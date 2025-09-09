Jonas Vingegaard se pronunció ante la caótica victoria de Egan Bernal: hizo fuerte reclamo

Egan Bernal ganó una nueva etapa marcada por las protestas en la Vuelta a España 2025. El colombiano se prendió a la fuga y pasó primero en el límite marcado faltando 8 kilómetros para la verdadera línea de meta.

Aunque la carrera no se disputó como decía el libro de ruta, los organizadores de la ronda ibérica le adjudicaron la victoria a Egan y tomaron los tiempos de la general en el punto informado a todos los equipos.

El ciclista zipaquireño no solo rompió su sequía de victorias en el World Tour, sino que escaló a la casilla número 12 de la clasificación general recortando tiempo a todos los favoritos.

Egan se vio beneficiado por esa decisión, pues el grupo principal habría podido descontarle segundos en el ascenso a Castro de Herville, que no se terminó disputando.

Pero no todo fue alegría para el escalador colombiano. A diferencia del resto de ganadores, no tuvo su ansiado momento de celebración en el podio y le tocó festejar tímidamente de camino al bus del Ineos Grenadiers.

La Vuelta España 2025 — Etapa 16

Las palabras de Jonas Vingegaard

Una vez se cruzó la pancarta de los 8 kilómetros, los ciclistas pusieron pie en tierra y estuvieron por varios minutos esperando para poderse dirigir hacia el parqueadero oficial.

A su llegada al sitio de meta, pocos quisieron atender a los medios de comunicación. Uno de ellos fue Jonas Vingegaard, líder de la clasificación general, que por contrato tenía que dar declaraciones ante la prensa.

El danés se refirió a lo sucedido en la caótica etapa 16 y afirmó que los hinchas se perdieron de una gran batalla en la montaña, aun cuando Egan Bernal y Mikel Landa les llevaban más de seis minutos de diferencia.

“Es una pena que esto haya vuelto a ocurrir. Todos tienen derecho a protestar, pero es una pena que tenga que ocurrir aquí y de esta manera, y que no podamos terminar la carrera. Eso no debería ocurrir”, reclamó Vingegaard.

Los protestantes no solo se pararon en la vía, sino que talaron un árbol y lo tumbaron para evitar que cumplieran con la totalidad del recorrido.

El domingo pasado, Javier Romo (Movistar Team) fue derrumbado por un protestante y este martes se vio forzado a retirarse por el dolor de las heridas.

Vingegaard levantó la voz en nombre de sus colegas. “Da miedo que hagan esto durante una carrera ciclista y pongan nuestras vidas en peligro. No creo que sea la forma correcta de hacerlo, pero, como dije, creo que están desesperados. Obviamente, todos tenemos miedo de lo que pueda pasar”, expresó.

Jonas Vingegaard, líder de la clasificación general. | Foto: AFP

¿Sigue o se suspende la Vuelta a España?

Javier Guillén, director de la Vuelta a España, respondió al clamor generalizado de los ciclistas y aseguró que reforzarán las medidas para cumplir con las 21 etapas.

“Desde la Vuelta queremos expresar todo nuestro rechazo a lo vivido hoy. Por segunda vez en esta edición tuvimos que tomar los tiempos antes de meta. Afortunadamente, la etapa tuvo ganador y se tomaron los tiempos. El mensaje principal que quiero dar es que nosotros vamos a continuar haciendo la Vuelta y vamos a estar mañana en la salida de la etapa 17″, apuntó.