El cáncer colorrectal aumenta en Colombia y la mayoría de los casos se detecta tarde, con mayor impacto en Bogotá, Medellín, Cali y el Eje Cafetero.

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La detección temprana y la consulta oportuna son claves para reducir muertes evitables por cáncer colorrectal

El cáncer colorrectal está en aumento en Colombia y se posiciona como el tercer tipo de cáncer con mayor incidencia y mortalidad, según la Cuenta de Alto Costo.

Cifras a enero 2025, provenientes de la Cuenta de Alto Costo de Colombia, el registro oficial de enfermedades de alto costo en el país, registraron 51.953 casos prevalentes de cáncer de colon y recto.

El 98,13 % de los diagnósticos nuevos correspondieron a casos invasivos, detectados mayoritariamente en etapas avanzadas, con un 37 % identificado en etapa III.

El mismo registro oficial asegura que las regiones más afectadas incluyen el centro del país y ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, así como departamentos del Eje Cafetero, Valle del Cauca, Antioquia y los Santanderes.

Aquí, las tasas de mortalidad superan entre un 30 % y un 50 % el promedio nacional.

Colombia impulsa la detección temprana del cáncer colorrectal para salvar vidas. Foto: Cortesía: Medtronic Colombia

Prevención y diagnóstico oportuno, la clave para salvar vidas

Ante este panorama, Medtronic Colombia lanzó la campaña nacional “Cuidar tu colon hoy, es VIDA”, en el marco del Día Mundial del Cáncer de Colón, celebrado cada 31 de marzo.

La iniciativa busca concienciar a pacientes, médicos e instituciones sobre la importancia de la detección temprana.

La consulta oportuna y la referencia a pruebas diagnósticas que pueden cambiar significativamente el pronóstico de la enfermedad.

La evidencia clínica es clara: según la American Cancer Society, cuando el cáncer colorrectal se detecta en etapas iniciales, las tasas de curación pueden superar el 90 %.

“El cáncer colorrectal es uno de los pocos prevenibles a través de pruebas diagnósticas. Nuestra prioridad es el bienestar de los pacientes mediante educación, acceso adecuado a tratamientos y atención integral (…)”, afirmó Pedro Huertas, vicepresidente para Medtronic Latinoamérica Central.

Aunque en sus fases iniciales el cáncer colorrectal suele no presentar síntomas, existen señales que no deben normalizarse y que requieren consulta médica inmediata.

Entre ellas se incluyen el sangrado rectal o la presencia de sangre en las heces, cambios persistentes en el hábito intestinal como diarrea, estreñimiento o heces más delgadas de lo habitual, dolor o cólicos abdominales frecuentes sin causa clara, sensación de evacuación incompleta, pérdida de peso inexplicada, fatiga o anemia.

El cáncer de colon genera dolor abdominal. Foto: Getty Images

Las personas mayores de 45 años o con antecedentes familiares deben prestar especial atención a estos signos y buscar atención médica sin demora.

Existen pruebas seguras, rápidas y eficaces para la detección temprana.

La colonoscopia permite visualizar el colon y detectar lesiones precancerosas, mientras que la prueba de sangre oculta en heces puede servir como herramienta complementaria según la indicación médica.

La campaña también enfatiza la eliminación de miedos y desinformación, recordando que realizarse una prueba a tiempo puede significar la diferencia entre un tratamiento efectivo y un diagnóstico tardío.

“El éxito en la lucha contra el cáncer colorrectal depende de la cooperación entre distintos sectores. Nuestro objetivo es que más personas accedan a información confiable, comprendan la importancia de la detección temprana y tengan rutas claras.

La invitación final es clara: informarse, consultar al médico y actuar a tiempo puede salvar vidas, porque cuidar tu colon hoy es cuidar tu vida.