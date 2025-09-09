Colombia tuvo en la mañana de este 9 de septiembre, la alegría de celebrar un triunfo de etapa en la edición 2025 de la Vuelta a España.

Egan Bernal corrió de manera inteligente la fracción de media montaña, en la que terminó por pasar la meta improvisada a 8 kilómetros del final estipulado por la organización.

De acuerdo a los comunicados de parte de la competencia: “Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta”.

Egan Bernal en la fuga de la etapa 16 de la Vuelta a España 2025 | Foto: Getty Images

Ante una línea de meta que no era la que se esperaba, Bernal fue el más veloz en la disputa personal que llevaba con el español Mikel Landa.

Estos dos arribaron a la parte más importante del trazado, adelantados del grupo principal y logrando recortar diferencias de tiempo en clasificación general.

Para escuchar las reacciones de Egan sobre su triunfo del día hubo que esperar más de lo deseado, pero al final, Ineos Grenadiers compartió el balance.

Sin querer cambiarse por nadie en ese momento de felicidad, el nacido en Zipaquirá manifestó satisfecho: “Tenía muchas ganas de ganar con la camiseta nacional, lo cual significa mucho para mí”.

🗣️ "I really wanted to win with the national jersey, which means a lot for me." 🇨🇴@Eganbernal gives his reaction to a hard-fought stage victory at #LaVuelta25 👊 pic.twitter.com/1YpoMPjXNX — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 9, 2025

Al parecer, la manera en la que se desarrolló la competencia dejó marcado a Egan: “Fuga de la fuga, voy a tener muchas historias que contarles a mis nietos”.

“Alguna vez por allá, en el 2025, en una etapa en la Vuelta España, me tocó entrar a la fuga y no se imaginan”, dijo sobre cómo se lo iría a relatar a las nuevas generaciones.

Para terminar, el colombiano destacó el trabajo mancomunado que se hizo con el ibérico, quien lo acompañó hasta los últimos metros del día.

“Al final, incluso con Landa, la cooperación fue excelente”, fue parte del mensaje cordial del cafetero a su colega y rival.

Después de eso, el zipaquireño se mostró contento por la manera en que se resolvió todo: “Fue un buen día, un buen día para el recuerdo”, apuntó.

“Cuando supimos que el final sería a los ocho kilómetros, pensamos: ‘Simplemente, esprintamos’“, agregó.

Ineos no dejó solo a Bernal a la hora de reconocerle por lo hecho en la etapa 16 de La Vuelta.

“¡Qué viaje ha realizado este hombre! Una verdadera lección de nunca rendirse”, destacó la escuadra que le ha apoyado desde ya hace un par de años.

Egan Bernal estuvo liderando la fuga de la etapa 16, en la Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

“Hoy consigue su primera victoria de etapa en un Gran Tour desde 2021, ganada con mucho esfuerzo en La Vuelta 25″, aplaudió la escuadra.

“Estamos muy orgullosos y felices por ti”, completó en su mensaje a través de las cuentas oficiales de redes sociales.

En el histórico de Egan fue su triunfo número 22, algo que no lograba en una grande desde el 2021.