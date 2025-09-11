Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Vingegaard perdió tiempo en la etapa 18

Con un nuevo recorte obligado por las protestas propalestinas, la Vuelta a España 2025 disputó una de las jornadas más importantes en la batalla por la clasificación general.

La etapa 18 constó de 12.2 kilómetros en contrarreloj individual, una especialidad que puso a prueba las fuerzas de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) y varios de los favoritos al título.

En un principio, la ‘crono’ se debía disputar sobre un recorrido de 26 kilómetros en total, sin embargo, el trayecto fue modificado por la amenaza de nuevos intentos de boicotear a la organización.

“Con el objetivo de dotar de una mayor protección el desarrollo de la etapa, la organización de La Vuelta, en coordinación con el Ayuntamiento de Valladolid y tras consultarlo con el Colegio de Comisarios ha decidido que la etapa contrarreloj se dispute sobre un recorrido de 12,2 km, manteniendo la salida y la meta inicialmente previstas”, señalaron en un comunicado.

Filippo Ganna, ciclista del Ineos Grenadiers | Foto: Europa Press via Getty Images

Victoria de Filippo Ganna

Bajo ese nuevo panorama, el plan de los favoritos cambió y benefició a los especialistas en la contrarreloj como Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

El italiano voló encima de su bicicleta y firmó un tiempo de 13 minutos exactos para cruzar la meta en Valladolid.

Desde ahí ya se sabía que era un fuerte candidato al triunfo, esperando por el resto de especialistas y los favoritos que saldrían al ruedo en la última tanda.

Como era de esperarse, Egan Bernal se tomó la etapa con tranquilidad y completó el recorrido con un tiempo de 15 minutos y 4 segundos. Santiago Buitrago lo hizo en 13′45″, mientras que Harold Tejada paró el cronómetro en 13′27″ como el mejor colombiano.

Harold Tejada, mejor colombiano en la etapa 18 de la Vuelta a España 2025 | Foto: AFP

No hubo nadie que pudiera destronar a Ganna, que se llevó otra victoria más para el Ineos Grenadiers en medio de la zozobra por quedarse sin candidato a la general.

Almeida dio el golpe

Por otro lado, João Almeida (UAE Team Emirates) hizo un gran trabajo en la contrarreloj y le sacó diez segundos a Vingegaard.

En ese orden de ideas, la diferencia entre ambos por la clasificación general pasa a ser de 40 segundos en total faltando solo tres etapas para coronar al campeón en Madrid.

Este viernes habrá etapa llana para los esprinters o la fuga. La gran batalla de los favoritos será el sábado, subiendo al puerto fuera de categoría bautizado como la Bola del Mundo.

Allí los ojos estarán puestos sobre Vingegaard y Almeida, quienes definirán al ganador de la Vuelta a España en un duelo mano a mano.

Clasificación general - Vuelta a España 2025 (Etapa 18)

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - 65:07:13

2. Joao Almeida (UAE Team Emirates), a 40″

3. Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling), a 2′39″

4. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 3′18″

5. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 4′19″

6. Matthew Riccitello (Israel PremierTech), a 5′17″

7. Felix Gall (Decathlon AG2R), a 5′20″

8. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), a 7′26″

9. Torstein Traeen (Bahrain Victorious), a 7′42″