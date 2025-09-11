Egan Bernal vuelve a celebrar en la Vuelta a España 2025: Ineos Grenadiers dominó la etapa 18

Días bastante favorables ha logrado vivir Egan Bernal junto a su escuadra, Ineos Grenadiers, en la Vuelta a España 2025.

Este jueves, 11 de septiembre, en lo que fue la segunda contrarreloj (individual) de la competencia, el colombiano celebró el triunfo de su colega, Filippo Ganna.

Fue un trazado que previo a su disputa fue recortado por la organización de La Vuelta.

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) fue el ganador de la etapa 18. | Foto: AFP

Con tan solo 12.2 km de recorrido, quien se mostrase como el más fuerte de piernas sería el que sacaría la victoria adelante.

En la clasificación del día se notó que fue un trazado para los especialistas, quienes dejaron pocas diferencias entre sí.

Un solo segundo le permitió al italiano poder celebrar sobre el australiano, Jay Vine, quien también era uno de los llamados a la victoria.

Para Ineos Grenadiers empieza a cerrarse una semana que puede calificarse como ‘redonda’, después de que el martes pasado el ganador del día hubiese sido Egan Bernal.

Ineos celebró lo hecho por uno de los suyos de esta manera: “Una magnífica contrarreloj de Filippo Ganna le permitió obtener la victoria y lograr su tercera victoria de etapa para los Grenadiers en La Vuelta”.

Top 10 de la etapa 18 - Vuelta a España 2025

1. Filippo Ganna (ITA/Ineos Grenadiers) - 13:00

2. Jay Vine (AUS/UAE Emirates-XRG) a 0:01

3. João Almeida (POR/UAE Emirates-XRG) a 0:08

4. Bruno Armirail (FRA/Decathlon-AG2R) a :10

5. Ivo Oliveira (POR/UAE Emirates-XRG) a 0:11

6. Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) a 0:12

7. Kellan O’Brien (AUS/Jayco-AIUla) a 0:15

8. Alec Segaert (BEL/Lotto) a 0:16

9. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 0:19