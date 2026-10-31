¿Cree en los mitos de los vehículos eléctricos? La realidad que debe conocer

Los vehículos eléctricos cada vez consiguen mayor protagonismo en Colombia, en donde cientos de usuarios del país comienzan a optar por estas unidades de movilidad sostenible por sus numerosas ventajas.

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Eso sí, mientras algunos ven los beneficios que traen, también existe otro sector que no da el siguiente paso a la movilidad eléctrica por varias dudas o mitos que circulan alrededor de estos vehículos.

Algunas de las incógnitas más concurrentes son: ¿Los vehículos eléctricos se quedan sin batería en cualquier trayecto? ¿Es necesario reemplazarla después de pocos años? ¿Cargarlos es demasiado complicado?

Estas preguntas forman parte de la vida cotidiana de muchas personas que no están decididas a comprar un vehículo eléctrico y demuestran la importancia de contar con información clara antes de tomar una decisión.

¿Cuáles son los mitos más comunes en un vehículo eléctrico?

La marca de carros Kia comparte los mitos más recurrentes en materia de los vehículos eléctricos, mostrando cuáles son los factores que se deben tener en cuenta al evaluar esta tecnología.

Antes de comprar un vehículo eléctrico, es importante conocer las características de su batería y las condiciones de uso que recomienda el fabricante. Foto: Getty Images

Primer mito: “Los vehículos eléctricos no cuentan con la suficiente autonomía”

La autonomía es uno de los aspectos que más preocupa a personas que consideran adquirir un vehículo eléctrico. No obstante, no existe una cifra única para todos los modelos ni para todas las condiciones de conducción.

Factores como la capacidad de la batería, la velocidad, el estilo de conducción, la topografía, la temperatura y el uso de sistemas como la climatización son importantes para conocer la distancia que puede recorrer un carro eléctrico.

Segundo mito: “La batería de un vehículo eléctrico tiene una vida útil muy corta”

La batería es uno de los componentes más importantes de un carro eléctrico y también uno de los que despierta más preguntas.

Como ocurre con otras baterías recargables, las de una unidad eléctrica experimentan una degradación progresiva de su capacidad con el tiempo y el uso. Su evolución depende de aspectos como los ciclos de carga, las condiciones de temperatura y los hábitos de utilización.

Se aconseja que, antes de comprar un carro eléctrico, es importante verificar las condiciones de garantía que ofrece el fabricante para la batería de alto voltaje, así como sus recomendaciones de uso y mantenimiento.

Tercer mito: “Cargar un vehículo eléctrico siempre toma demasiado tiempo”

El tiempo de carga de un carro eléctrico depende de la capacidad de la batería, la potencia disponible en el punto de carga, el tipo de conexión y el nivel de energía que busca recuperar.

No es lo mismo utilizar un cargador doméstico que uno de corriente continua de alta potencia. Además, la recarga puede integrarse a la rutina del conductor.

Aquellos que cuenten con una solución de carga en casa pueden aprovechar los periodos en los que el vehículo permanece estacionado, mientras que los puntos de carga públicos pueden complementar los desplazamientos que requieren recuperar energía durante el recorrido.