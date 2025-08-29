Harold Tejada sacó chispas en la montaña de la Vuelta a España: sacudió en la etapa 7

Un significativo top 10 tuvo el colombiano, Harold Tejada, en el ascenso a Huesca La Magia, donde el primero en pasar la meta fue el local, Juan Ayuso.

Después de más de cuatro horas y media, quien mejor rendimiento tuvo en el ascenso de primera categoría celebró junto al UAE Team Emirates.

Del colombiano que hace parte de las filas del XDS Astana Team, hay que reconocer que siempre estuvo a la vanguardia de un día en el que apostó por la victoria.

Ese adelanto sobre el grupo de favoritos le permitió a Tejada llegar cuarto en la fracción, además, de que recuperó tiempo en la clasificación general.

Su propio equipo le reconoció al del Huila la apuesta que hizo en la montaña: “Un buen cuarto puesto para Harold Tejada después de un día en la fuga en la Etapa 7″, dijeron.

Egan no baja los brazos en La Vuelta

Otro nacional que también brilló en el séptimo día de competencia fue Egan Bernal, pues no se vio mermado ante los ataques de Jonas Vingegaard y le siguió el paso.

Fue tal el poderío mostrado por el corredor del Ineos Grenadiers, que logró el cometido de mejorar su casilla en el listado general; pasó del puesto 11 al 9.

Dichos rendimientos de los hombres colombianos llenan de ilusión al país de cara a las fracciones próximas donde la alta montaña será protagonista.

El próximo domingo hay una llegada en alto a la Estación de Esquí de Valdezcaray, donde el pelotón se retará para enfrentar 13.3 km con una inclinación pronunciada de 5.2%.

Reivindicación de Ayuso

El ciclista del UAE Emirates Juan Ayuso se impuso este viernes en solitario en la 7ª etapa de la Vuelta a España, entre Andorra y el alto de Cerler, logrando su primer triunfo en la ronda española.

Ayuso, que en la víspera se quedó sin opciones de ganar la clasificación general tras perder casi 12 minutos en el final de Andorra, atacó en la última subida a Cerler y superó en meta a sus compañeros de escapada Marco Frigo y Raúl García Pierna.

Clasificación general (etapa 7) - Vuelta a España 2025

1. Juan Ayuso (ESP/UAE Emirates-XRG) - 4:49:41

2. Marco Frigo (ITA/Israel-Premier Tech) a 1:15

3. Raúl García (ESP/Arkéa-B&B Hotels) a 1:23

4. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 1:28

5. Sean Quinn (USA/EF Education-EasyPost) a 1:28

6. Kevin Vermaerke (USA/Picnic-PostNL) a 1:28

7. Eduardo Sepúlveda (ARG/Lotto) a 1:28

8. Brieuc Rolland (FRA/Groupama-FDJ) a 2:17

9. Marc Soler (ESP/UAE Emirates-XRG) a 2:30

10. Thomas Pidcock (GBR/Q36.5) a 2:35