Después de una primera entrega el jueves, que incluyó premios técnicos que reconocen las muchas tareas y oficios que necesita el cine para suceder, así como los notables premios actorales de reparto, y de una rueda de prensa el viernes con el ganador del Platino Xcaret de Honor, Guillermo Francella, la mesa estaba servida en México para la gran gala que tuvo lugar este sábado en una calurosa noche.

Kleber Mendonça Filho, protagonista de los Platino Xcaret 2026. Foto: FOTO: Victor Jucá

La ceremonia de los XIII Premios Platino, en el Hotel Xcaret, más específicamente en el Teatro Gran Tlachco del vastísimo complejo hotelero, dejó como rotundos y merecidos ganadores a El Eternauta, en lo que a series se refiere, y coronó, como era de esperarse, a El Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho (¡espere nuestra entrevista con el director que batió récords de asistencias y premios en nuestra próxima edición impresa!). Brasil, que había ganado los premios notables en largometraje de 2025 por cuenta de la genial Aún estoy Aquí de Walter Salles, que se llevó el Óscar, mantuvo su bandera en alto.

Bruno Stagnaro y su creación, 'El Eternauta', fueron los grandes ganadores en lo que a series se refiere. Foto: Platino Xcaret

En gran apertura, ‘El eternauta’, ‘Anatomía de un instante’, ‘Sirat’ y ‘El agente secreto’ pican en punta

Colombia no fue protagonista como sucedió en 2025, cuando Cien años de Soledad se llevó los grandes premios de series. Pero sus producciones nominadas dejaron en alto el nombre del país. Ubeimar Ríos compitió nada más que con Wagner Moura (ganó el premio, y meses atrás habló con Semana) y con el homenajeado Guillermo Francella, y esa compañía ya lo hace un triunfador... Y hay que decirlo, el poeta que encarna Ríos en la película de Simón Mesa Soto es un gran perdedor, y eso siguió siendo en esta noche de premios. ¡Fidelidad total!

"Claro que sé perder, claro que sé perder". Foto: Ocúltimo / Juan Sarmiento G.

Natalia Reyes, que dejó un rol notable en Aún es de noche en Caracas no tiene nada que reprocharse. La categoría se la llevó la radiante joven Blanca Soroa, que en el primer rol profesional de su carrera, protagonizando Los Domingos, llegó a lo más alto. El hecho deja prever una carrera altamente promisoria. Con ella también hablamos, y puede esperar pronto esa charla.

Tanto Blanca Soroa como Patricia López fueron nominadas. La más joven se llevó el premio en su primer rol profesional. Foto: BTEAM Pictures / David Herranz

Oda al personal de enfermería, al personal médico, pero también a los pacientes, inspirada en ‘The Pitt’

Dejamos ahora una constancia de los ganadores de los Premios Platino Xcaret 2026, entregados en ceremonia que condujeron Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo, probando que tanto escribir guiones para premios y presentarlos es quizá el trabajo más difícil que hay.

Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica

*El Eternauta (Bruno Stagnaro, Argentina)

Ricardo Darín y su serie El Eternauta ganaron en grande. Foto: Marcos Ludevid / Netflix ©2025

Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie

*Ricardo Darín (El Eternauta, Argentina)

Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie

*Paulina Gaitán (Las muertas, México)

Paulina Gaitán en 'Las muertas' (de (Luis Estrada, México). Foto: Platino Xcaret 2026

Wagner Moura sobre ‘El agente secreto’, el arte y su camino

Mejor Película Iberoamericana de Ficción

*O Agente Secreto (Kleber Mendonça Filho, Brasil)

Un rol triple le valió a Wagner Moura este merecido premio. Foto: Cortesía Cineplex

‘La casa de los espíritus’: Arcadia habló con Andrés Wood sobre “una serie con voz y estética propias”

Mejor Interpretación Masculina, cine

*Wagner Moura (O Agente Secreto, Brasil)

Mejor Interpretación Femenina, cine

*Blanca Soroa (Los Domingos, España)

Mejor Dirección, cine

*Kleber Mendonça Filho (O agente secreto, Brasil)

Manousos Oviedo, el personaje de Pluribus que puso a Carlos-Manuel Vesga en los ojos del planeta

Creadores de Miniserie o Teleserie

*Bruno Stagnaro (El Eternauta, Argentina)

Mejor Interpretación Masculina, series

*Ricardo Darín (El Eternauta, Argentina)

Premio Platino de Honor 2026: Guillermo Francella

Guillermo Francella recibió su Platino de Honor 2026. Foto: Platino Xcaret 2026

“Nadie se salva solo”: una mirada al fenómeno de ‘El Eternauta’, una genial novela gráfica adaptada

Mejor largometraje documental

*Apocalipsis en los trópicos (Petra Costa, Brasil). Disponible en Netflix.

Mejor largometraje de animación

*Olivia y las nubes (Tomás Pichardo Espaillat, República Dominicana).

Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción

*La Cena (España)

Mejor Ópera Prima

*Sorda (Eva Libertad, España)