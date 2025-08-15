Suscribirse

MinSalud le hace frente al Virus del Papiloma Humano: reforzó vacunación para proteger a niñas, niños y adolescentes

La idea de la entidad es hacer especial énfasis en la vacunación gratuita de menores de 9 y 17 años.

Redacción Salud
15 de agosto de 2025, 4:17 p. m.
El cáncer de cuello uterino es uno de los más mortales.
El Ministerio de Salud anunció una nueva medida que tiene como objetivo aumentar los esfuerzos por eliminar el cáncer de cuello uterino y otras enfermedades asociadas al Virus del Papiloma Humano (VPH).

Por medio de un comunicado, la institución confirmó que se ha venido reforzando la estrategia de vacunación masiva dirigida a niñas, niños y adolescentes, entre los 9 y 17 años.

“El cáncer causado por el VPH es prevenible. Contamos con una vacuna segura, efectiva y gratuita. Vacunar a nuestros niños, niñas y adolescentes es un acto de responsabilidad colectiva y de protección de la vida”, indicó el jefe de la cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo.

La entidad describió cada una de las medidas que se han venido implementando. | Foto: adobe stock
El Ministerio explicó que, actualmente, el país está delineado en tres pilares esenciales en su estrategia para erradicar el cáncer asociado al VPH:

  • Vacunación masiva: vacunar al 90 % de las niñas, niños y adolescentes de 9 a 17 años.
  • Tamizajes periódicos: citologías en mujeres de 25 a 29 años y pruebas de ADN–VPH en mujeres de 30 a 65 años.
  • Tratamiento oportuno: acceso garantizado a tratamiento para mujeres con lesiones detectadas en los tamizajes.

En ese sentido, anunció que para fortalecer la inmunización se han adoptado las siguientes medidas, que ayudan a hacerle frente a este cáncer, que es el cuarto más frecuente en mujeres a nivel mundial, y una de las principales causas de muerte por cáncer femenino en Colombia.

Vacunación contra el cáncer de cuello uterino - Imagen de referencia
Hay diferentes puntos de vacunación en todo el país. | Foto: Getty Images

La entidad recordó que, desde el año 2024, se aplica una sola dosis para menores sanos, y dos dosis para inmunosuprimidos, conforme a las recomendaciones del Comité Nacional de Prácticas de Inmunización.

Asimismo, se efectuó una ampliación de la red de vacunación, más de 3.000 puntos en todo el país cuentan con biológicos disponibles para jornadas intensivas y búsqueda activa en población escolar y no escolarizada.

Por otra parte, mediante la resolución 309 de febrero del 2025, se eliminó la exigencia de consentimiento informado escrito, permitiendo una implementación más ágil en el Programa Ampliado de Inmunizaciones.

Además, Colombia se sumó a la alianza Abrázame, una iniciativa regional liderada por la Liga Colombiana Contra el Cáncer y más de 80 organizaciones para aumentar la cobertura de vacunación.

Por último, el Ministerio indicó que entre julio y diciembre del presente año se están realizando jornadas masivas, microplanificación territorial, acciones en zonas rurales y urbanas vulnerables, y seguimiento mensual a los avances del plan nacional de vacunación.

“El Ministerio hace un llamado urgente a padres, madres y cuidadores para que lleven a vacunar gratuitamente a sus hijos e hijas entre 9 y 17 años. La vacuna contra el VPH no solo previene infecciones, sino que protege contra varios tipos de cáncer, incluyendo el de cuello uterino, pene, ano y garganta”, concluyó.

