Fundación nu3: un modelo de innovación social que está trascendiendo fronteras

La Fundación nu3 nació en el 2005 como una organización social en Colombia y hoy, con más de 20 años de trayectoria, tiene presencia internacional en Estados Unidos, Europa y próximamente Panamá.

“Nuestro propósito es claro: unir esfuerzos para generar oportunidades y construir bienestar de manera integral”, dice Paola Dávila-Pestana Porto, Global CEO de nu3.

Esa filosofía ha dado sus frutos. Bajo su modelo 360, que integra nutrición, educación, salud mental y generación de ingresos, nu3 ha impactado a más de 188.000 personas del país y entregado más de 2,84 millones de raciones de comida. “Iniciativas como esta ayudan a construir un mejor país porque somos capaces de transformar las realidades de los territorios, entendiendo sus necesidades y creando soluciones que realmente respondan a ellas”, puntualiza Dávila-Pestana.

A esa visión recientemente se unió Lucía De La Espriella, hija del presidente Abelardo De La Espriella y de la primera dama, Lucía Pineda, quien asumió el rol de embajadora de los voluntarios de nu3.

Ahora, cuando las organizaciones sociales colombianas tienen una oportunidad histórica para convertirse en exportadoras de conocimiento e innovación, según Dávila-Pestana, es el momento de construir alianzas y generar oportunidades reales y sostenibles.