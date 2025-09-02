Harold Tejada pegó el salto en Vuelta a España 2025: al nivel de Vingegaard en la etapa 10

Harold Tejada se pegó a la rueda de Jonas Vingegaard durante la etapa 10 de la Vuelta a España 2025, que se disputó este martes, 2 de septiembre.

Quien terminó por ganar en solitario en el ascenso de primera categoría fue el del UAE Team Emirates Jay Vine.

Aunque el cometido del colombiano por victoria no se logró, sí se destaca que vuelva a mostrar consistencia en otro día de alta montaña.

Ya lo había hecho en días pasados, cuando se metió en el top 10 de la fracción 7, otra de las consideradas de alta montaña.

Aquel día hizo parte de una fuga que se mantuvo a lo largo de varios kilómetros, teniendo como resultado el cuarto puesto.

Este martes, 2 de septiembre, su plan estuvo enmarcado en ascender a El Ferial Larra Belagua, cerca al líder del Jumbo-Visma, tarea que logró a la perfección.

Tejada es poco probable que se meta en la discusión de la clasificación general final, pero sigue subiendo casillas.

Con respecto a lo que hizo en días pasados, ahora se instaló como el segundo mejor colombiano a 10:07 del líder, Jonas Vingegaard, quien recuperó la camiseta roja.

El nacido en Pitalito, Huila, y que hace parte del XDS Astana Team, pasó de la casilla 25, a la 21.

Egan Bernal se mantiene

De vuelta, tras el día de descanso en suelo ibérico, al líder del Ineos Grenadiers se le vio con un nivel parejo, donde no ganó, pero tampoco perdió.

Su actuación le permitió al de Zipaquirá mantenerse en el decimoprimer lugar de la clasificación general, a 2:55 del danés.

A partir de ahora, lo que le resta a Bernal es buscar el día donde flaquee Jonas para intentar atacar y restar tiempo en busca del título.

Hasta el momento, el colombiano se mostró pasivo a la hora de la guerra en la montaña, pero se guarda la esperanza de que saque su repertorio en la segunda y tercera semana.

Vine suma dos en La Vuelta 2025

Jay Vine ganó este martes la 10 etapa de la Vuelta a España, con final en la estación de esquí de El Ferial Larra Belagua, tras una jornada en la que el danés Jonas Vingegaard se convirtió en el nuevo líder de la prueba.

Un grupo de ocho corredores, que formaban parte de una fuga precedente, quedaron en cabeza a falta de 38 km para la meta y afrontaron la única subida del día, de algo más de 9 km a un desnivel medio del 6,3 %.

El ciclista español del Movistar Pablo Castrillo fue el primero en atacar en el grupo de escapados, pero Vine le atrapó a falta de poco más de 5 km para la meta y el escalador australiano atacó un kilómetro después.

En la meta, Vine aventajó en 35 segundos a Castrillo y en 1:04 a Javier Romo, también del Movistar español.

Clasificación general (etapa 10) - Vuelta a España 2025

1. Jay Vine (AUS/UAE Emirates-XRG) - 3:56:24

2. Pablo Castrillo (ESP/Movistar) a 0:35

3. Javier Romo (ESP/Movistar) a 1:04

4. Archie Ryan (IRL/EF Education-EasyPost) a 1:05

5. Thomas Pidcock (GBR/Q36.5) a 1:05

6. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 1:05

7. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 1:05

8. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) a 1:05

9. Junior Lecerf (BEL/Soudal-Quick Step) a 1:05

10. João Almeida (POR/UAE Emirates-XRG) a 1:05

11. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 1:05

12. Matthew Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) a 1:05

13. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 1:05

La Vuelta España 2025 — Etapa 10