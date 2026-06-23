Bogotá vivirá una de las noches más vibrantes del Mes del Orgullo con la llegada de Strangelove Cabaret, una experiencia que reunirá música en vivo, performance, arte y diversidad el próximo viernes 26 de junio en Proyecto Kinder.

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La celebración, que se extenderá desde las 9 de la noche hasta las 3 de la madrugada, se convierte en un espacio para exaltar la libertad de ser, el encuentro y la expresión artística, reuniendo a artistas, performers y asistentes en torno a una misma premisa: celebrar el amor en todas sus formas.

Uno de los momentos más esperados de la noche será la presentación de La Ramona Live Jazz Band, que llevará al escenario su reconocido espectáculo de burlesque dentro de su gigantesca copa de martini, una puesta en escena que combina cabaret, jazz, sensualidad y performance en una experiencia inmersiva y única.

“Queríamos presentar esta canción en un espacio que representara exactamente lo que transmite", dice La Ramona. Foto: Manu Mojito

Además, Strangelove Cabaret será el escenario elegido para el lanzamiento en vivo de “El Amor Existe”, el nuevo sencillo de La Ramona. La canción nace como una invitación a seguir creyendo en la posibilidad de encontrarse, amar y construir conexiones genuinas, incluso en tiempos marcados por la incertidumbre y la fragmentación social.

“Queríamos presentar esta canción en un espacio que representara exactamente lo que transmite: libertad, diversidad, encuentro y celebración. No hay mejor lugar para hacerlo que una noche dedicada al orgullo y al amor”, señala La Ramona.

La programación musical también contará con las presentaciones de Haus of Cris (Medellín), Empty Process (Pereira) y Wiccan Red (Bogotá), quienes marcarán el ritmo de una fiesta pensada para bailar hasta el amanecer.

La programación también contará con las presentaciones de Haus of Cris (Medellín), Empty Process (Pereira) y Wiccan Red (Bogotá), quienes marcarán el ritmo de una fiesta pensada para bailar hasta el amanecer. Foto: cortesía de la artista / A.P.I.

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Como parte de la experiencia, siete reinas drag nacionales se tomarán el escenario con shows especiales, acompañadas de sorpresas y momentos diseñados para celebrar la riqueza y diversidad de una comunidad vibrante, creativa y llena de amor.

Con código de vestuario Red Cabaret, Strangelove Cabaret invita al público a sumergirse en una noche donde el arte, la música y la inclusión se convierten en protagonistas.

Uno de los momentos más esperados de la noche será la presentación de La Ramona Live Jazz Band, que llevará al escenario su reconocido espectáculo de burlesque. Foto: Manu Mojito

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La Ramona es una artista colombiana que redefine los límites del pop latino con profundidad emocional, potencia vocal y una magnética presencia escénica. Combinando elementos del pop, la electrónica y el soul, su sonido es a la vez cinematográfico e íntimo, diseñado para ser sentido tanto como escuchado. A través de visuales audaces y lirismo puro, explora la sanación, la feminidad y el cuerpo como fuente de fuerza y transformación.

Su obra se centra en la visibilidad femenina y la libertad artística con una voz que habla tanto de poder como de vulnerabilidad. Ha actuado en importantes festivales como Estéreo Picnic, Rock al Parque y Hermoso Ruido, ha sido telonera de íconos internacionales como Miley Cyrus y ha realizado giras por Europa en escenarios legendarios como Silencio en París. La Ramona forma parte de una nueva ola de artistas latinoamericanas que están transformando el panorama pop global, con una actuación inolvidable a la vez.

*Viernes 26 de junio; 9:00 p.m. – 3:00 a.m.; Proyecto Kinder, Ambiente Bonfire. Entradas disponibles en Entradas disponibles en este enlace.