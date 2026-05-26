Egan Bernal revela su propósito para la última semana del Giro de Italia: “Quiero hacerlo”

Egan Bernal aterrizó sus propósitos para la última semana del Giro de Italia 2026. El corredor zipaquireño tiene claro que la prioridad es el podio de Thymen Arensman, jefe de filas en el Netcompany Ineos.

Aunque en Colombia hay la leve esperanza de verlo ganar una etapa, Egan asegura debe competir con “sentido común” por los intereses colectivos de su equipo.

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“Ayer descansamos así que hoy estamos más recargados”, declaró antes de tomar la salida en la decimosexta fracción. “Esta semana en el Giro es muy dura, cambia absolutamente todo. En el Giro pasan cosas muy locas y debemos tener los pies en la tierra para llevar a Thymen en la mejor posición que se pueda”.

El ‘joven maravilla’ fue sincero sosbre sus planes para las seis etapas que quedan por delante. “Creo que tengo que ayudar a Thymen, quiero hacerlo. Luego si llega algún resultado personal, creo que bienvenido, sería chévere”, apuntó.

“Es más importante y es un poco sentido común. Es más importante hacer podio con Thymen”, insistió.

Final en alto para la etapa 16

El primer reto para Egan Bernal, en su papel como gregario de lujo, será la etapa 16. El recorrido de 113 kilómetros termina con un final en alto en el pueblo de Carì, donde seguramente se moverán los favoritos en busca de destronar a Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

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“Recuerdo que es una subida muy rápida y yendo a rueda se marca mucho la diferencia. Va a ser importante saberla manejar”, analizó.

Egan es el mejor colombiano de la clasificación general. Actualmente marcha en la casilla número 12 a siete minutos del líder y tiene serias opciones de meterse al ‘Top 10′, resultado que sería positivo para una temporada en la que ha estado batallando contra las lesiones.

Giro de Italia 2026 — Tabla general

Tal como lo hizo el sábado pasado en Pila, se espera que el corredor zipaquireño marque el paso a su compañero Thymen Arensman hasta el momento en que Vingegaard salga al ataque y tengan que responder.

Egan Bernal ha mostrado tener fortaleza en las piernas, pero las pérdidas sufridas en el Blockhaus hoy lo tienen como el segundo al mando del Ineos. Al Giro de Italia acudió como co-líder, pero la carretera determinó que todos los esfuerzos del equipo debían irse con Arensman.

Hace varios años que la escuadra británica dejó de ser protagonista en el primer lugar de la clasificación general. A pesar de la inversión multimillonaria, el Ineos vive bajo la sombra de los dos gigantes del ciclismo mundial: UAE Team Emirates y Visma-Lease a Bike.