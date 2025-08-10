Suscribirse

Cada vez más, la salud se convierte en una prioridad económica entre los colombianos

Estudio de Kantar destaca una marcada disposición a invertir en medicina alternativa.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 1:21 a. m.
El 75 % de los colombianos está dispuesto a pagar lo necesario para cuidar su salud. | Foto: Getty Images

La crisis del sistema de salud, con demoras en las citas y en el acceso a medicamentos, ha hecho que cada vez más colombianos tengan que destinar dinero de su bolsillo para acceder a productos y servicios que anteriormente pagaba el sistema.

En ese contexto, la salud ha dejado de ser solo una preocupación médica para convertirse en una prioridad económica y cultural, con crecientes tendencias hacia los hábitos y la comida saludable.

Contexto: No sirvió la intervención de las EPS por parte del Gobierno Petro: hay récords en las quejas de los pacientes

El estudio TGI Target Group Index 2024 R2 de Kantar IBOPE Media, revela que las personas están transformando sus hábitos de autocuidado, prevención y bienestar. Las cifras destacan una marcada disposición a invertir en salud, un creciente interés por la medicina alternativa y una preocupante tendencia a postergar la atención médica.

Según el informe, en promedio, el 75 % de los encuestados está dispuesto a pagar lo necesario para cuidar su salud, una tendencia que aumenta con la edad: entre los 35 y 45 años alcanza el 78 %, entre los 45 y 54 años sube al 79 % y entre los 55 y 64 años llega al 80 %.

Para los expertos de Kantar, esta disposición de gasto evidencia un cambio en la forma de entender el bienestar: la salud ha dejado de percibirse como un gasto eventual para convertirse en una inversión constante y prioritaria.

El estudio evidencia, además, un contraste en las prácticas de salud de las diferentes generaciones de colombianos. Mientras que los de edad adulta (55 y 64 años) tienen una cultura del autocuidado, con chequeos médicos regulares, los jóvenes entre 25 y 34 años son los más activos físicamente (el 81 % practica ejercicio con frecuencia), pero también son los que más postergan la atención médica. El 67 % de este grupo espera a sentirse realmente enfermo para ir al médico.

x
La prevención es vital para un sistema de salud robusto, sin embargo, muchos solo acuden a consulta cuando se sienten muy enfermos. | Foto: Getty Images

Otra tendencia creciente consiste en la confianza en lo alternativo: El 58 % de los encuestados entre 35 y 44 años se inclina por terapias distintas a la medicina tradicional. Además, el 56 % entre 25 y 34 años confía en la homeopatía y el 53 % entre 45 y 54 años usa remedios caseros con frecuencia.

Los datos sobre salud nos ayudan a comprender profundamente cómo se relacionan las personas con el autocuidado. Estos hallazgos son clave para que marcas, instituciones y medios generen conexiones auténticas desde la prevención, el bienestar y los estilos de vida saludables”, afirma Carolina Ibargüen, CEO de Kantar IBOPE Media Colombia y Ecuador.

Carolina Ibarguen- Kantar Ibope Media
Carolina Ibarguen, CEO de Kantar IBOPE Media Colombia y Ecuador. | Foto: Kantar Ibope Media

La propuesta del estudio es que el sistema repiense sus estrategias, enfocándose no solo en la curación, sino en la promoción de hábitos preventivos que respondan a las nuevas prioridades del consumidor colombiano.

Otra señal de cambio que está mostrando el sector salud en el país se evidencia en el aumento de la medicina prepagada y los seguros privados, lo que indica que parte de la población busca alternativas al sistema público, lo que puede estar relacionado con percepciones de insatisfacción y afecta la dinámica del gasto de bolsillo en salud.

Contexto: Se agudiza la crisis de salud: reconocida clínica anunció la suspensión temporal de la unidad de urgencias. “Es inhumano”

Proyecciones a mediano y largo plazo indican que, aunque el gasto per cápita en salud crecerá significativamente por factores como el envejecimiento poblacional y el avance tecnológico, el control del gasto de bolsillo dependerá de políticas públicas que continúen ampliando la cobertura y mejoren la eficiencia del sistema

