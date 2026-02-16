Ministerio de Salud inició con la vacunación escalonada contra el dengue en Colombia; se han aplicado más de 700 dosis

Desde el pasado 14 de febrero, el Ministerio de Salud y Protección Social inició la introducción escalonada de la vacuna contra el dengue en el esquema nacional de vacunación.

La medida responde a la alta carga de la enfermedad en el país y da cumplimiento a lo establecido en la Ley 2406 de 2024, que ordena la modernización permanente del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

La incorporación de la vacuna se realiza conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los lineamientos del Comité Nacional de Prácticas de Inmunización (CNPI) y la evidencia técnico-científica disponible.

Esta decisión se articula con la Hoja de Ruta de la OMS para las enfermedades tropicales desatendidas 2021-2030 y el Plan Estratégico Mundial para el Control del Dengue y otras arbovirosis 2024-2030, que promueven la vacunación en zonas de alta endemicidad.

Con esta implementación, Colombia se convierte en el cuarto país de América del Sur en avanzar en la introducción escalonada de la vacuna contra el dengue. El Ministerio de Salud señaló que esta estrategia es complementaria a las acciones de control vectorial, vigilancia epidemiológica y atención clínica que se desarrollan de manera permanente en el territorio nacional.

Vacunación contra el dengue. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Con la introducción de la vacuna contra el dengue estamos reforzando la protección de la vida. Es una decisión basada en evidencia para reducir hospitalizaciones y muertes, empezando por los territorios y las niñas y niños más afectados. Colombia avanza en modernizar su esquema de vacunación y en consolidar la prevención como eje de la salud pública”, señaló el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Para la priorización de territorios y poblaciones se tuvieron en cuenta los reportes del Instituto Nacional de Salud sobre la incidencia de dengue, así como estudios del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), que evidencian una alta carga de la enfermedad en niños, niñas y adolescentes. También se consideraron la intensidad de transmisión, la carga en población infantil y la capacidad operativa del PAI.

La vacuna se aplica en las IPS vacunadoras de los municipios priorizados. En la jornada de lanzamiento, realizada el 14 de febrero, se administraron más de 700 dosis.

Población priorizada en esta fase: