Netflix arrasa con miniserie que está en el top 10 de 67 países: es basada en una historia real y suma 5 millones de vistas

Netflix lleva nuevamente a sus pantallas uno de los episodios más dolorosos relacionados con la aviación comercial en Bomba en el Pan Am 103, una producción de seis episodios inspirada en el atentado ocurrido en Lockerbie.

La miniserie, estrenada el 30 de julio de 2026, mezcla elementos de ficción dramática con acontecimientos reales para mostrar el complejo proceso que enfrentaron los investigadores en su búsqueda de respuestas.

Netflix paraliza con serie de 3 capítulos basada en aterradores hechos reales: número 1 en 34 países y arrasa con 40 millones de vistas

El punto de partida se encuentra el 21 de diciembre de 1988, cuando el vuelo 103 de Pan Am explotó sobre Lockerbie, Escocia, mientras realizaba su recorrido entre Londres y Nueva York. La tragedia dejó 270 víctimas, entre ellas 259 personas que viajaban en la aeronave y 11 residentes de la localidad que murieron como consecuencia del impacto de los restos del avión.

“Con la vida de su hija en juego, una doctora busca un donante de riñón…, pero termina revelando un amorío secreto y una prueba de ADN que podría destruir a dos familias”, se lee en la sinopsis.

El caso dio lugar a una de las investigaciones internacionales más complejas de su época. La producción muestra el trabajo conjunto de agentes de la Policía escocesa y el FBI, además de las dificultades que surgieron mientras se analizaban las evidencias y aparecían nuevas pistas relacionadas con el atentado.

A lo largo de sus seis capítulos, la serie reconstruye diferentes etapas del caso y presenta las investigaciones que se desarrollaron después de la explosión. El reparto está encabezado por Connor Swindells, Patrick J. Adams y Tony Curran, quienes interpretan a personajes vinculados con la historia.

El éxito de la producción también se refleja en las cifras alcanzadas desde su llegada a Netflix. Bomba en el Pan Am 103 ya supera los cinco millones de vistas y figura entre las diez producciones más populares en 67 países, de acuerdo con los datos señalados.

La miniserie no solo apuesta por el suspenso. También permite recordar una tragedia que tuvo repercusiones internacionales y que dejó importantes lecciones en materia de investigación criminal y seguridad de la aviación.