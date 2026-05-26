Protagonista de ‘Klass 95’ reveló la dolorosa pérdida de sus dos hijos: “Tuve que despedirme dos veces”

La actriz y psicóloga colombiana Valeria Galviz, reconocida por su participación en producciones de televisión como Klass 95 y Romina Poderosa, reveló recientemente a través de sus plataformas digitales que ha enfrentado dos pérdidas gestacionales a lo largo de su vida. Con este testimonio, la intérprete busca visibilizar el duelo por la pérdida de un bebé y ofrecer herramientas de acompañamiento emocional para mujeres que han transitado por situaciones similares.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, donde cuenta con una comunidad de más de 290.000 seguidores, Galviz detalló el impacto emocional que supusieron estos dos acontecimientos en su vida personal y familiar. Según la declaración de la actriz, inicialmente optó por mantener el proceso en reserva debido a la complejidad de asimilar el suceso.

“Perdí a mis dos bebés, dos veces sentí la ilusión de convertirme en mamá. Dos veces soñé con sus latidos, sus nombres y su llegada, y dos veces tuve que despedirme antes de poder abrazarlos”, manifestó la creadora de contenido en su intervención digital.

La actriz vallecaucana explicó que la coincidencia cronológica de estas pérdidas con la culminación de sus estudios profesionales en Psicología la llevó a procesar la experiencia desde una perspectiva clínica y de servicio social, orientando su enfoque hacia la salud mental comunitaria.

En una entrevista previa concedida a mediados del año pasado a la periodista Cristina Estupiñán, Galviz ya había hecho pública una de sus pérdidas, ocurrida pocos meses antes de dicha conversación. En ese espacio, la actriz enfatizó la necesidad de desmitificar el silencio que suele rodear a los abortos espontáneos y de mitigar los sentimientos de culpa o aislamiento que experimentan las familias afectadas.

En sus declaraciones más recientes, Galviz confirmó de manera explícita que se trató de dos episodios independientes. Con el objetivo de canalizar esta vivencia en un proyecto de apoyo integral, la psicóloga anunció la apertura de un canal digital especializado. Este espacio está diseñado para estructurar una comunidad de soporte psicológico dirigida a mujeres que afrontan el duelo gestacional.

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“Tenía mucho enojo, con dolor, sin entender el porqué, pero con el tiempo me di cuenta de que nada es por casualidad. Estas dos pérdidas ocurrieron muy cerca de mi grado y hoy entiendo que, además de mi experiencia, ahora puedo ayudar a otras mujeres con su dolor”, concluyó.

Valeria Galviz ha consolidado una carrera en la televisión colombiana mediante su participación en diversas telenovelas y series de difusión internacional. Entre sus créditos actorales destacan participaciones en producciones como Paraíso Travel, La ley secreta, El cartel de los sapos: el origen, Romina Poderosa y, más recientemente, Klass 95. De forma paralela a su carrera en el ámbito del entretenimiento, Galviz ejerce como psicóloga y utiliza sus plataformas en redes sociales para la divulgación de contenidos relacionados con el bienestar emocional y el cuidado de la salud mental.