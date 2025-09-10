Suscribirse

Ciclismo

La Vuelta a España 2025 entra en caos: ciclistas amenazan con irse a paro y no terminar la carrera

La situación sobre las protestas ha llegado a un límite para los participantes que siguen compitiendo en la tercera semana de la ronda ibérica.

Redacción Ciclismo
10 de septiembre de 2025, 2:51 p. m.
O BARCO DE VALDEORRAS, SPAIN - SEPTEMBER 10: (L-R) Jonas Vingegaard of Denmark and Team Visma | Lease a Bike - Red Leader Jersey, Mads Pedersen of Denmark and Team Lidl - Trek - Green Points Jersey prior to the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 17 a 143.2km stage from O Barco de Valdeorras to Alto de El Morredero 1755m / #UCIWT / on September 10, 2025 in Alto de O Barco de Valdeorras, Spain. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
Jonas Vingegaard, líder de la clasificación general en la Vuelta a España | Foto: Getty Images

Los ciclistas de la Vuelta a España decidieron este miércoles, antes de la salida de la etapa 17, que ellos mismos neutralizarán la carrera en caso de nuevos incidentes relacionados con las manifestaciones propalestinas.

“Hemos decidido que, en caso de incidente, neutralizaremos la etapa y dejaremos de correr”, declaró a los medios el australiano Jack Haig (Bahrain Victorious), quien actuó como portavoz de los ciclistas antes de iniciar la etapa en El Barco de Valdeorras.

Contexto: Jonas Vingegaard se pronunció ante la caótica victoria de Egan Bernal: hizo fuerte reclamo

Por la mañana, los representantes de los 23 equipos se reunieron para votar sobre las tres opciones sobre la mesa: iniciar la etapa y detenerla en caso de incidente, intentar llegar a la meta a toda costa, o no tomar la salida.

Aunque se optó por la primera opción, Haig, tercer clasificado de la ronda española en 2021, precisó que esta decisión solo se refería a la etapa del miércoles y que, a partir de ahora, se realizarían votaciones similares todos los días.

La Vuelta debe finalizar el domingo en Madrid, donde se prevén protestas masivas.

BILBAO, SPAIN - SEPTEMBER 03: People hold Palestinian flags as the latest stage of Spain's La Vuelta cycling race was stopped just 3 kilometers (1.86 miles) short of the finish line due to Israel-related protests, on Bilbao, Spain on September 03, 2025. The three-week race, held from Aug. 23 to Sept. 14, has been marked by almost daily anti-Israel demonstrations since Aug. 27, when it entered Spain from Italy and France. After entering Spain, La Vuelta faced demonstrations against Israel, which prevented the race from being completed under normal conditions.The protesters specifically targeted the Israeli team, Israel-Premier Tech, owned by Sylvan Adams, a known friend of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, calling for its removal from the race. (Photo by Aretx Mendieta/Anadolu via Getty Images)
Ya van dos etapas recortadas en la Vuelta a España 2025 | Foto: Anadolu via Getty Images

Refuerzo extraordinario de seguridad

Este miércoles, la delegación del Gobierno en Madrid anunció un refuerzo “extraordinario” de 1.500 agentes para las dos últimas etapas de la Vuelta, perturbada casi a diario por manifestaciones propalestinas, y que debe finalizar el domingo en la capital española.

“Con este esfuerzo se busca compatibilizar el desarrollo de la prueba deportiva en las dos etapas madrileñas (Robledo de Chavela-Bola del Mundo y Alalpardo-Cibeles) y el legítimo derecho de manifestación de aquellos ciudadanos ciudadanos que así lo decidan”, explicó la delegación de Gobierno en un comunicado.

El pelotón se ve cada vez más afectado por las manifestaciones diarias de activistas propalestinos que protestan contra la participación en la competición del equipo Israel-Premier Tech, en el contexto de la guerra en Gaza.

El martes, la etapa 16 tuvo que ser acortada, al igual que la semana pasada en Bilbao. La meta se adelantó al kilómetro 8 debido a las manifestaciones.

Por su parte, los ciclistas dicen estar cada vez más preocupados por su seguridad.

“Se está volviendo cada vez más complicado con acciones que ahora posiblemente buscan perjudicar intencionalmente a los ciclistas, poniendo árboles en medio de la carretera, poniendo chinchetas o encendiendo fuegos”, lamentó Jack Haig.

Contexto: Vuelta a España 2025: consulte los perfiles y recorridos de las próximas etapas

“Se está volviendo complicado en términos deportivos”, coincidió el francés Julien Bernard (Lidl-Trek) ante el micrófono de Eurosport.

“Realmente queremos llegar hasta Madrid. Nuestro objetivo es que todavía queremos continuar con la carrera. Y aunque comprendemos totalmente todas las demandas de las personas que protestan, nosotros solo intentamos simplemente hacer nuestro trabajo”, prosiguió.

Y zanjó: “Solo nos gustaría que las protestas fueran un poco más pacíficas”.

“Cada vez está más tensa la cosa, las protestas están yendo a más, en la carrera se están viendo dificultades de seguir adelante y en el pelotón hay mucha incertidumbre”, afirmó Mikel Landa antes de salir.

CASTRO DE ERVILLE, SPAIN - SEPTEMBER 09: Stage winner, Egan Bernal of Colombia (R) and Bob Jungels of Luxembourg and Team INEOS Grenadiers (L) react after the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 16 a 167.9km stage from Poio to Mos. Castro de Herville on September 09, 2025 in Castro de Erville, Spain. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Imágenes de la etapa recortada en la Vuelta a España 2026 | Foto: Getty Images

“Estoy un poco en el otro lado”

El actual líder de la Vuelta, el danés Jonas Vingegaard, expresó su desacuerdo sobre neutralizar la carrera si se produjera algún percance por las protestas y está más por la opción de seguir con la carrera adelante.

“Creo que estoy un poco más del otro lado”, declaró el danés de Visma-Lease a Bike a la cadena de televisión de su país TV2 al inicio de la prueba.

“Me encantaría correr la etapa completa, pero es cierto que los ciclistas no llevamos muchos años uniendo fuerzas”, agregó Vingegaard, quien precisó que acatará la decisión. “Si la mayoría dice que lo haremos así, entonces estoy de acuerdo. Llevamos muchos años careciendo de esa claridad”.

Tampoco sabe cuánta paciencia tendrán los organizadores antes de recurrir a la neutralización: “Será interesante ver si llegamos a la meta”.

*Con información de la AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Luis Díaz aterrizó a sus compañeros de Selección Colombia y soltó mensaje: “No han ganado nada”

2. Homenaje a la Gorda Fabiola tras el primer año de su muerte: fecha, lugar y detalles del evento público

3. Petro respondió a su exfuncionario Olmedo López por acusarlo de ponerle “precio a su cabeza”. Esto dijo el presidente

4. Funcionarios de EE. UU. investigan efectos de vacunas Covid en el embarazo en medio de creciente polémica

5. Cuba sufre una nueva “desconexión total” del sistema eléctrico: las autoridades investigan las causas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Vuelta a España 2025CiclismoJonas Vingegaard

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.