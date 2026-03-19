Faltan pocos días para el inicio de la Semana Santa y, ante el aumento de viajes durante este periodo de tiempo, la Secretaría de Salud de Bogotá instó a los viajeros a agregar un paso en la preparación de su receso.
La Secretaría le recordó a la ciudadanía la importancia de vacunarse contra la fiebre amarilla, al menos diez días antes del viaje, por invitó a revisar su carné y completar su esquema de vacunación en los puntos habilitados.
Esta sugerencia de las autoridades va dirigida a aquellas personas que planean visitar municipios del Tolima como Melgar, Carmen de Apicalá, Prado, Icononzo, Cunday, Villarrica, Dolores y Purificación.
La vacunación contra la fiebre amarilla puede ser aplicada desde los nueve meses de vida hasta los 59 años; sin embargo, los mayores de 60 años deben vacunarse bajo valoración médica previa en su IPS, con consentimiento informado y únicamente cuando exista riesgo de exposición por viaje a zonas endémicas.
“Una sola dosis brinda protección efectiva contra esta enfermedad transmitida por mosquitos, que puede causar complicaciones graves e incluso la muerte”, señaló Gerson Bermont, secretario distrital de Salud.
Bermont añadió: “Se deberá administrar una dosis de refuerzo a personas que hayan sido vacunadas hace más de diez años y que sean residentes o que se desplacen a los municipios mencionados”.
No hay pico de casos de esta enfermedad
El último boletín del Ministerio de Salud y Protección Social, expedido el 16 de marzo, reveló que en lo corrido del año solamente se han confirmado 30 casos de fiebre amarilla y 16 fallecimientos a causa de ella.
Mientras tanto, en Bogotá se han aplicado más de 52.000 dosis de la vacuna que ataca la enfermedad, así lo informó la Secretaría de Salud. Además, se invitó a revisar los puntos de vacunación que hay en la capital a través de la página web de la entidad, resaltando la gratuidad que tiene el servicio.
La invitación de la Secretaría es a no bajar la guardia y entender las consecuencias mortales que pueden llegar a tener los ciudadanos con esta enfermedad si no se le da la importancia que requiere.
Más recomendaciones para los viajeros
- Lleve los medicamentos que use habitualmente.
- Mantenga una adecuada hidratación, especialmente en climas cálidos.
- Evite la exposición a insectos en sus horas de mayor circulación (en la noche y en la madrugada).
- Utilice repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas y use ropa como camisas de manga y pantalones largos para prevenir picaduras de mosquitos.
- Lave frecuentemente sus manos.
- Consuma agua potable y alimentos en lugares seguros.
- Evite los depósitos de agua que sirven de criadero para los mosquitos con el fin de disminuir su reproducción.