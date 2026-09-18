La joya de Netflix que regresó tras 100 millones de visualizaciones: es top 1 en 50 países y arrasó en números

Netflix sigue arrasando con ideas claras e innovadoras en su catálogo, conquistando a un público diverso. Estos títulos continúan moviendo masas, al punto de paralizar tendencias y debates digitales.

Netflix paraliza con miniserie basada en hechos reales y es top 1 global; tiene 3 capítulos y suma más de 13 millones de vistas

En esta ocasión, la segunda temporada de Los Caballeros se convirtió nuevamente en uno de los grandes fenómenos de Netflix. La serie, cuyo título original es The Gentlemen, logró ubicarse en el primer puesto del listado global de producciones televisivas de la plataforma entre el 7 y el 13 de septiembre de 2026, periodo en el que registró 9,9 millones de visualizaciones y más de 73 millones de horas reproducidas.

El resultado vuelve a poner en el centro de la conversación a la producción creada por Guy Ritchie, quien trasladó a la televisión el universo de la película The Gentlemen, estrenada en 2019. Su primera temporada también tuvo una amplia acogida y acumuló más de 100 millones de visualizaciones, de acuerdo con los datos citados sobre el desempeño de la serie en Netflix.

En esta nueva entrega, la trama vuelve a seguir a Eddie Horniman, interpretado por Theo James, y Susie Glass, personaje a cargo de Kaya Scodelario. Los protagonistas permanecen inmersos en el mundo del crimen organizado mientras intentan hacer crecer el negocio que comenzaron a construir, una situación que los enfrenta a nuevos conflictos y personajes que buscan quedarse con una parte del poder.

La segunda temporada está integrada por ocho episodios, lanzados al mismo tiempo en la plataforma. La historia mantiene la mezcla de crimen, humor negro, acción y situaciones propias del particular estilo cinematográfico de Ritchie, con una trama ambientada nuevamente en distintos escenarios de la sociedad británica.

Al reparto regresan figuras como Vinnie Jones y Joely Richardson, mientras que se suman nombres como Hugh Bonneville y Benedetta Porcaroli. También aparecen el boxeador Chris Eubank Jr. y la presentadora Maya Jama.

El desempeño de la segunda temporada ya abrió la puerta a una nueva entrega: Netflix confirmó que habrá una tercera temporada, aunque por ahora la plataforma no ha revelado cuándo llegará a su catálogo.