru 1556m / #UCIWT / on September 05, 2025 in L'Angliru, Spain. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Egan Bernal mostró su fortaleza en la etapa 16 de la Vuelta a España 2025 | Foto: Getty Images

Se acerca el final

Aunque no tienen un candidato para pelear por la clasificación general, las victorias parciales han permitido calmar las críticas contra el plan diseñado por los directores deportivos.

Este sábado podrán buscar otra victoria más en la Bola del Mundo, puerto fuera de categoría que exigirá al máximo las piernas de los corredores. Allí se espera que haya una batalla entre Jonas Vingegaard y João Almeida por la camiseta roja como líder de la clasificación general.

Ahora mismo la diferencia entre ambos es de solo 40 segundos, lo que no garantiza nada para el danés y mantiene viva la ilusión del UAE Team Emirates.

Egan Bernal, por su parte, tratará de terminar de la mejor manera y buscará la fuga si es que se encuentra en buenas condiciones físicas. El colombiano ya rompió la sequía con su victoria en la etapa 16, pero sueña con dar otro golpe antes de enfocarse de lleno en el Mundial de Ruta.

