Salud

Ministerio de Salud inició con la vacunación escalonada contra el dengue en Colombia; se han aplicado más de 700 dosis

La medida responde a la alta carga de la enfermedad en el país.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

16 de febrero de 2026, 6:57 p. m.
El virus sigue latente en varias regiones.
El virus sigue latente en varias regiones. Foto: NurPhoto via Getty Images

Desde el pasado 14 de febrero, el Ministerio de Salud y Protección Social inició la introducción escalonada de la vacuna contra el dengue en el esquema nacional de vacunación.

La medida responde a la alta carga de la enfermedad en el país y da cumplimiento a lo establecido en la Ley 2406 de 2024, que ordena la modernización permanente del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Fundación Canguro advierte riesgo para la atención de bebés prematuros por falta de recursos: “Vulneración a la salud y a la vida”

La incorporación de la vacuna se realiza conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los lineamientos del Comité Nacional de Prácticas de Inmunización (CNPI) y la evidencia técnico-científica disponible.

Esta decisión se articula con la Hoja de Ruta de la OMS para las enfermedades tropicales desatendidas 2021-2030 y el Plan Estratégico Mundial para el Control del Dengue y otras arbovirosis 2024-2030, que promueven la vacunación en zonas de alta endemicidad.

Salud

Implementan en Colombia tecnología que usa imanes para realizar cirugías bariátricas

Salud

Kevin Arley, niño de 7 años, murió por supuesta negligencia de EPS y su mamá denuncia que se demoraron en entregarle el cuerpo

Salud

Fundación Canguro advierte riesgo para la atención de bebés prematuros por falta de recursos: “Vulneración a la salud y a la vida”

Salud

“La tecnología debe dejar de ser un accesorio y convertirse en rutina en salud”: Lina Morales Mora

Bogotá

Bogotá implementa estrategia híbrida de inmunización contra el virus sincitial respiratorio

Tecnología

¿Adiós a las agujas? Científicos ponen a prueba un gel que permitiría administrar insulina a través de la piel sin inyecciones

Salud

¿Puede el Gobierno moverlo de EPS sin que usted lo pida?

Nación

No solo es la fiebre amarilla: si está viajando en Semana Santa, cuídese del dengue. “El 92% del territorio nacional está en riesgo”

Mundo

OPS en alerta por incremento de dengue; Colombia es uno de los países con más casos

Salud

Colombia enfrenta alarmante aumento de casos de dengue; la mayoría terminan en hospitalizaciones graves

Con esta implementación, Colombia se convierte en el cuarto país de América del Sur en avanzar en la introducción escalonada de la vacuna contra el dengue. El Ministerio de Salud señaló que esta estrategia es complementaria a las acciones de control vectorial, vigilancia epidemiológica y atención clínica que se desarrollan de manera permanente en el territorio nacional.

vacuna dengue
Vacunación contra el dengue. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Con la introducción de la vacuna contra el dengue estamos reforzando la protección de la vida. Es una decisión basada en evidencia para reducir hospitalizaciones y muertes, empezando por los territorios y las niñas y niños más afectados. Colombia avanza en modernizar su esquema de vacunación y en consolidar la prevención como eje de la salud pública”, señaló el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Para la priorización de territorios y poblaciones se tuvieron en cuenta los reportes del Instituto Nacional de Salud sobre la incidencia de dengue, así como estudios del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), que evidencian una alta carga de la enfermedad en niños, niñas y adolescentes. También se consideraron la intensidad de transmisión, la carga en población infantil y la capacidad operativa del PAI.

La vacuna se aplica en las IPS vacunadoras de los municipios priorizados. En la jornada de lanzamiento, realizada el 14 de febrero, se administraron más de 700 dosis.

Población priorizada en esta fase:

  • Niñas y niños de 9 años o que cursen grado cuarto en 2026 y residan en los municipios priorizados.
  • Vacunadores de la red pública y privada de los municipios priorizados.
  • Equipos de Enfermedades Transmitidas por Vectores.

Más de Salud

Cirugía bariátrica

Implementan en Colombia tecnología que usa imanes para realizar cirugías bariátricas

Katherine Pico, mamá del pequeño, y Kevin Arley.

Kevin Arley, niño de 7 años, murió por supuesta negligencia de EPS y su mamá denuncia que se demoraron en entregarle el cuerpo

nacimiento

Fundación Canguro advierte riesgo para la atención de bebés prematuros por falta de recursos: “Vulneración a la salud y a la vida”

El teléfono móvil ha dado un nuevo paso hacia la asistencia en salud, permitiendo a los usuarios monitorear su estado físico, gestionar medicaciones y controlar su alimentación con herramientas digitales avanzadas.

“La tecnología debe dejar de ser un accesorio y convertirse en rutina en salud”: Lina Morales Mora

Vacunación en Bogotá

Bogotá implementa estrategia híbrida de inmunización contra el virus sincitial respiratorio

Una investigación ha logrado generar células productoras de insulina a partir de piel humana.

¿Adiós a las agujas? Científicos ponen a prueba un gel que permitiría administrar insulina a través de la piel sin inyecciones

Afrido hizo un llamado al Gobierno Nacional.

¿Puede el Gobierno moverlo de EPS sin que usted lo pida?

Deshidratación

La deshidratación leve afecta el rendimiento diario: “Menor concentración en el trabajo”

Se han consolidado varias instituciones colombianas dentro de este selecto grupo a nivel mundial.

Estos son los mejores hospitales de Colombia que entran al top 50 a nivel mundial, según Brand Finance

Noticias Destacadas