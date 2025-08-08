Suscribirse

Política

Gustavo Petro anunció que iniciaron conversaciones de paz con el Clan del Golfo “por fuera de Colombia”

El mandatario reveló detalles de los diálogos con esa estructura criminal.

Redacción Semana
8 de agosto de 2025, 8:58 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

De manera sorpresiva, este viernes 8 de agosto, el presidente Gustavo Petro dio a conocer una novedad dentro de su política de paz total, la cual ha generado una fuerte crítica en varios sectores del país.

En medio de una agenda regional que estaba adelantando el mandatario en Córdoba, con la entrega de 6.500 hectáreas de tierra a los campesinos, reveló que su gobierno tomó la determinación de iniciar conversaciones de paz con el Clan del Golfo.

Contexto: Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales

Lo particular del discurso del jefe de Estado es que esos diálogos, manifestó, se están dando por fuera de Colombia, sin entregar mayores detalles.

“Les quiero informar al alcalde y a la población que hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista (Clan del Golfo). He iniciado varias; yo no me canso de hablar, me dicen que soy un poco pendejo”, dijo el mandatario colombiano.

Lo más leído

1. Conductores y motociclistas celebran: confirman descuentos de hasta el 100 % para comparendos impuestos en estas fechas
2. “Saade, para que ponga atención”: dijo Gustavo Petro a su jefe de Despacho en pleno evento público. Este fue el momento
3. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban

Y agregó: “Pero hemos incautado más cocaína que cualquier otro gobierno; todos los días. Estamos tratando de quitar las finanzas que hacen arder la violencia en muchas regiones de Colombia”.

Presidente Gustavo Petro, conmemoración Batalla de Boyacá en Leticia (Amazonas)
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

“La condición para hablar, la condición para hacer un trato que tiene que ver con el mundo jurídico, por eso se llama sociojurídico, no depende tanto de mí. De mí depende lo socio, la sociedad en el territorio, su riqueza alternativa, pero lo jurídico es independiente al Gobierno”, insistió el jefe de Estado.

También entregó más detalles de esos acercamientos con el Clan del Golfo: “Se ha presentado un proyecto de ley que ojalá el Congreso de la República estudie a profundidad, porque no es sino elevar a los delitos incluso graves la justicia restaurativa”.

Instalación del Congreso 2025, 20 de julio.
Casa de Nariño. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Es decir, ese proyecto no es el mismo que discutimos cuando se hablaba de la Ley de Justicia y Paz cuando estaba Santa Fe de Ralito aquí cerca, en funcionamiento para el campamento, la concentración de los paramilitares”, insistió Petro.

A renglón seguido, manifestó en el evento público: “Verdad, justicia y reparación. Verdad, que todavía se necesita incluso de los paramilitares antiguos, se ha quedado una verdad enmochilada por ahí y ya vemos las consecuencias de enmochilar la verdad. Se han quedado unas tierras enmochiladas, sea porque quedaron en manos de ellos, sea porque se las robaron los políticos y entonces no llegaron a las víctimas, que era el propósito de la ley”.

Contexto: Cruce de trinos entre Gustavo Petro y María Fernanda Cabal por supuesto video de “fuera Petro” en Leticia

El Clan del Golfo es considerado como uno de los grupos criminales al margen de la ley que más comete hechos delictivos en el país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿El presidente Petro está negociando con la junta del narcotráfico, que -según él - lo quiere asesinar?

2. Tajante afirmación sobre Luis Díaz y el Balón de Oro: desde Colombia no ocultan este pensamiento

3. Luz Adriana Camargo recibe espaldarazo de la Procuraduría en la demanda que pide tumbar su elección como fiscal general

4. Trump y Putin se reunirán por primera vez desde 2019: Buscarán el fin de la guerra de Ucrania

5. ICE sorprende con operativo ‘caballo de Troya’ en Los Ángeles y captura a decenas de inmigrantes: momento quedó captado en video

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroClan del Golfodiálogos de paz

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.