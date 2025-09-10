Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Jonas Vingegaard sufrió en la etapa 17

Ya se corrió la etapa 17 de la Vuelta a España 2025, este miércoles 10 de septiembre, con un total de 143,2 kilómetros entre O Barco de Valdeoras y el Alto de El Morredero. Un trazado con varios ascensos, más que nada al final.

Los ciclistas tuvieron que encarar un duro ascenso en los últimos kilómetros de etapa. El gran ganador del día fue Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora) y una de las imágenes de la jornada la protagonizó Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

El corredor danés sigue como líder de la Vuelta a España tras esta etapa 17, pero le costó en algunos tramos. De hecho, en el ascenso final, cuando Pellizzari atacó para ganar la jornada, a Vingegaard se le vio algo cansado y pegado a la rueda del oro grupo de escapados.

En cuanto a los colombianos, el país siguió muy de cerca el rendimiento de Harold Tejada (XDS-Astana) este miércoles. El escarabajo peleó en la parte de adelante y trató de llegar lo mejor posible a la meta, cruzando en el puesto 13.

Así las cosas, Tejada desplaza a Egan Bernal y se convierte en el mejor colombiano en la clasificación general de la competencia. Ahora es 12, a 15:36 de Vingegaard.

Harold Tejada se convierte en el mejor colombiano de la clasificación general en la Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

Egan Bernal, que el pasado martes 9 de septiembre ganó la etapa 16, no tuvo un buen día este miércoles: acabó en el puesto 114, seguido de su compatriota Santiago Buitrago.

Clasificación de la etapa 17 en La Vuelta a España 2025

1. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) - 3:37:29

2. Thomas Pidcock (GBR/Q36.5) a 0:16

3. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 0:18

4. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 0:20

5. João Almeida (POR/UAE Emirates-XRG) a 0:22

6. Matthew Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) a 0:26

7. Felix Gall (AUT/Decathlon-AG2R) a 0:53

8. Torstein Træen (NOR/Bahrain-Victorious) a 0:53

9. Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) a 0:58

10. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) 1:44

(...)

13. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 4:08

17. Santiago Buitrago (COL/Baharin Victorious) a 4:26

113. Brandon Rivera (COL/Ineos Grenadiers) a 23:45

114. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 23:45.

La Vuelta España 2025 — Etapa 17

Clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 17

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 64:53:55

2. João Almeida (POR/UAE Emirates-XRG) a 0:50

3. Thomas Pidcock (GBR/Q36.5) a 2:28

4. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 3:04

5. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) a 3:51

6. Felix Gall (AUT/Decathlon-AG2R) a 4:57

7. Matthew Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) a 4:59

8. Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) a 6:24

9. Torstein Træen (NOR/Bahrain-Victorious) a 7:06

10. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) a

(...)

12. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 15:36

15. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 33:01

16. Santiago Buitrago (COL/Baharin Victorious) a 33:52

64. Brandon Rivera (COL/Ineos Grenadiers) a 2:20:25.