Hasta última hora, Sebastián Villa parecía estar en lista de convocados de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026. No obstante, una supuesta reunión del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún y el DT, lo habrían cambiado todo.

Reportes extraoficiales hablan de que el argentino lo tenía en la lista de sus 26, pero al contarle a la dirigencia que el que milita en Argentina iría, los ‘jefes’ se opusieron por el escándalo mediático que se podría generar.

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Alejandro Pino Calad, de La Titular, fue quien sacó a relucir cómo se habría dado la situación alrededor del delantero que milita en Independiente de Rivadavia de Argentina.

“Lorenzo iba a dar la rueda de prensa sin mostrarle la convocatoria al presidente de la FCF”, aseguró el mencionado de un desencuentro que se habría tenido al interior de la Selección Colombia.

Posterior a esto, fue que Calad mencionó el nombre del jugador que propició ese malentendido entre las partes: “Sebastián Villa iba a ir al Mundial, Lorenzo quería”.

💣BOMBAZO 💣



Esta fue la razón por la cual:



1. Villa dejó saber en sus redes que al parecer estaba en la lista de convocados



2. La rueda de prensa tardó más de lo normal con el anuncio definitivo.



3. La sorpresiva aparición de último minuto de Kevin Castaño.



La… pic.twitter.com/WGpEbeXBdT — Somos La Titular (@somoslatitular) May 26, 2026

Al parecer, la respuesta de la directiva hacia el técnico fue contundente: ‘Si llevamos a Villa se nos arma un problema enorme con patrocinadores’, cita Pino.

Y en busca de dar solución al desacuerdo, es que Lorenzo le habría propuesto otro nombre al dirigente, el cual fue aceptado: “Yo no llevo a Villa, pero llevo a Kevin Castaño”, habría pedido el argentino.

Convocatoria oficial de Selección Colombia al Mundial 2026

Porteros : Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield) y David Ospina (Atlético Nacional).

: Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield) y David Ospina (Atlético Nacional). Defensores : Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca) y Deiver Machado (Nantes).

: Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca) y Deiver Machado (Nantes). Mediocampistas : Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystala Palace), Kevin Castaño (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota United) y Jaminton Campaz (Rosario Central).

: Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystala Palace), Kevin Castaño (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota United) y Jaminton Campaz (Rosario Central). Delanteros: Juan Camilo Hernández (Real Betis), Luis Díaz (Bayern Múnich), Luis Javier Suárez (Sporting CP), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama) y Jhon Córdoba (Krasnodar).

Villa publicó tras saber que no iba

Sobre el medio día, al fin, Néstor Lorenzo salió dar los 26 nombres que eligió para la Copa del Mundo. A la prensa se le citó a las 11:00 a.m., posteriormente, se le cambió la hora y finalmente, sobre las 12 apareció el entrenador.

Esa tardanza en la agenda habría estado asociada a la reunión entre Jesurún y Lorenzo sobre el tema Villa.

Publicaciones de Sebastián Villa tras conocerse la lista del Mundial 2026 Foto: Captura a IG de Sebastián Villa

Sebastián no fue mencionado por el DT y para los críticos de su posible llamado, hubo algo de calma. Por su parte, el futbolista salió con dos publicaciones, pero en ninguna mencionó a la Tricolor.

En un primer post exaltó que fuese incluido en el once ideal de la Liga Argentina que culminó el pasado fin de semana con el título de Belgrano ante River Plate. Villa fue ubicado como extremo y comparte con figuras de la talla de Ángel Di María y Leandro Paredes.

Al rato puso otra foto en la que se le vio compartiendo con lo que parece ser un amigo personal. Reposteando la foto en la que fue etiquetado colocó un mensaje relacionado a un reencuentro futuro entre los dos.