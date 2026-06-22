Canciones nuevas para procesar la existencia post electoral: Kelela, Placebo y Jack White

La manera de resistir a las balas y a la desfinanciación prometida del sector cultural, al parecer, es bailando, cantando, o en su defecto escuchando música, dándole al arte el lugar sanador y constructor que exige en una sociedad y en nuestras vidas. En ese orden de ideas, desde Arcadia proponemos agitar la memoria de la jornada electoral y mirar al futuro con canciones nuevas, mientras se van revelando las maneras de lo que será este país por cuatro años.

Jack White - “Dollar Bill”

Jack White es un hombre conocidísimo por lo hecho en The White Stripes y lo conjurado en su prolífico recorrido en solitario (siempre acompañado en vivo por una bandota [que en estos tiempos conforman Patrick Keeler (batería), Dominic Davis (bajo) y Bobby Emmett (teclados)]. “Dollar Bill” es el primer sencillo del que será su nuevo álbum, en el que vuelve a dejar su sello como genial guitarrista, compositor y cantante. Frozen Charlotte, el séptimo álbum de estudio del músico de Detroit, verá la luz gracias a Third Man Records el 10 de julio, con ediciones en plataformas, en vinilo, en CD y en cassette. Y ojalá White pase por Colombia a tocarlo en concierto, porque es una verdadera tromba que hay que no solo escuchar, también sentir en las entrañas.

Arcadia habló con Casablanca Drivers sobre su excepcional ‘Protocol’, una nouvelle vague musical

Placebo - “Nancy Boy (Re:Created Version)”

Si bien en su última visita a Bogotá, en el marco del FEP, Placebo dejó un sabor agridulce (excepto en los seguidores más hardcore que disfrutaron de un set list muy especializado), la agrupación sigue siendo de escucha esencial y alto impacto. Por eso vale anotar el lanzamiento recientemente de Placebo RE:CREATED, una poderosa reelaboración de su innovador álbum debut de 1996, treinta años después de que irrumpiera en nuestras vidas. La banda reconstruye el trabajo que les cambió la vida a partir de las cintas maestras, y lo moldean desde tres décadas de presentaciones en vivo. Así, suenan exactamente como la banda en la que se han convertido en el camino. ¿Vale la pena? Si lo incluimos en esta lista es porque el resultado nos mueve, pero juzguen ustedes, pues ya está disponible, entero.

“El futuro no se predice, se crea”: aparte necesario de ‘Contra el descontento’, de Cristina Monge

Kelela - “outta time (feat. A. K. Paul)”

Si no han escuchado a Kelela, va siendo hora. La cantante estadounidense (nacida en Washington, D. C., en 1983) lanza su nuevo trabajo new avatar el 10 de julio, pero no hay que esperar demasiado para entender lo genial que será, pues ya ha compartido cuatro sencillos. En esta nueva etapa de su arte, cimentada en su increíble voz y en sus sonidos atmosféricos, vuelve a integrar guitarras a su mezcla única de pop, ambient, electrónica y r&b. Para “outta time” invita al cantante, compositor y multiinstrumentista británico A. K. Paul, y en el diálogo entre ambos algo energético y muy sentido se gesta. El sencillo combina sintetizadores expansivos con la cruda reflexión de Kelela sobre un amor que ya no se puede salvar. El video que la acompaña, dirigido por Ryosuke Tanzawa, refleja el arco emocional de la canción: un solo día que pasa de la oscuridad a la luz y viceversa, haciendo visible el paso del tiempo a medida que un amor se desliza lentamente fuera de cuadro. No se pierda la oportunidad de escuchar sus otros sencillos y toda su excepcional carrera.