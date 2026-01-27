Las muertes confirmadas por fiebre amarilla en lo que va de 2026 reactivaron la alerta sanitaria en Colombia, mientras las autoridades intensifican la vigilancia epidemiológica y el llamado urgente a la vacunación.

¿Volverá el tapabocas? Infecciones respiratorias agudas en Rionegro aumentaron en 2025

Los casos se concentran en zonas rurales y están asociados a personas no vacunadas

La fiebre amarilla, una enfermedad viral transmitida por mosquitos, ha vuelto a sacudir al país y a las autoridades de salud pública.

En lo que va de 2026, varias regiones registraron un aumento preocupante en contagios y muertes, lo que llevó a reforzar las alertas sanitarias y las estrategias de prevención en todo el territorio colombiano.

Los datos oficiales y reportes de medios nacionales coinciden en que varios departamentos, especialmente Tolima, concentran la mayor parte de los casos.

En este momento, la Secretaría de Salud de este departamento, Katherine Rengifo, informó que el acumulado histórico en el departamento alcanza 139 casos y 57 muertes.

Además, precisó que solo en lo recorrido de 2026, en Tolima se registraron 15 nuevos contagios, de los cuales 10 personas fallecieron y cinco continúan con vida bajo seguimiento médico.

También indicó la entidad de salud que el acumulado desde el inicio del brote superaba las 50 muertes asociadas a la enfermedad.

Rengifo explicó que una proporción significativa de los casos corresponde a personas procedentes de Bogotá y Cundinamarca, situación que llevó a solicitar al Gobierno Nacional un mayor trabajo articulado en materia de vacunación, como lo registra Ecos del Combeiba.

La situación en Tolima se inscribe en un panorama más amplio que ya había puesto en alerta a las autoridades desde 2024, cuando el Ministerio de Salud de Colombia declaró una emergencia sanitaria nacional por el aumento de casos de fiebre amarilla.

Esa declaratoria, emitida en 2025, respondió al incremento sostenido de infecciones en áreas tradicionalmente no consideradas de alto riesgo, como algunas zonas rurales y periurbanas.

La fiebre amarilla es una enfermedad prevenible con una vacuna eficaz y segura, pero su cobertura todavía es insuficiente en varias regiones de Colombia.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) viene advirtiendo que la propagación del virus, impulsada por vectores como mosquitos Aedes y Haemagogus, junto con la movilidad de la población hacia zonas endémicas, aumenta el riesgo de brotes.

Autoridades sanitarias de Tolima intensificaron las campañas de vacunación y vigilancia tras el aumento de casos de fiebre amarilla. Foto: Getty Images

Alta letalidad entre personas no vacunadas

En Bogotá, una ciudad que no se considera endémica para la enfermedad, las autoridades reportaron recientemente muertes atribuibles a fiebre amarilla en personas que viajaron a zonas de riesgo sin vacunar.

La inmunización previa al desplazamiento es clave para evitar contagios importados.

La respuesta institucional combina vigilancia epidemiológica con campañas de vacunación.

En la capital, por ejemplo, la Secretaría de Salud señaló un aumento significativo en la aplicación de dosis e insistió en la importancia de planificar la vacuna con antelación, ya que esta requiere varios días para generar inmunidad eficaz, como lo dice Bogota.gov.

Expertos alertan de que la expansión de zonas geográficas donde se detectan casos está conectada con factores ambientales.

Así, el cambio climático y la presencia de vectores en altitudes mayores a las previamente consideradas de riesgo.

La OPS señaló que un solo caso humano o epizootias (muertes de primates no humanos) pueden indicar circulación activa del virus y justificar el reforzamiento de medidas de vigilancia en salud pública.

Frente a este complicado panorama, la recomendación de las autoridades sanitarias es clara: garantizar la vacunación de forma amplia y oportuna, no solo en las zonas con brotes confirmados, sino también en los corredores turísticos y regiones donde circulan viajeros.