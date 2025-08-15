MinSalud le hace frente al Virus del Papiloma Humano: reforzó vacunación para proteger a niñas, niños y adolescentes

El Ministerio de Salud anunció una nueva medida que tiene como objetivo aumentar los esfuerzos por eliminar el cáncer de cuello uterino y otras enfermedades asociadas al Virus del Papiloma Humano (VPH).

Por medio de un comunicado, la institución confirmó que se ha venido reforzando la estrategia de vacunación masiva dirigida a niñas, niños y adolescentes, entre los 9 y 17 años.

“El cáncer causado por el VPH es prevenible. Contamos con una vacuna segura, efectiva y gratuita. Vacunar a nuestros niños, niñas y adolescentes es un acto de responsabilidad colectiva y de protección de la vida”, indicó el jefe de la cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo.

La entidad describió cada una de las medidas que se han venido implementando. | Foto: adobe stock

El Ministerio explicó que, actualmente, el país está delineado en tres pilares esenciales en su estrategia para erradicar el cáncer asociado al VPH:

Vacunación masiva: vacunar al 90 % de las niñas, niños y adolescentes de 9 a 17 años.

vacunar al 90 % de las niñas, niños y adolescentes de 9 a 17 años. Tamizajes periódicos: citologías en mujeres de 25 a 29 años y pruebas de ADN–VPH en mujeres de 30 a 65 años.

citologías en mujeres de 25 a 29 años y pruebas de ADN–VPH en mujeres de 30 a 65 años. Tratamiento oportuno: acceso garantizado a tratamiento para mujeres con lesiones detectadas en los tamizajes.

En ese sentido, anunció que para fortalecer la inmunización se han adoptado las siguientes medidas, que ayudan a hacerle frente a este cáncer, que es el cuarto más frecuente en mujeres a nivel mundial, y una de las principales causas de muerte por cáncer femenino en Colombia.

Hay diferentes puntos de vacunación en todo el país. | Foto: Getty Images

La entidad recordó que, desde el año 2024, se aplica una sola dosis para menores sanos, y dos dosis para inmunosuprimidos, conforme a las recomendaciones del Comité Nacional de Prácticas de Inmunización.

Asimismo, se efectuó una ampliación de la red de vacunación, más de 3.000 puntos en todo el país cuentan con biológicos disponibles para jornadas intensivas y búsqueda activa en población escolar y no escolarizada.

Por otra parte, mediante la resolución 309 de febrero del 2025, se eliminó la exigencia de consentimiento informado escrito, permitiendo una implementación más ágil en el Programa Ampliado de Inmunizaciones.

Además, Colombia se sumó a la alianza Abrázame, una iniciativa regional liderada por la Liga Colombiana Contra el Cáncer y más de 80 organizaciones para aumentar la cobertura de vacunación.

Por último, el Ministerio indicó que entre julio y diciembre del presente año se están realizando jornadas masivas, microplanificación territorial, acciones en zonas rurales y urbanas vulnerables, y seguimiento mensual a los avances del plan nacional de vacunación.