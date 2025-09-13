Sancionaron a Egan Bernal por esto que hizo en La Vuelta a España 2025: multa es oficial

Egan Bernal (Ineos) recibió una multa tras la etapa 20 de La Vuelta a España 2025, corrida este sábado, 13 de septiembre. Los detalles fueron entregados en un comunicado oficial de la competencia, y explicaron las razones.

En el comunicado, el colegio de comisarios señalan que Egan Bernal tuvo un “Avituallamiento irregular (“bidón pegado” por corta distancia)“, por lo que multaron al escarabajo con “200CHF”, o sea 200 Francos Suizos, lo que al cambio de este sábado serían poco más de 970 mil pesos colombianos.

El “bidón pegado”, que le costó la sanción a Egan Bernal, es bastante conocido en el mundo del ciclismo. Así lo detalla We Love cycling, portal web que constantemente actualiza sobre este deporte.

“Cuando el ciclista se ve descolgado del pelotón, el director del equipo acelera el coche para ponerse a su lado. En cuanto el ciclista está a su alcance, el director le entrega un bidón de agua desde la ventanilla abierta“, arranca afirmando el medio referenciado.

Y añaden: “Mientras se produce la entrega, ambas partes se ‘pegan’ al bidón con fuerza para que el ciclista pueda obtener un empujón extra gracias al impulso del coche. El truco se llama el bidón pegajoso porque las manos de ambas personas parecen completamente pegadas al bidón”.

Sanción a Egan Bernal tras la etapa 20 de La Vuelta a España. | Foto: Comunicado oficial Vuelta a España.

Egan Bernal en la clasificación general de La Vuelta a España, tras la etapa 20

Lo cierto es que La Vuelta a España 2025 ya está completamente liquidada. Jonas Vingegaard (Visma) sentenció su triunfo este sábado, ganando la etapa 20 de la competencia y sacándole 1:16 en la general a su perseguidor más cercano (2): Joao Almeida (UAE Emirates).

En cuanto a Egan Bernal, el colombiano es 17 en la clasificación general de La Vuelta a España, a 46:26 de Vingegaard. Dejó de ser el mejor escarabajo en el conteo, pues Harold Tejada (Astana) asoma 12 a 21:31 de Jonas.

Si bien no es la posición en la que se divisaba que podía quedar Egan, el escarabajo terminó figurando en la competencia. Ganó la etapa 16, cortada sobre el cierre, y se volvió a llevar todos los flashes.

Solo queda una etapa en La Vuelta a España 2025, y se correrá este domingo 14 de septiembre. Serán 105.8 kilómetros, planos, entre Alalpardo y Madrid, para que Vingegaard se pare en lo más alto del podio.

Jonas Vingegaard, virtual campeón de La Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 72:53:57

2. João Almeida (POR/UAE Emirates-XRG) a 1:16

3. Thomas Pidcock (GBR/Q36.5) a 3:11

4. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 3:41

5. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) a 5:55

6. Matthew Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) a 7:23

7. Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) a 7:45

8. Felix Gall (AUT/Decathlon-AG2R) a 7:50

9. Torstein Træen (NOR/Bahrain-Victorious) a 9:48

10. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) a 12:16

(...)

17 Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 46:26