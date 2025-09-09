Egan Bernal movió la clasificación general de la Vuelta a España 2025, luego de meterse en la fuga de la etapa 16 y conseguir la victoria en otra jornada recortada por protestas propalestina.

El corredor colombiano recargó energías en el día de descanso y lo intentó de nuevo junto a varios ciclistas de renombre como Mikel Landa o Marc Soler.

La fuga se mantuvo compacta hasta los últimos 60 kilómetros, cuando Landa salió al ataque y minutos después llegó la respuesta de Bernal.

El paso por Alto de Prado les permitió aumentar diferencias. En ese punto de la carrera, la distancia con el lote de favoritos fue subiendo por encima de los siete minutos.

⚡️ Landa, Bernal, Afonso and Rolland are breaking away!



⚡️ ¡Landa, Bernal, Afonso y Rolland se marchan en la fuga!



⛰ 1️⃣ 𝐀𝐋𝐓𝐎 𝐃𝐀 𝐆𝐑𝐎𝐁𝐀



1️⃣ 🇪🇸 @MikelLandaMeana - @soudalquickstep | 10 p.

2️⃣ 🇨🇴 @Eganbernal - @INEOSGrenadiers | 6 p.

3️⃣ 🇫🇷 Clément Braz Afonso -… pic.twitter.com/S7d9Pi2NLh — La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2025

Egan Bernal se luce en la etapa 16

Coronado el penúltimo puerto del día, solo quedaban tres ciclistas en cabeza de carrera: el colombiano Egan Bernal, el español Mikel Landa y el francés Clément Braz Afonso.

Mientras tanto, en el lote de favoritos apretaron el acelerador al ver que se estaba modificando la general por cuenta de la escapada del nacido en Zipaquirá.

De hecho, fue Santiago Buitrago el encargado de hacer el desgaste a favor de su compañero Torstein Træen.

Empezando a subir el puerto de Castro de Herville, la fuga se convirtió en un mano a mano de Egan vs. Landa. Ambos trabajaron para sacarle diferencia al resto y asegurar así que la victoria no saldría de esa dupla.

Egan Bernal en la fuga de la etapa 16 de la Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

Etapa recortada

En principio, se suponía que la etapa iba a desarrollarse en su totalidad, sin embargo, las protestas propalestinas volvieron a obligar a un recorte hasta los 8 kilómetros.

Egan Bernal cruzó primero y fue adjudicado como el ganador de la etapa por encima de Mikel Landa, cortando así la sequía de victorias para Colombia en las grandes vueltas.

Eso no solo le representó un nuevo logro a su palmarés, sino la posibilidad de escalar en la clasificación general.

“Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta”, fue el comunicado oficial de Radio Vuelta.

La organización teme que esta situación se repita en los próximos días y tengan que corregir el recorrido sobre la marcha.

En total quedan cinco etapas hasta la llegada a Madrid, donde se coronará al campeón. Ahora mismo, el líder de la clasificación general continúa siendo Jonas Vingegaard.

Clasificación general - Vuelta a España 2025 (etapa 16)

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 61:16:35

2. Joao Almeida (UAE Team Emirates), a 48″

3. Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling), a 2′38″

4. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 3′10″

5. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 4′21″

6. Felix Gall (Decathlon AG2R), a 4′24″

7. Matthew Riccitello (Israel PremierTech), a 4′53″

8. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), a 5′46″

9. Torstein Traeen (Bahrain Victorious), a 6′33″

10. Junior Lecerf (Soudal-Quickstep), a 8′04″

...

12. Egan Bernal (Ineos Grenadiers), a 9′36″

13. Harold Tejada (Astana), a 11′48″

17. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 29′46″

50. Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), a 1:39′59″

61. Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), a 1:57′00″