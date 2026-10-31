Video muestra el angustiante momento en que se incendia el disfraz de catrina de una estudiante en México

Una estudiante de segundo grado de secundaria sufrió quemaduras luego de que el vestido de catrina que utilizaba se prendiera en llamas durante una celebración escolar en el municipio de Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo, México.

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Según informó el medio La Jornada, el accidente ocurrió mientras la menor participaba en una actividad organizada para conmemorar las tradiciones del Día de Muertos.

El incidente tuvo lugar en las instalaciones de la secundaria Teodomiro Manzano y quedó registrado en un video que posteriormente se difundió en redes sociales. En las imágenes se observa cómo varias personas que estaban presentes intentaron auxiliar a la estudiante y apagar las llamas, mientras el fuego se extendía por el vestuario que llevaba puesto.

🎃🔥 Se incendió su disfraz 😳 Una alumna de secundaria está herida de gravedad y en el hospital después de que su disfraz para un desfile de Día de Muertos se incendiara. Su vestido estaba hecho con hojas de tamal. https://t.co/xVuRu5HaSr — TROPICXS MEDIA (@Tropicxs_media) October 29, 2026

¿Cómo logró incendiarse el disfraz?

De acuerdo con la información publicada por el medio mencionado, la estudiante participaba en una presentación escolar con un vestido de catrina elaborado artesanalmente con hojas de maíz, similares a las que se utilizan para envolver tamales.

Durante la actividad, el vestuario comenzó a arder y las llamas se extendieron rápidamente por el material con el que había sido confeccionado.

Entre las primeras versiones sobre lo sucedido, se señala que una veladora instalada en un altar de muertos habría entrado en contacto con el disfraz y provocado el incendio. Sin embargo, las autoridades educativas todavía no han confirmado esta hipótesis y anunciaron que adelantarán una revisión para esclarecer cómo ocurrió el accidente.

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Además, en el video del accidente también se observa la reacción de estudiantes y docentes, quienes intentaron controlar el fuego utilizando prendas de vestir y otros objetos. La emergencia provocó momentos de angustia entre los asistentes, que buscaron la manera de auxiliar a la adolescente mientras las llamas consumían parte de su vestuario.

El Gobierno municipal de Huasca de Ocampo informó que la estudiante sufrió quemaduras de primero y segundo grado durante el accidente. Tras la emergencia, fue trasladada inicialmente al Hospital del Niño DIF, en Pachuca, donde recibió los primeros cuidados médicos para atender las lesiones.

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo informa: https://t.co/e1E6MA1tO4 — SEP Hidalgo (@SEPHidalgo) October 29, 2026

Después, la menor fue remitida al Hospital Magdalena de las Salinas, en Ciudad de México, con el propósito de recibir atención especializada. El Ayuntamiento confirmó su ingreso a este centro asistencial, aunque no entregó información adicional sobre su estado de salud ni sobre el tiempo que permanecerá hospitalizada.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) se pronunció sobre lo sucedido mediante un comunicado en el que expresó su pesar por el accidente. La entidad señaló que sus esfuerzos están enfocados en garantizar la atención y recuperación de la estudiante, además de brindar acompañamiento a sus familiares durante este proceso.