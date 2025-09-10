Suscribirse

Ciclismo

Egan Bernal se confiesa y revela por qué perdió más de 23 minutos en la Vuelta a España

El ciclista colombiano cayó varios lugares en la clasificación general, luego de un exigente final en alto por la etapa 17.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

10 de septiembre de 2025, 8:02 p. m.
O BARCO DE VALDEORRAS, SPAIN - SEPTEMBER 10: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers meets the media press prior to the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 17 a 143.2km stage from O Barco de Valdeorras to Alto de El Morredero 1755m / #UCIWT / on September 10, 2025 in Alto de O Barco de Valdeorras, Spain. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
Egan Bernal le apunta a otra victoria de etapa en lo que queda de la Vuelta a España | Foto: Getty Images

Todas las opciones de Egan Bernal en la clasificación general quedaron clausuradas. Un día después de haber conquistado la victoria de etapa para Colombia, el zipaquireño se dedicó a recuperar energías en la montaña.

Ahora mismo sus objetivos en la Vuelta a España pasan por buscar otro triunfo parcial, antes de llegar a Madrid.

Contexto: Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Jonas Vingegaard sufrió en la etapa 17

Aunque el martes había recuperado algunos lugares en la general y parecía revivir la esperanza de pelear por el Top 10, Egan está cerrado a otros planes.

De hecho, este miércoles intentó meterse a la fuga de nuevo con la esperanza de pelear por al victoria en el Alto de El Morredero, pero no se le dieron las cosas.

ALTO DE EL MORREDERO, SPAIN - SEPTEMBER 10: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers reacts after the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 17 a 143.2km stage from O Barco de Valdeorras to Alto de El Morredero 1755m / #UCIWT / on September 10, 2025 in Alto de El Morredero, Spain. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
Egan Bernal junto a su novia Maria Fernanda Gutiérrez | Foto: Getty Images

Borrón y cuenta nueva

Al ver que no había posibilidad de escaparse, Egan Bernal apretó el freno y fue a otra velocidad pensando en los días de competencia que le faltan por disputar.

“Hoy buscamos la fuga en la primera parte, me sentía bien, intenté varias veces. Se metió Brandon (Rivera), confiamos en él, pero el grupo iba bastante rápido, así que fue una llegada para los de la general”, indicó.

Este jueves, en la contrarreloj individual, perderá algunos minutos más porque la estrategia del Ineos pasa por otros pedales. “Mañana la crono con Pipo (Filippo Ganna) y descansar para el último bloque de la carrera”, sentenció.

Contexto: La Vuelta a España 2025 entra en caos: ciclistas amenazan con irse a paro y no terminar la carrera

La última oportunidad para Egan Bernal en la Vuelta a España será el próximo sábado en la Bola del Mundo, puerto fuera de categoría en el que se jugarán dos realidades distintas: los interesados en la victoria de etapa y la batalla por el título de la clasificación general.

Una vez se termine la ronda ibérica, el joven maravilla pondrá sus ojos en la disputa del Mundial de Ruta con la selección de Colombia. Su temporada 2025 terminará en el Giro de Lombardía, monumento en el que participarán varias de las estrellas del pelotón.

@caracolsports

#EganBernal hizo balance 🗣️ de su rendimiento deportivo en la etapa 17 de la #VueltaaEspaña2025 🇪🇸🚵🏻, que tuvo un exigente recorrido 🥵

♬ sonido original - Caracol Sports

Vingegaard también sufrió

Lo cierto es que Egan Bernal no fue el único que la pasó mal en la etapa 17. Jonas Vingegaard, líder de la general, confesó que tenía las fuerzas justas para llegar a la meta sin pérdidas considerables con sus rivales directos.

“Para ser sincero, cinco o seis de nosotros estuvimos bastante igualados hoy. No tuve el mejor día, pero sobreviví, y supongo que en los días en los que necesitas sobrevivir, los días en los que no te sientes al 100%, eso es un buen día”, declaró el ciclista danés.

La contrarreloj será fundamental para sus aspiraciones de título en la Vuelta. “No, no fue mi mejor día, pero al menos no perdí tiempo en un mal día, no pasa nada. De ahora en adelante, solo espero con ansias mañana y me concentro en la contrarreloj”, agregó.

Vingegaard está en la primera casilla de la general y tiene 50 segundos de diferencia sobre João Almeida, su más inmediato perseguidor.

Clasificación general - Vuelta a España 2025 (Etapa 17)

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - 64:53:55

2. Joao Almeida (UAE Team Emirates), a 50″

3. Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling), a 2′28″

4. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 3′04″

5. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 3′51″

6. Felix Gall (Decathlon AG2R), a 4′57″

7. Matthew Riccitello (Israel PremierTech), a 4′59″

8. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), a 6′24″

9. Torstein Traeen (Bahrain Victorious), a 7′06″

10. Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), a 10′16″.

Documento sin título

La Vuelta España 2025 — Tabla general

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Por qué atentaron contra Charlie Kirk? Estas eran sus banderas políticas

2. En vivo - Muere Charlie Kirk, activista de derecha y aliado de Donald Trump en un atentado en Utah

3. “Es el fijo ya”: Álvaro Uribe Vélez ya tiene lista su decisión para las elecciones de 2026

4. Gustavo Petro habló de las protestas que piden la dimisión de Emmanuel Macron y aprovechó para darle un consejo

5. Exsenador Hernán Andrade habló de su respaldo a Abelardo de la Espriella: “No lo hice para tirarme la aspiración de Efraín Cepeda”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Egan Bernalclasificación generalVuelta a España 2025Ineos Grenadiers

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.