Sufrido final en la etapa 20 sentenció la Vuelta a España: Egan Bernal fue protagonista

La última etapa de montaña de la Vuelta a España fue para Jonas Vingegaard, ciclista del Visma Lease a Bike, quien se quedó con la fracción con final en el mítico puerto de la Bola del Mundo.

La jordana 20 de la ronda ibérica tuvo protagonismo colombiano durante gran parte del recorrido, cuando Egan Bernal, que ya consiguió una etapa en esta versión, participó de una fuga que se fue diluyendo con el paso de los kilómetros.

Al final de los 165,6 kilómetros, el grupo se fraccionó y fueron solo cinco ciclistas los que intentaron escalar este importante puerto.

Durante los últimos tres kilómetros la lucha fue hombro a hombro entre Vingegaard, Almeida, Pidcock, Hindley y Kuss, quienes protagonizaron un apretado cierre en el que los dos primeros disputaban la camiseta roja de líderes de la competencia.

Sin embargo, el martillazo final vino faltando 1.200 metros para cruzar la meta, cuando Vingegaard atacó sin encontrar resistencia, coronándose como el mejor en la Bola del Mundo, consiguiendo así su tercera victoria de etapa en esta versión de la Vuelta a España y sentenciando la Vuelta España a la falta de la etapa final donde se respetan las posiciones.

El danés sacó 22 segundos a su principal perseguidor, Joao Almeida, que terminó quinto en la llegada en alto, de modo que amplió la diferencia a un minuto y 16 segundos en la general.

La última etapa discurrirá entre Alalpardo y Madrid, y supondrá una jornada triunfal para el líder, y la última bala para los velocistas del pelotón.

¿El mejor del mundo?

Vingegaard sigue destacándose como uno de los mejores del mundo, y con el triunfo virtual de la Vuelta a España, a falta de la última etapa que es de protocolo, el danés ya acumula dos títulos en el Tour de Fancia y una en la ronda ibérica, por lo que desde ya se especula sobre su objetivo para 2026: el Giro de Italia.

Cambio de recorrido

La etapa, que en un principio estuvo bajo amenaza por las manifestaciones de ambientalistas, no tuvo mayor problema y se desarrolló con una pequeña alteración del recorrido luego de que un grupo de manifestantes lograra este sábado interrumpir el trazado a 18 kilómetros de la meta.

La dirección de la Vuelta anunció primero el recorte en su recorrido para evitar el paso por el municipio de Cercedilla debido a la concentraciones de manifestantes con banderas palestinas.

En esa localidad, había instalado un esprint intermedio, pero la organización optó por desviar la prueba hacia Los Molinos.

Después, cuando faltaban 18 kilómetros para la meta, decenas de personas estuvieron a punto de parar a los ciclistas, aunque pudieron seguir la competición, pero la protesta obligó a parar la caravana de coches de la carrera, que seguían a los corredores.

Clasificación general de la Vuelta a España

Trass el final en la Bola del Mundo, así quedó la clasificación general con Vingegaard a al cabeza:

Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) - 72h 53′ 57′' João Almeida (UAE Team Emirates - XRG) - a 1′ 16′' Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 3′ 11′' Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 3′ 41′' Matthew Riccitello (Israel - Premier Tech) - a 5′ 55′' Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 7′ 23′' Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 7′ 45′' Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 7′ 50′' Torstein Træen (Bahrain - Victorious) - a 9′ 48′' Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 12′ 16′'

Clasificación etapa 20 de la Vuelta a España