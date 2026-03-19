Salud

Ojo, tiene que aplicarse esta vacuna si va a viajar a Tolima esta Semana Santa

La Secretaría de Salud de Bogotá hizo esta advertencia a la ciudadanía que planea estar en los municipios de la capital musical de Colombia.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

19 de marzo de 2026, 3:08 p. m.
La enfermedad ya ha causado muertes en 2026.
La enfermedad ya ha causado muertes en 2026. Foto: Composición SEMANA | Terminal de Transportes / Getty

Faltan pocos días para el inicio de la Semana Santa y, ante el aumento de viajes durante este periodo de tiempo, la Secretaría de Salud de Bogotá instó a los viajeros a agregar un paso en la preparación de su receso.

Viajar a zonas endémicas en Semana Santa: ¿qué vacunas necesita para evitar fiebre amarilla y sarampión?

La Secretaría le recordó a la ciudadanía la importancia de vacunarse contra la fiebre amarilla, al menos diez días antes del viaje, por invitó a revisar su carné y completar su esquema de vacunación en los puntos habilitados.

Vacuna
Es importante vacunarse contra la fiebre amarilla. Foto: Getty Images

Esta sugerencia de las autoridades va dirigida a aquellas personas que planean visitar municipios del Tolima como Melgar, Carmen de Apicalá, Prado, Icononzo, Cunday, Villarrica, Dolores y Purificación.

La vacunación contra la fiebre amarilla puede ser aplicada desde los nueve meses de vida hasta los 59 años; sin embargo, los mayores de 60 años deben vacunarse bajo valoración médica previa en su IPS, con consentimiento informado y únicamente cuando exista riesgo de exposición por viaje a zonas endémicas.

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“Una sola dosis brinda protección efectiva contra esta enfermedad transmitida por mosquitos, que puede causar complicaciones graves e incluso la muerte”, señaló Gerson Bermont, secretario distrital de Salud.

Bermont añadió: “Se deberá administrar una dosis de refuerzo a personas que hayan sido vacunadas hace más de diez años y que sean residentes o que se desplacen a los municipios mencionados”.

No hay pico de casos de esta enfermedad

El último boletín del Ministerio de Salud y Protección Social, expedido el 16 de marzo, reveló que en lo corrido del año solamente se han confirmado 30 casos de fiebre amarilla y 16 fallecimientos a causa de ella.

Fiebre amarilla
La fiebre amarilla se transmite a partir de la picadura de un mosquito infectado. Foto: Getty Images

Mientras tanto, en Bogotá se han aplicado más de 52.000 dosis de la vacuna que ataca la enfermedad, así lo informó la Secretaría de Salud. Además, se invitó a revisar los puntos de vacunación que hay en la capital a través de la página web de la entidad, resaltando la gratuidad que tiene el servicio.

La invitación de la Secretaría es a no bajar la guardia y entender las consecuencias mortales que pueden llegar a tener los ciudadanos con esta enfermedad si no se le da la importancia que requiere.

Más recomendaciones para los viajeros

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  • Lleve los medicamentos que use habitualmente.
  • Mantenga una adecuada hidratación, especialmente en climas cálidos.
  • Evite la exposición a insectos en sus horas de mayor circulación (en la noche y en la madrugada).
  • Utilice repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas y use ropa como camisas de manga y pantalones largos para prevenir picaduras de mosquitos.
  • Lave frecuentemente sus manos.
  • Consuma agua potable y alimentos en lugares seguros.
  • Evite los depósitos de agua que sirven de criadero para los mosquitos con el fin de disminuir su reproducción.