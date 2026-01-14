Salud

¿Volverá el tapabocas? Infecciones respiratorias agudas en Rionegro aumentaron en 2025

las poblaciones más afectadas son los menores de cinco años.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

15 de enero de 2026, 3:05 a. m.
Bogotá actualmente atraviesa un aumento de casos de infección respiratoria aguda.
Bogotá actualmente atraviesa un aumento de casos de infección respiratoria aguda. Foto: Secretaria Distrital de Salud de Bogotá

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) registraron un incremento sostenido durante 2025 en Rionegro, según la Secretaría de Salud municipal. El segundo pico respiratorio del año pasado, que coincidió con la temporada de lluvias y los cambios bruscos de temperatura, se ha mantenido durante los primeros días de este año, generando mayor demanda en servicios de salud.

Los datos muestran que las consultas externas por IRA aumentaron un 23,7 % frente a 2024. Las hospitalizaciones en sala general subieron un 8,5 % y los ingresos a unidades de cuidado intensivo (UCI) crecieron un 2 %.

Aumentan las infecciones respiratorias en niños en Bogotá: la teleconsulta se consolida como opción para casos leves

Este aumento ha tensionado los servicios de urgencias y refleja que la mayor parte de los casos fue atendida ambulatoriamente, aunque un número menor requirió cuidados críticos.

Las autoridades sanitarias destacan que las poblaciones más afectadas son los menores de cinco años, los adultos mayores de 60 y quienes presentan enfermedades crónicas. Estos grupos concentran la mayoría de los ingresos hospitalarios y requieren mayor vigilancia debido a su mayor vulnerabilidad frente a infecciones respiratorias, incluida la influenza.

Salud

Afiliados de Nueva EPS deben hacer trámite obligatorio para medicamentos en 2026: esto es lo que deben saber

Salud

OMS pide a los gobiernos del mundo que aumenten significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas

Salud

La diabetes podría costar 140 billones de euros a la economía mundial hasta 2050, según estudio

Salud

“Si sus padres tienen 50 o 60 años y no hacen deporte, no van a ser independientes con 70”: dice David Céspedes, experto en longevidad

Salud

“Están feriando Famisanar”: la denuncia de Andrés Forero tras millonarios contratos en la EPS

Salud

Estudio analizó la exposición de niños a las pantallas y entregó varias conclusiones; estos son los detalles

Salud

Salud masculina: hombres enfrentan mayor riesgo de enfermedades cardíacas, infecciones y deterioro cognitivo, ¿por qué?

Mundo

Qué son las ‘bacterias pesadilla’ y por qué tienen en alerta a las autoridades de EE. UU. tras preocupante aumento de infecciones

Noticias Estados Unidos

Grave advertencia en Estados Unidos: piden no usar este tipo de productos de limpieza corporal por miedo a infecciones

Semana TV

Estados Unidos emitió alerta sanitaria por parásito carnívoro

También vincularon este aumento con las condiciones climáticas, como las lluvias y los cambios de temperatura que facilitan la circulación de virus respiratorios.

La Secretaría de Salud de Rionegro recordó que el riesgo de contagio de infecciones respiratorias, como la influenza y la IRA, es mayor en espacios cerrados, concurridos y con ventilación insuficiente.

Por esta razón, las autoridades mantienen sus recomendaciones sobre el uso correcto del tapabocas, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social y la vacunación contra la influenza y otras enfermedades respiratorias.

El impacto de los carros híbridos y eléctricos en la salud pública: ¿cómo ayudan a combatir las enfermedades respiratorias?

Durante 2025, las consultas externas por IRA aumentaron un 23,7 % frente a 2024, las hospitalizaciones en sala general crecieron un 8,5 % y los ingresos a unidades de cuidado intensivo (UCI) se incrementaron un 2 %.

Aunque las cifras evidencian un aumento significativo en la incidencia de IRA, no se han emitido medidas obligatorias ni restricciones de circulación; las recomendaciones de la Secretaría de Salud son de carácter preventivo. Por su parte, la Alcaldía de Rionegro también ha estado al tanto y alerta continuamente a la comunidad para prevenir las infecciones.

Colombia impulsa la atención de enfermedades huérfanas con nueva resolución y consulta pública

Este comportamiento sanitario coincide con las tendencias observadas a nivel nacional y regional, donde los subtipos de influenza A han elevado la demanda de atención médica, sobre todo en niños y adultos mayores.

La Secretaría de Salud local continúa monitoreando la situación y actualizando la información sobre los casos, hospitalizaciones y los recursos disponibles para manejar el aumento de infecciones respiratorias.

Más de Salud

Vacunación Influenza

¿Volverá el tapabocas? Infecciones respiratorias agudas en Rionegro aumentaron en 2025

Freddy Aguado (en la foto) llevando esperando desde junio de 2025 para que a su esposa le hagan una cirugía de .

Afiliados de Nueva EPS deben hacer trámite obligatorio para medicamentos en 2026: esto es lo que deben saber

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

OMS pide a los gobiernos del mundo que aumenten significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas

Una enfermedad que afecta silenciosamente al 7 % de la población adulta

La diabetes podría costar 140 billones de euros a la economía mundial hasta 2050, según estudio

Pendientes relacionados con la protección y el cumplimiento de los derechos de los adultos mayores

“Si sus padres tienen 50 o 60 años y no hacen deporte, no van a ser independientes con 70”: dice David Céspedes, experto en longevidad

Estas serían las irregularidades denunciadas en la EPS.

“Están feriando Famisanar”: la denuncia de Andrés Forero tras millonarios contratos en la EPS

Relación entre pantallas y desarrollo cerebral temprano en niños.

Estudio analizó la exposición de niños a las pantallas y entregó varias conclusiones; estos son los detalles

El ejercicio moderado puede evitar la fatiga después de los 50

Salud masculina: hombres enfrentan mayor riesgo de enfermedades cardíacas, infecciones y deterioro cognitivo, ¿por qué?

Cepillos de dientes para niños en un stand dentro de un aula en la escuela primaria Fair Furlong en Bristol (Inglaterra) - Foto de referencia de Ben Birchall/PA Images a través de Getty Images

Invima anuncia cambio radical sobre los cepillos de dientes de los colombianos

El cerebro es un órgano vital para el cuerpo.

El extraño hábito que le hace daño, pero su cerebro lo usa para mantenerlo vivo

Noticias Destacadas