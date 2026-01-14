¿Volverá el tapabocas? Infecciones respiratorias agudas en Rionegro aumentaron en 2025

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) registraron un incremento sostenido durante 2025 en Rionegro, según la Secretaría de Salud municipal. El segundo pico respiratorio del año pasado, que coincidió con la temporada de lluvias y los cambios bruscos de temperatura, se ha mantenido durante los primeros días de este año, generando mayor demanda en servicios de salud.

Los datos muestran que las consultas externas por IRA aumentaron un 23,7 % frente a 2024. Las hospitalizaciones en sala general subieron un 8,5 % y los ingresos a unidades de cuidado intensivo (UCI) crecieron un 2 %.

Este aumento ha tensionado los servicios de urgencias y refleja que la mayor parte de los casos fue atendida ambulatoriamente, aunque un número menor requirió cuidados críticos.

Las autoridades sanitarias destacan que las poblaciones más afectadas son los menores de cinco años, los adultos mayores de 60 y quienes presentan enfermedades crónicas. Estos grupos concentran la mayoría de los ingresos hospitalarios y requieren mayor vigilancia debido a su mayor vulnerabilidad frente a infecciones respiratorias, incluida la influenza.

También vincularon este aumento con las condiciones climáticas, como las lluvias y los cambios de temperatura que facilitan la circulación de virus respiratorios.

La Secretaría de Salud de Rionegro recordó que el riesgo de contagio de infecciones respiratorias, como la influenza y la IRA, es mayor en espacios cerrados, concurridos y con ventilación insuficiente.

Por esta razón, las autoridades mantienen sus recomendaciones sobre el uso correcto del tapabocas, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social y la vacunación contra la influenza y otras enfermedades respiratorias.

Aunque las cifras evidencian un aumento significativo en la incidencia de IRA, no se han emitido medidas obligatorias ni restricciones de circulación; las recomendaciones de la Secretaría de Salud son de carácter preventivo. Por su parte, la Alcaldía de Rionegro también ha estado al tanto y alerta continuamente a la comunidad para prevenir las infecciones.

Este comportamiento sanitario coincide con las tendencias observadas a nivel nacional y regional, donde los subtipos de influenza A han elevado la demanda de atención médica, sobre todo en niños y adultos mayores.

La Secretaría de Salud local continúa monitoreando la situación y actualizando la información sobre los casos, hospitalizaciones y los recursos disponibles para manejar el aumento de infecciones respiratorias.