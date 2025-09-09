Suscribirse

Ciclismo

Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal sube tras ganar la etapa 16

Épica victoria del colombiano en el arranque de la tercera semana, venciendo en mano a mano a Mikel Landa.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

9 de septiembre de 2025, 3:32 p. m.
L'ANGLIRU, SPAIN - SEPTEMBER 05: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers crosses the finish line during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 13 a 203.7km stage from Cabezon de la Sal to L'Angliru 1556m / #UCIWT / on September 05, 2025 in L'Angliru, Spain. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Egan Bernal mostró su fortaleza en la etapa 16 de la Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

Egan Bernal movió la clasificación general de la Vuelta a España 2025, luego de meterse en la fuga de la etapa 16 y conseguir la victoria en otra jornada recortada por protestas propalestina.

El corredor colombiano recargó energías en el día de descanso y lo intentó de nuevo junto a varios ciclistas de renombre como Mikel Landa o Marc Soler.

Contexto: Egan Bernal revela qué le dijo a Santiago Buitrago en plena fuga: “No quería que me madreara”

La fuga se mantuvo compacta hasta los últimos 60 kilómetros, cuando Landa salió al ataque y minutos después llegó la respuesta de Bernal.

El paso por Alto de Prado les permitió aumentar diferencias. En ese punto de la carrera, la distancia con el lote de favoritos fue subiendo por encima de los siete minutos.

Egan Bernal se luce en la etapa 16

Coronado el penúltimo puerto del día, solo quedaban tres ciclistas en cabeza de carrera: el colombiano Egan Bernal, el español Mikel Landa y el francés Clément Braz Afonso.

Mientras tanto, en el lote de favoritos apretaron el acelerador al ver que se estaba modificando la general por cuenta de la escapada del nacido en Zipaquirá.

De hecho, fue Santiago Buitrago el encargado de hacer el desgaste a favor de su compañero Torstein Træen.

Empezando a subir el puerto de Castro de Herville, la fuga se convirtió en un mano a mano de Egan vs. Landa. Ambos trabajaron para sacarle diferencia al resto y asegurar así que la victoria no saldría de esa dupla.

CASTRO DE ERVILLE, SPAIN - SEPTEMBER 09: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers competes in the breakaway during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 16 a 167.9km stage from Poio to Mos. Castro de Herville on September 09, 2025 in Castro de Erville, Spain. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Egan Bernal en la fuga de la etapa 16 de la Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

Etapa recortada

En principio, se suponía que la etapa iba a desarrollarse en su totalidad, sin embargo, las protestas propalestinas volvieron a obligar a un recorte hasta los 8 kilómetros.

Egan Bernal cruzó primero y fue adjudicado como el ganador de la etapa por encima de Mikel Landa, cortando así la sequía de victorias para Colombia en las grandes vueltas.

Eso no solo le representó un nuevo logro a su palmarés, sino la posibilidad de escalar en la clasificación general.

Contexto: Así fue la victoria de Egan Bernal en la etapa 16 de la Vuelta a España 2025

“Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta”, fue el comunicado oficial de Radio Vuelta.

La organización teme que esta situación se repita en los próximos días y tengan que corregir el recorrido sobre la marcha.

En total quedan cinco etapas hasta la llegada a Madrid, donde se coronará al campeón. Ahora mismo, el líder de la clasificación general continúa siendo Jonas Vingegaard.

Clasificación general - Vuelta a España 2025 (etapa 16)

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 61:16:35

2. Joao Almeida (UAE Team Emirates), a 48″

3. Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling), a 2′38″

4. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 3′10″

5. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 4′21″

6. Felix Gall (Decathlon AG2R), a 4′24″

7. Matthew Riccitello (Israel PremierTech), a 4′53″

8. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), a 5′46″

9. Torstein Traeen (Bahrain Victorious), a 6′33″

10. Junior Lecerf (Soudal-Quickstep), a 8′04″

...

12. Egan Bernal (Ineos Grenadiers), a 9′36″

13. Harold Tejada (Astana), a 11′48″

17. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 29′46″

50. Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), a 1:39′59″

61. Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), a 1:57′00″

Documento sin título

La Vuelta España 2025 — Tabla general

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Isabella y Beéle video viral: ex de la modelo se pronunció y tomó radical decisión: “Víctima de la exposición”

2. Alias Cheli y Toro, los escurridizos socios de Iván Mordisco que manda la parada en el Cauca

3. El insólito error que aparece en la hoja de vida de Juliana Guerrero, la próxima viceministra de las Juventudes

4. La playa más contaminada de Miami: niveles de bacterias fecales ponen en alerta la salud y el turismo en Florida

5. 🔴 EN VIVO | Venezuela vs. Colombia HOY: siga en directo el partido por las eliminatorias del Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Egan Bernalclasificación generalCiclismoVuelta a España 2025Vuelta a España

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.