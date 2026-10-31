El cine de terror vuelve a convertirse en uno de los grandes protagonistas de Halloween. Cada 31 de octubre, miles de personas buscan alternativas para acompañar la celebración con historias de suspenso, criaturas sobrenaturales, asesinos y relatos que han dejado huella en la pantalla grande.

La famosa película de terror que paraliza en HBO Max: fue un éxito en taquilla y es imperdible en octubre

Este año, las consultas en Google reflejan el interés por conocer cuáles son las mejores películas del género, dónde encontrar los clásicos y qué producciones vale la pena incluir en una maratón.

De acuerdo con un análisis de tendencias de Google, entre las preguntas que despiertan mayor curiosidad durante esta temporada están las recomendaciones cinematográficas, el orden de las franquicias más conocidas y la disponibilidad de títulos en servicios de streaming.

Uno de los términos más buscados es Halloween, por lo que millones de personas se topan con resultados relacionados con la famosa saga de películas de terror que creó John Carpenter. El icónico Michael Myers es el protagonista, despertando curiosidad.

Este proyecto ha estado presente en el cine y las plataformas digitales durante décadas, permitiendo que los fanáticos disfruten del slasher y el misterio de aquel hombre enmascarado.

No obstante, en medio del auge por esta celebración anual, Infobae reseñó un listado de las mejores producciones de terror, calificadas por IMDb.

Este top reúne películas de diferentes décadas, desde clásicos de los años sesenta hasta propuestas que renovaron el género en los noventa, sin perder vigencia entre los amantes del género.

Las 10 películas de terror destacadas según IMDb

Entre los títulos que compartió Infobae, basándose en IMDb, se observa una lista de cintas especiales, cargadas de terror psicológico, estilos ochenteros y asesinos seriales.

Psicosis (1960): 8,5 puntos. Alien, el octavo pasajero (1979): 8,5 puntos. El resplandor (1980): 8,4 puntos. La cosa (1982): 8,2 puntos. El exorcista (1973): 8,1 puntos. El bebé de Rosemary (1968): 8,0 puntos. Halloween (1978): 7,7 puntos. La masacre de Texas (1974): 7,4 puntos. Pesadilla en la calle Elm (1984): 7,4 puntos. Scream (1996): 7,3 puntos.

¿Cuál es la famosa película de ‘Halloween’?

Para muchas personas hay intriga por conocer la saga de Halloween, creada en 1978, y desarrollada al inicio en octubre de 1963. Este proyecto fue un hito en el cine, ya que su presupuesto fue muy bajo y logró recaudar millones de dólares.

La película logró cautivar con la actuación de la icónica Jamie Lee Curtis, además de contar con el trabajo del famoso Donald Pleasence.

Aunque muchos buscan todo tipo de títulos para esta fecha, un imperdible es esta producción, la cual contiene elementos de los 80 y el terror de aquella época.

¿Dónde ver ‘Halloween’?

De acuerdo con las búsquedas, la película se puede ver completa y en español latino a través de YouTube. De igual manera, por Prime Video también se podrá disfrutar.

¿Cuál es la última película de ‘Halloween’?

Una de las consultas relacionadas con la celebración gira alrededor de Michael Myers. La entrega más reciente de la saga principal es Halloween Ends (2022), dirigida por David Gordon Green, que presenta el enfrentamiento final entre Laurie Strode y el enmascarado asesino.

Con estas alternativas, los aficionados al suspenso y al terror tienen un amplio repertorio para organizar una jornada cinematográfica durante la Noche de Brujas.

¿Cuántas películas de ‘Halloween’ hay?

Según los listados, teniendo en cuenta los cambios de líneas de tiempo y los remakes de Rob Zombie, la franquicia suma 13 películas, contemplando la última en 2022.