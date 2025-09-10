Todas las opciones de Egan Bernal en la clasificación general quedaron clausuradas. Un día después de haber conquistado la victoria de etapa para Colombia, el zipaquireño se dedicó a recuperar energías en la montaña.

Ahora mismo sus objetivos en la Vuelta a España pasan por buscar otro triunfo parcial, antes de llegar a Madrid.

Aunque el martes había recuperado algunos lugares en la general y parecía revivir la esperanza de pelear por el Top 10, Egan está cerrado a otros planes.

De hecho, este miércoles intentó meterse a la fuga de nuevo con la esperanza de pelear por al victoria en el Alto de El Morredero, pero no se le dieron las cosas.

Egan Bernal junto a su novia Maria Fernanda Gutiérrez | Foto: Getty Images

Borrón y cuenta nueva

Al ver que no había posibilidad de escaparse, Egan Bernal apretó el freno y fue a otra velocidad pensando en los días de competencia que le faltan por disputar.

“Hoy buscamos la fuga en la primera parte, me sentía bien, intenté varias veces. Se metió Brandon (Rivera), confiamos en él, pero el grupo iba bastante rápido, así que fue una llegada para los de la general”, indicó.

Este jueves, en la contrarreloj individual, perderá algunos minutos más porque la estrategia del Ineos pasa por otros pedales. “Mañana la crono con Pipo (Filippo Ganna) y descansar para el último bloque de la carrera”, sentenció.

La última oportunidad para Egan Bernal en la Vuelta a España será el próximo sábado en la Bola del Mundo, puerto fuera de categoría en el que se jugarán dos realidades distintas: los interesados en la victoria de etapa y la batalla por el título de la clasificación general.

Una vez se termine la ronda ibérica, el joven maravilla pondrá sus ojos en la disputa del Mundial de Ruta con la selección de Colombia. Su temporada 2025 terminará en el Giro de Lombardía, monumento en el que participarán varias de las estrellas del pelotón.

Vingegaard también sufrió

Lo cierto es que Egan Bernal no fue el único que la pasó mal en la etapa 17. Jonas Vingegaard, líder de la general, confesó que tenía las fuerzas justas para llegar a la meta sin pérdidas considerables con sus rivales directos.

“Para ser sincero, cinco o seis de nosotros estuvimos bastante igualados hoy. No tuve el mejor día, pero sobreviví, y supongo que en los días en los que necesitas sobrevivir, los días en los que no te sientes al 100%, eso es un buen día”, declaró el ciclista danés.

La contrarreloj será fundamental para sus aspiraciones de título en la Vuelta. “No, no fue mi mejor día, pero al menos no perdí tiempo en un mal día, no pasa nada. De ahora en adelante, solo espero con ansias mañana y me concentro en la contrarreloj”, agregó.

Vingegaard está en la primera casilla de la general y tiene 50 segundos de diferencia sobre João Almeida, su más inmediato perseguidor.

Clasificación general - Vuelta a España 2025 (Etapa 17)

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - 64:53:55

2. Joao Almeida (UAE Team Emirates), a 50″

3. Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling), a 2′28″

4. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 3′04″

5. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 3′51″

6. Felix Gall (Decathlon AG2R), a 4′57″

7. Matthew Riccitello (Israel PremierTech), a 4′59″

8. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), a 6′24″

9. Torstein Traeen (Bahrain Victorious), a 7′06″

10. Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), a 10′16″.