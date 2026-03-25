El Ministerio de Salud y Protección Social hizo un llamado urgente a las personas que planean viajar durante Semana Santa, los puentes festivos y las vacaciones de mitad de año a verificar y actualizar sus esquemas de vacunación, especialmente frente a la fiebre amarilla y el sarampión.

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La entidad indicó que quienes se desplacen a zonas de riesgo dentro del territorio nacional, en particular al departamento del Tolima y otros destinos donde hay presencia del mosquito transmisor, deben contar con la vacuna contra la fiebre amarilla aplicada al menos 10 días antes del viaje, tiempo requerido para que la inmunización sea efectiva.

Además, precisó que las personas que hayan recibido la vacuna hace más de 10 años y que vivan o transiten por municipios del Tolima con casos confirmados deben aplicarse una dosis de refuerzo como medida de protección adicional.

En relación con el sarampión, el Ministerio advirtió sobre el incremento de casos en la región e indicó que quienes tengan previsto viajar a Canadá, Estados Unidos o México deben revisar su antecedente vacunal. En caso de no contar con el esquema completo, recomendó aplicarse una dosis de refuerzo al menos 15 días antes del desplazamiento.

Verificar y actualizar sus esquemas de vacunación, especialmente frente a la fiebre amarilla y el sarampión. Foto: Alcaldía de Cali

La cartera de Salud confirmó que el país dispone de las dosis necesarias para la población y que continúa la distribución regular a las entidades territoriales.

“La vacunación continúa con normalidad en todo el territorio nacional, y el Gobierno Nacional mantiene su compromiso de asegurar el suministro oportuno de todos los biológicos del PAI. Antes de viajar, revisar el carné, actualizar las vacunas y acudir a los puntos de vacunación habilitados en todo el país”, afirmó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Desde el inicio del brote en 2024, se han confirmado 179 casos de fiebre amarilla, con 79 fallecimientos. Durante 2026, la mayoría de los casos se han registrado en personas no vacunadas que viajaron desde departamentos como Cundinamarca, Norte de Santander, Boyacá y Bogotá hacia zonas con circulación activa del virus.

En lo corrido de 2026, Colombia ha confirmado cuatro casos importados de sarampión y, hasta el momento, no se han reportado contagios autóctonos. Frente al riesgo de nuevos casos por el aumento de viajes internacionales, el Ministerio reiteró la importancia de verificar el esquema de vacunación antes de salir del país.

La vacuna contra la fiebre amarilla está indicada:

A partir de los nueve meses en todo el territorio nacional.

A partir de los nueve meses, incluyendo mayores de 60 años en las zonas de alto y muy alto riesgo.

Dosis de refuerzo si han pasado más de 10 años desde la última dosis en todas las personas que vivan o se desplacen por los municipios de Cunday, Villarrica, Icononzo, Purificación, Prado, Dolores, Chaparral, Ataco, Planadas, Rioblanco, Ortega, Carmen de Apicalá, Suárez y San Antonio en el Tolima.

Personas que recibieron la vacuna durante la gestación deben aplicarse un refuerzo seis meses después de terminar el embarazo.

La vacuna contra el sarampión está indicada en: