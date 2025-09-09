Suscribirse

Ciclismo

Jonas Vingegaard se pronunció ante la caótica victoria de Egan Bernal: hizo fuerte reclamo

El corredor danés lamentó que los hinchas del ciclismo en España se perdieran de “un final emocionante”.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

9 de septiembre de 2025, 8:17 p. m.
Egan Bernal ganó la etapa 16 y escaló posiciones en la clasificación general de la Vuelta a España 2025
Egan Bernal ganó la etapa 16 y escaló posiciones en la clasificación general de la Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

Egan Bernal ganó una nueva etapa marcada por las protestas en la Vuelta a España 2025. El colombiano se prendió a la fuga y pasó primero en el límite marcado faltando 8 kilómetros para la verdadera línea de meta.

Aunque la carrera no se disputó como decía el libro de ruta, los organizadores de la ronda ibérica le adjudicaron la victoria a Egan y tomaron los tiempos de la general en el punto informado a todos los equipos.

El ciclista zipaquireño no solo rompió su sequía de victorias en el World Tour, sino que escaló a la casilla número 12 de la clasificación general recortando tiempo a todos los favoritos.

Contexto: Video: así narraron Mario Sábato y Goga Ruíz la victoria de Egan Bernal en la Vuelta a España

Egan se vio beneficiado por esa decisión, pues el grupo principal habría podido descontarle segundos en el ascenso a Castro de Herville, que no se terminó disputando.

Pero no todo fue alegría para el escalador colombiano. A diferencia del resto de ganadores, no tuvo su ansiado momento de celebración en el podio y le tocó festejar tímidamente de camino al bus del Ineos Grenadiers.

La Vuelta España 2025 — Etapa 16

Las palabras de Jonas Vingegaard

Una vez se cruzó la pancarta de los 8 kilómetros, los ciclistas pusieron pie en tierra y estuvieron por varios minutos esperando para poderse dirigir hacia el parqueadero oficial.

A su llegada al sitio de meta, pocos quisieron atender a los medios de comunicación. Uno de ellos fue Jonas Vingegaard, líder de la clasificación general, que por contrato tenía que dar declaraciones ante la prensa.

El danés se refirió a lo sucedido en la caótica etapa 16 y afirmó que los hinchas se perdieron de una gran batalla en la montaña, aun cuando Egan Bernal y Mikel Landa les llevaban más de seis minutos de diferencia.

“Es una pena que esto haya vuelto a ocurrir. Todos tienen derecho a protestar, pero es una pena que tenga que ocurrir aquí y de esta manera, y que no podamos terminar la carrera. Eso no debería ocurrir”, reclamó Vingegaard.

Contexto: El gesto de Egan Bernal con Mikel Landa tras ganar la etapa lo pone a sonar; celebró por lo alto

Los protestantes no solo se pararon en la vía, sino que talaron un árbol y lo tumbaron para evitar que cumplieran con la totalidad del recorrido.

El domingo pasado, Javier Romo (Movistar Team) fue derrumbado por un protestante y este martes se vio forzado a retirarse por el dolor de las heridas.

Vingegaard levantó la voz en nombre de sus colegas. “Da miedo que hagan esto durante una carrera ciclista y pongan nuestras vidas en peligro. No creo que sea la forma correcta de hacerlo, pero, como dije, creo que están desesperados. Obviamente, todos tenemos miedo de lo que pueda pasar”, expresó.

Overall leader of the Team Visma-Lease a Bike, Danish rider Jonas Vingegaard wearing the red jersey celebrates on the podium after the 15th stage of the Vuelta a Espana cycling tour, a 167 km race between A Veiga/Vegaredo and Monforte de Lemos, on September 7, 2025. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)
Jonas Vingegaard, líder de la clasificación general. | Foto: AFP

¿Sigue o se suspende la Vuelta a España?

Javier Guillén, director de la Vuelta a España, respondió al clamor generalizado de los ciclistas y aseguró que reforzarán las medidas para cumplir con las 21 etapas.

“Desde la Vuelta queremos expresar todo nuestro rechazo a lo vivido hoy. Por segunda vez en esta edición tuvimos que tomar los tiempos antes de meta. Afortunadamente, la etapa tuvo ganador y se tomaron los tiempos. El mensaje principal que quiero dar es que nosotros vamos a continuar haciendo la Vuelta y vamos a estar mañana en la salida de la etapa 17″, apuntó.

Guillén agregó: “Esto no es una cruzada, yo no vengo aquí a luchar contra nadie, yo solo quiero que se haga la carrera y por eso desplegamos todos los medios de seguridad que podamos o que estén a nuestro alcance, pero también es necesario que se dejen de hacer este tipo de acciones”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Proponen crear comisión accidental con Ecuador para determinar el propósito del viaje de Petro a Manta

2. Titular de la Selección Colombia en su visita a Venezuela: Néstor Lorenzo hizo seis cambios

3. Así está la vía al Llano entre Bogotá y Villavicencio ante el derrumbe que mantiene paralizada la región

4. Cabo Verde, a nada de hacer historia: la clasificación al Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina

5. María Elvira Salazar se reunió con Fico Gutiérrez y Alejandro Eder para hablar del país: “Colombia no es Petro”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Jonas VingegaardEgan BernalVuelta a España 2025

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.