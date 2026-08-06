Mujeres que cambian vidas

Julieth Peraza, la gestora cultural que transforma vidas a través del vallenato

Está al frente de la Fundación El Cocha Molina, que no solo preserva el legado del rey vallenato, sino que promueve la enseñanza del acordeón entre los jóvenes a través de la tecnología.

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Redacción Semana
6 de agosto de 2026 a las 3:59 p. m.
Julieth Peraza es sscritora, gestora cultural, conferencista y candidata a Doctora en Sociedad y Cultura Caribe, Peraza es la Mujer Cafam Cesar de este año.
Julieth Peraza es sscritora, gestora cultural, conferencista y candidata a Doctora en Sociedad y Cultura Caribe, Peraza es la Mujer Cafam Cesar de este año. Foto: A.P.I.

Un día de 2020, en plena pandemia, su hijo mayor, que tenía 5 años, comenzó a imitar con un teclado de computador el toque de acordeón de su papá, el reconocido artista y rey vallenato Cocha Molina. “Fue como un milagro, porque me di cuenta de que los jóvenes podían aprender a tocar usando tecnología”.

De ahí nació la Fundación El Cocha Molina, que trabaja para preservar el vallenato y el legado de su esposo, pero también para formar a niños y jóvenes, de entre 7 y 22 años, en acordeón y otros instrumentos. Crearon, entonces, una plataforma de educación online que permite aprender a interpretar el acordeón en 48 horas mediante un simulador virtual.

La fundación, que es parte del programa de responsabilidad social de JP Soluciones, empresa de Peraza, ha impactado a alrededor de 4.500 estudiantes de Atlántico, La Guajira y Cesar; un 35 por ciento de ellos son mujeres y el 90 por ciento vive en condiciones de pobreza extrema. “Tratamos de llegar a los muchachos con la idea de que, a través de la música, pueden emprender y monetizar. Es, además, una forma de resiliencia y una apuesta por la paz, porque quien toca un acordeón no empuña un arma”.

Del semillero de la fundación surgieron siete agrupaciones, dos de las cuales tienen sede en Riohacha y Valledupar –bajo el nombre de Los Chiches del Cocha– y el resto está dando sus primeros pasos en tarima. Escritora, gestora cultural, conferencista y candidata a Doctora en Sociedad y Cultura Caribe, Peraza es la Mujer Cafam Cesar de este año.