Suscribirse

Ciclismo

El gesto de Egan Bernal con Mikel Landa tras ganar la etapa lo pone a sonar; celebró por lo alto

Su llegada con el español hizo que hablara del trabajo en conjunto que hicieron antes del embalaje que se dio en la meta de la etapa 16.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

9 de septiembre de 2025, 6:48 p. m.
Egan Bernal celebró y reconoció a Mikel Landa en el cierre de la etapa 16 de la Vuelta a España 2025
Egan Bernal celebró y reconoció a Mikel Landa en el cierre de la etapa 16 de la Vuelta a España 2025. | Foto: Captura @INEOSGrenadiers / AFP

Colombia tuvo en la mañana de este 9 de septiembre, la alegría de celebrar un triunfo de etapa en la edición 2025 de la Vuelta a España.

Egan Bernal corrió de manera inteligente la fracción de media montaña, en la que terminó por pasar la meta improvisada a 8 kilómetros del final estipulado por la organización.

De acuerdo a los comunicados de parte de la competencia: “Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta”.

CASTRO DE ERVILLE, SPAIN - SEPTEMBER 09: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers competes in the breakaway during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 16 a 167.9km stage from Poio to Mos. Castro de Herville on September 09, 2025 in Castro de Erville, Spain. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Egan Bernal en la fuga de la etapa 16 de la Vuelta a España 2025 | Foto: Getty Images
Contexto: Video: así narraron Mario Sábato y Goga Ruíz la victoria de Egan Bernal en la Vuelta a España

Ante una línea de meta que no era la que se esperaba, Bernal fue el más veloz en la disputa personal que llevaba con el español Mikel Landa.

Estos dos arribaron a la parte más importante del trazado, adelantados del grupo principal y logrando recortar diferencias de tiempo en clasificación general.

Para escuchar las reacciones de Egan sobre su triunfo del día hubo que esperar más de lo deseado, pero al final, Ineos Grenadiers compartió el balance.

Sin querer cambiarse por nadie en ese momento de felicidad, el nacido en Zipaquirá manifestó satisfecho: “Tenía muchas ganas de ganar con la camiseta nacional, lo cual significa mucho para mí”.

Al parecer, la manera en la que se desarrolló la competencia dejó marcado a Egan: “Fuga de la fuga, voy a tener muchas historias que contarles a mis nietos”.

“Alguna vez por allá, en el 2025, en una etapa en la Vuelta España, me tocó entrar a la fuga y no se imaginan”, dijo sobre cómo se lo iría a relatar a las nuevas generaciones.

Para terminar, el colombiano destacó el trabajo mancomunado que se hizo con el ibérico, quien lo acompañó hasta los últimos metros del día.

Contexto: Egan Bernal revela qué le dijo a Santiago Buitrago en plena fuga: “No quería que me madreara”

“Al final, incluso con Landa, la cooperación fue excelente”, fue parte del mensaje cordial del cafetero a su colega y rival.

Después de eso, el zipaquireño se mostró contento por la manera en que se resolvió todo: “Fue un buen día, un buen día para el recuerdo”, apuntó.

“Cuando supimos que el final sería a los ocho kilómetros, pensamos: ‘Simplemente, esprintamos’“, agregó.

Ineos no dejó solo a Bernal a la hora de reconocerle por lo hecho en la etapa 16 de La Vuelta.

“¡Qué viaje ha realizado este hombre! Una verdadera lección de nunca rendirse”, destacó la escuadra que le ha apoyado desde ya hace un par de años.

Egan Bernal estuvo liderando la fuga de la etapa 16, en la Vuelta a España 2025
Egan Bernal estuvo liderando la fuga de la etapa 16, en la Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

“Hoy consigue su primera victoria de etapa en un Gran Tour desde 2021, ganada con mucho esfuerzo en La Vuelta 25″, aplaudió la escuadra.

“Estamos muy orgullosos y felices por ti”, completó en su mensaje a través de las cuentas oficiales de redes sociales.

En el histórico de Egan fue su triunfo número 22, algo que no lograba en una grande desde el 2021.

Quien ostenta ser ganador de Giro de Italia y Tour de Francia, ahora irá por cerrar de la mejor forma su participación en la ronda ibérica, donde está a 9:36 del líder, Jonas Vingegaard.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La extraña defensa de la Presidencia al nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad

2. Petro ordenó suspender concurso de notarios y expuso quién estaría permitiendo las presuntas irregularidades

3. Famosa actriz de ‘La casa de papel’ reveló importante noticia que le cambiará la vida: “No es IA”

4. Restricciones de movilidad en Medellín: pico y placa para este miércoles 10 de septiembre

5. Corrupción en la Marina de México: arresto de vicealmirante golpea proyectos militares y pone a Morena en el ojo del huracán

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Egan Bernalmikel landaVuelta a EspañaVuelta a España 2025CiclismoGestos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.