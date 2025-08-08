Se agudiza la crisis de salud: reconocida clínica anunció la suspensión temporal de la unidad de urgencias. “Es inhumano”

El sistema de salud en Colombia recibió otro golpe, luego de que el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, dio este viernes, 8 de agosto, detalles de una desalentadora información que tiene que ver con una reconocida clínica.

El congresista, por medio de su cuenta personal de X, afirmó que se suspendieron temporalmente varios servicios que prestaba la Clínica Primavera, dentro de ellos la unidad de urgencias.

Forero en el mensaje, aseguró que esa determinación se derivó por las deuda que tiene la Nueva EPS con el centro de salud.

“El exinterventor de Sanitas nombrado por el gobierno de @petrogustavo acaba de suspenderle los servicios de la Clínica Primavera a los afiliados de Nueva EPS porque le adeudan más de $22.000 M. Lo que están haciendo @GA_Jaramillo, @giovannyrubiano y @B_CamachoMD es inhumano”, expresó el presentante a la Cámara del Centro Democrático.

Entre tanto, la Clínica Primavera, por medio de un comunicado reveló más detalles de la determinación: “Queremos informar a nuestros usuarios que, a partir de este 8 de agosto de 2025, nos veremos en la obligación de suspender temporalmente varios de nuestros servicios de atención en salud, entre ellos la Unidad de Urgencias, debido a la grave crisis financiera que atraviesa nuestra institución como consecuencia del no pago reiterado por parte de Nueva EPS”.

“Durante los últimos meses, hemos prestado nuestros servicios con el mayor compromiso y sentido de responsabilidad, incluso sin contar con los recursos necesarios para garantizar de manera sostenible la operación”, avanzó la clínica en la comunicación.

Además anotó la clínica: “Sin embargo, la falta de cumplimiento en los pagos ha generado dificultades que ha comprometido la estabilidad del equipo humano que cuida de su salud”.

“A pesar de los múltiples requerimientos formales y los llamados al diálogo, Nueva EPS mantiene una deuda superior a los $22.945 millones con nuestra institución, afectando directamente la capacidad de continuar prestando servicios esenciales a su población afiliada”, insistió el centro de salud.

Finalmente anotó: “Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pueda generar a ustedes y a sus familias. Como institución prestadora, hemos agotado todas las vías posibles para evitar esta decisión. No obstante, sin el respaldo financiero mínimo, no es posible seguir garantizando condiciones seguras y dignas de atención”.