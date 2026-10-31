Julieta Piñeres ha destacado en los medios colombianos como una de las presentadoras más destacadas, brillando con su talento y preparación, año tras año. Sus apariciones en distintos formatos permitieron que el público compaginara con su imagen, sumando una sólida comunidad en redes sociales.

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Con su llegada a la temporada actual de MasterChef Celebrity, muchos curiosos se interesaron por conocer más de su historia, lejos de las pruebas, los retos y los platos que preparó a lo largo del juego.

Esta participación le abrió puertas para encontrarse con nuevos fanáticos, los cuales estuvieron pendientes de entrevistas e intervenciones que hizo sobre detalles de su vida personal.

De hecho, recientemente, Julieta Piñeres fue foco de reacciones con una entrevista que concedió a Afidro, donde conversó sobre un delicado tema que vivió en el pasado, y que le generó grandes temores en su vida privada.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el espacio digital, la modelo contó sobre el diagnóstico de virus de papiloma humano (VPH) que recibió en el pasado, reviviendo esos días de angustia que pasó. De hecho, mencionó que sus nervios aumentaron cuando conoció de cerca esta condición, de la cual tenía poca idea.

Según sus palabras, este suceso ocurrió cuando comenzaba a vivir sus 30 años, desconociendo lo que era este virus. El desconcierto aumentó cuando no sabía ni cómo se contagió.

“Pasé un gran susto (...) honestamente yo ni siquiera sabía lo que era el VPH, no sabía por qué me había contagiado y no tenía ni idea qué era lo que mi cuerpo tenía”, dijo ante cámara.

La curiosidad y la incertidumbre la hicieron indagar a fondo sobre el VPH, al punto de descubrir a fondo las consecuencias que tenía esto en su organismo. Al momento en que decidió ser mamá, entendió que un procedimiento que se hizo en el pasado fue el que le dejó secuelas considerables.

En lo indicado, Piñeres apuntó que esta infección se relacionó con una lesión precancerosa en el cuello uterino, la cual fue intervenida y estudiada por médicos tiempo atrás.

“En el momento en que decidí ser madre encontré algunas complicaciones en el proceso, secuelas de esta cirugía”, dijo.

Al mencionar por qué guardó silencio ante este tema, Julieta fue clara en que se sentía mal con la situación, por lo que optó por llevarlo en un espacio más íntimo y reservado. De hecho, habló sobre lo que podían pensar los demás, cambiando de chip con el pasar de los años.

“Me sentí muy sola, me sentí muy avergonzada, me sentí que no tenía a quién recurrir”, señaló.

“Decidí, ya cuando uno cumple una edad donde no importa lo que la gente piense de uno, venir y hablar de ese tema”, agregó.

A pesar de los temores, logró ser mamá y vivir una experiencia muy bonita con Olivia, su hija, con quien ha construido un recorrido especial.