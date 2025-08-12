La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, de carácter hemorrágico, que puede ser mortal. Es transmitida por mosquitos infectados y el término “amarilla” se relaciona con la ictericia que presentan algunos pacientes.

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, la vacunación es la medida preventiva más importante: es segura, gratuita, asequible y ofrece una inmunidad efectiva diez días después de su aplicación, en el 95 % de las personas vacunadas.

El virus de la fiebre amarilla tiene como vector principal los mosquitos que lo transmiten de un huésped a otro, principalmente entre los monos, pero también del mono al hombre y de una persona a otra. Hay varias especies diferentes de mosquitos Aedes y Haemogogus que transmiten el virus.

Dado que existen regiones en el territorio colombiano en las que es más factible que se pueda registrar el contagio, las autoridades de salud indican que los extranjeros que vengan a Colombia y los nacionales que se desplacen a zonas de riesgo de fiebre amarilla deben estar vacunados contra la misma.

La vacuna de la fiebre amarilla debe aplicarse diez días antes de un viaje a zonas de riesgo. | Foto: Secretaría de Salud

La recomendación responde a una alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras el reporte de brotes en algunos países como Colombia. Una sola dosis es suficiente para que la persona esté protegida durante toda la vida y en el país existen diversos puntos de vacunación en los que es posible realizar este proceso de manera fácil.

En el territorio nacional, hay regiones y áreas que presentan mayores riesgos, por lo que las personas que tienen previsto visitarlos deben tener la vacuna para evitar inconvenientes de salud.

De acuerdo con la información oficial, los departamentos con mayor riesgo son: Amazonas, Caquetá, Casanare, Cesar, Guainía, Guaviare, La Guajira, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada.

Por su parte, los municipios son: Santa Marta, Ciénaga y Aracataca, en el departamento de Magdalena; Convención, El Carmen, El Tarra, Teorama, Sardinata, Tibú, El Zulia, Hacarí y San Calixto, en Norte de Santander; Río Sucio, Carmen del Darién, Juradó, Nuquí y Unguía, en Chocó, y Dabeiba, Mutatá, Turbo y Yondó, en Antioquia. ​

El biológico está indicado desde los 18 meses de edad en todo el país, salvo en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Casanare, Chocó, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada, donde debe administrarse a los 12 meses.

La fiebre amarilla se transmite a partir de la picadura de un mosquito infectado. | Foto: Getty Images

Prevención y recomendaciones