Ya se calienta la gala del próximo sábado 9 de mayo, y se calienta con una tanda notable de premios que da inicio a los festejos de los XIII Premios Platino Xcaret, en el marco paradisiaco de la Riviera Maya.

En dicha primera entrega, que tuvo lugar en el Xcaret de México, el jueves 7 de mayo, en el acto de apertura oficial de los XIII Premios Platino, se premiaron 11 categorías de largometrajes y 10 de producciones seriadas. Y Arcadia estuvo en el lugar de los hechos para contarles lo que sucedió.

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Esta avanzada reconoció a los actores de reparto en largometrajes. Y entre ellos se destacó el actor español Álvaro Cervantes por su rol en la película española Sorda, que pasó por los cines de Colombia. En línea con lo que aborda su película, al recibir su premio, Cervantes dijo: “Me gustaría también hacer una reivindicación, la del cine subtitulado y accesible para todas y todos porque es un derecho”.

'Sorda', de Eva Libertad, invita al público a sumergirse en la vida de Ángela, una mujer sorda que debe navegar los retos de la maternidad en una sociedad que no está pensada para ella. Foto: Cineplex

La argentina Camila Pláate se alzó con el premio a Mejor Interpretación Femenina de Reparto por su tremendo papel en Belén, en la piel de la mujer culpada y estigmatizada cuyo caso impulsó todo un movimiento en Argentina.

Plaate no fue ajena al momento que viven el mundo y su país, y no se guardó nada. La actriz agradeció a Dolores Fonzi, a Soledad Deza, la abogada en la vida real que interpreta Fonzi, a la autora del libro en el que se basa la cinta, y entonces expresó: “Quiero decir que esta película vino a recordarnos que la vida se la hace con coraje, con valentía, con amor, con lucha, que los traidores y los vendepatrias nunca van a triunfar... que un algún día todos nos vamos a morir, y ellos tienen una triste muerte asegurada. La memoria la llevamos en nuestras piel, en nuestras cabezas. Hoy es 7 de mayo. Hoy es cumpleaños de Eva Duarte Perón y quiero rememorar una frase de ella, me parece oportuno en esta ocasión. Con la ceniza de los traidores construiremos la patria de los más humildes. Y así es, así es. Todos los días estamos luchando para que así sea. Palestina libre, un mundo con más paz y con más amor”.

'Belén' narra el caso de Julieta (Camila Plaate), una joven acusada injustamente de cometer un aborto ilegal, y de la abogada que se encarga de defenderla. Plaate entregó el discuros más importante de la primera entrega de estos Platino XIII. Foto: Amazon MGM Studios

Belén, que se puede ver hoy en Prime Video, también le representó a su directora y protagonista el premio Platino al Cine y Educación en Valores. Lo recibieron Dolores Fonzi también nominada a mejor actriz (compite contra Natalia Reyes), Camila Plaate y la productora Leticia Cristi.

Cristi anotó que el premio les es muy importante, y “desde que la película se estrenó, más allá de de lo comercial, ha habido más de 500 proyecciones en distintos ámbitos educativos, escuelas secundarias, facultades, eh e organismos, centros barriales, en todos lados nos piden por favor la película. Tenemos la convicción de que el cine importa, importa muchísimo. trae memoria, genera conciencia, tiende puentes, tiene la posibilidad de entretener, emocionar, en este caso también todo lo que trajo la película. Fonzi habló entonces, poco pero contundente, “¡Aguante la educación pública, la universidad pública!“, lanzó en defensa de la educación ante los ataques del Gobierno Milei, para quien educar es un gasto a recortar y no una ruta hacia progreso e igualdad.

Dolores Fonzi y la productora Leticia Cristi en los Platino Xcaret 2026. Foto: Premios Platino Xcaret

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La ilustre dupla de presentadores: Carlos Torres y Cayetana Guilén-Cuervo. Foto: Premios Platino Xcaret

En lo que a series remite, la jornada dejó dos grandes ganadoras, una producción argentina y una española.

La suramericana, El Eternauta, se llevó cinco premios: el uruguayo César Troncoso se alzó con el Premio a Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Teleseries así como Andrea Pietra hizo lo mismo en la categoría femenina (emocionada, recibió su primer premio en 37 años de carrera). También ganó premios a Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie; a Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie; y a Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie. Todos los ganadores hicieron eco del lema de la serie, “Nadie se salva solo”, y aplaudieron el rol de Bruno Stagnaro (Pizza, birra, faso, Okupas), su creador, que fue uno más de un equipo que trabajó unido y se hizo fuerte así.

El actor uruguayo César Troncoso interpreta a Favalli en El Eternauta. Foto: Marcos Ludevid / Netflix ©2025

Del otro lado del charco Atlántico, se produjo la otra serie ganadora, Anatomía de un instante, que no se ha podido ver en Colombia. Esta se centra en el fallido golpe de Estado del 23-F, cuando un grupo de militares liderados por Antonio Tejero (David Lorente) asaltaron el Congreso de Diputados, el 21 de febrero de 1981, para reinstaurar la dictadura franquista.

La serie de Movistar+ es dirigida por Alberto Rodríguez. Foto: Julio Vergne / Movistar+

Esta producción se llevó un premio pesado a Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie, para Pepe Domínguez del Olmo, así como el Platino a Mejor Dirección de Sonido en Miniserie o Teleserie; a Mejor Dirección de Fotografía en Miniserie o Teleserie y a Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie.

'Anatomía de un instante' cuenta con Álvaro Morte, Manolo Solo y Eduard Fernández, entre otros grandes actores. Foto: Julio Vergne / Movistar+

El Platino a a Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie correspondió a Marcos Cáceres y Dolores Giménez, por su excepcional trabajo recreando los noventas en Menem (se puede ver en Prime Video). Aquí les compartimos lo que nos dijeron sobre su trabajo.

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Volviendo al cine, la producción brasilera El agente secreto, protagonizada por Wagner Moura y dirigida por Kleber Medonça Filho ganó tres premios, a Mejor Música Original, a Mejor Dirección de Arte y a Mejor Dirección de Montaje.

Wagner Moura protagoniza 'O Agente Secreto'. Foto: Cortesía Cineplex

No se queda atrás la impresionante Sirat, que también sumó tres Platinos: se llevó un premio cantado, a a Mejor Dirección de Sonido; uno más disputado, pero muy merecido, a Mejor Dirección de Fotografía; y a Mejores Efectos Especiales.

Sirat de Olivier Laxe es una tremenda película y ganó premios muy merecidos a sonido y fotografía. Si puede, véala en cines. Foto: @QuimVives / cortesía Cineplex

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¿Qué viene? Lo mejor

Habiendo entregado estos merecidos galardones, queda esperar lo que revelará la gran gala del sábado 9 de mayo, con transmisión por TNT y HBO Max, presentada por Carlos Torres y Cayetana Guilén-Cuervo, de la cuál les contaremos los pormenores. Puede repasar las nominaciones más importantes en este enlace.

En competencia estarán producciones colombianas como Un Poeta y con participación colombiana, como Aún es de noche en Caracas, con el protagónico impresionante de Natalia Reyes.

'Un poeta', segundo largometraje de Simón Mesa Soto, se estrena en Cannes 2025. Foto: Ocúltimo / Juan Sarmiento G.

Esa noche se entregarán 35 reconocimientos, de entre los cuales 20 ponen en valor al largometraje y 15 reconocerán a todas las producciones seriadas. Además de todos estos galardones, se entregarán también los 6 Premios del Público.

Aún es de noche en Caracas, Belén, Los Domingos, O agente secreto y Sirât aspirarán a coronarse como Mejor Película Iberoamericana de Ficción; por su parte, Anatomía de un instante, Chespirito: sin querer queriendo, El Eternauta y Las muertas competirán por el Platino Xcaret a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica.