Faltan pocos días para el inicio de la Semana Santa y, ante el aumento de viajes durante este periodo de tiempo, la Secretaría de Salud de Bogotá instó a los viajeros a agregar un paso en la preparación de su receso.

Viajar a zonas endémicas en Semana Santa: ¿qué vacunas necesita para evitar fiebre amarilla y sarampión?

La Secretaría le recordó a la ciudadanía la importancia de vacunarse contra la fiebre amarilla, al menos diez días antes del viaje, por invitó a revisar su carné y completar su esquema de vacunación en los puntos habilitados.

Es importante vacunarse contra la fiebre amarilla. Foto: Getty Images

Esta sugerencia de las autoridades va dirigida a aquellas personas que planean visitar municipios del Tolima como Melgar, Carmen de Apicalá, Prado, Icononzo, Cunday, Villarrica, Dolores y Purificación.

La vacunación contra la fiebre amarilla puede ser aplicada desde los nueve meses de vida hasta los 59 años; sin embargo, los mayores de 60 años deben vacunarse bajo valoración médica previa en su IPS, con consentimiento informado y únicamente cuando exista riesgo de exposición por viaje a zonas endémicas.

“Una sola dosis brinda protección efectiva contra esta enfermedad transmitida por mosquitos, que puede causar complicaciones graves e incluso la muerte”, señaló Gerson Bermont, secretario distrital de Salud.

Bermont añadió: “Se deberá administrar una dosis de refuerzo a personas que hayan sido vacunadas hace más de diez años y que sean residentes o que se desplacen a los municipios mencionados”.

No hay pico de casos de esta enfermedad

El último boletín del Ministerio de Salud y Protección Social, expedido el 16 de marzo, reveló que en lo corrido del año solamente se han confirmado 30 casos de fiebre amarilla y 16 fallecimientos a causa de ella.

La fiebre amarilla se transmite a partir de la picadura de un mosquito infectado. Foto: Getty Images

Mientras tanto, en Bogotá se han aplicado más de 52.000 dosis de la vacuna que ataca la enfermedad, así lo informó la Secretaría de Salud. Además, se invitó a revisar los puntos de vacunación que hay en la capital a través de la página web de la entidad, resaltando la gratuidad que tiene el servicio.

La invitación de la Secretaría es a no bajar la guardia y entender las consecuencias mortales que pueden llegar a tener los ciudadanos con esta enfermedad si no se le da la importancia que requiere.

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