Ministerio de Salud pide reforzar vacuna contra la fiebre amarilla antes de ingresar a estas zonas endémicas

El Ministerio de Salud y Protección Social informó que la fiebre amarilla ha estado presente históricamente en Colombia, principalmente en zonas rurales y selváticas.

Departamentos como Amazonas, Caquetá, Huila y Putumayo han sido, desde hace décadas, territorios donde el virus circula de manera permanente, razón por la cual las acciones de vacunación y vigilancia deben mantenerse de forma continua.

Muertes por fiebre amarilla reactivan la alerta sanitaria en Colombia: estos son los síntomas principales de la enfermedad

En el marco de la emergencia sanitaria declarada por el brote de fiebre amarilla, la entidad señaló que la situación fue contenida. De acuerdo con el balance oficial, desde julio de 2025 se evidenció una disminución progresiva de los casos y, durante agosto de ese mismo año, se registraron varias semanas consecutivas sin nuevos reportes.

Este comportamiento fue atribuido al fortalecimiento de las jornadas de vacunación, al seguimiento permanente de la situación epidemiológica en los territorios y a las acciones de control del mosquito transmisor.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria se han confirmado 79 casos de fiebre amarilla en el país, de los cuales 36 personas fallecieron. El Ministerio indicó que estas cifras reflejan que se trata de una enfermedad grave y potencialmente mortal, especialmente en personas que no cuentan con la vacuna.

Carné de la fiebre amarilla. Imagen de referencia. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

En ese sentido, la entidad reiteró que la vacunación es la medida más efectiva para prevenir complicaciones y muertes asociadas a esta enfermedad, por lo que hizo “un llamado a los colombianos a reforzar la vacunación contra la fiebre amarilla en personas que residan o tengan previsto viajar a zonas donde el virus circula de manera activa, especialmente cuando han pasado más de diez años desde la última dosis”.

En el departamento del Tolima, el brote registrado durante 2024 fue contenido mediante el aumento de la cobertura de vacunación y el seguimiento constante de los casos.

No obstante, la autoridad sanitaria advirtió que el virus continúa circulando de forma natural en zonas específicas, particularmente en el oriente del departamento, por lo que se deben mantener las medidas de prevención tanto para la población residente como para quienes visitan estas áreas.

“Aunque el brote registrado en el país ha sido contenido, el virus permanece de forma endémica en territorios específicos, por lo que una dosis de refuerzo, bajo los lineamientos establecidos, se convierte en una medida clave para prevenir contagios y muertes evitables”, reiteró MinSalud.

Durante 2026, la mayoría de los casos confirmados se han presentado en personas no vacunadas que viajaron desde otros departamentos, como Cundinamarca, Norte de Santander, Boyacá y Bogotá, hacia zonas con circulación activa del virus.

Según el Ministerio, varias de estas infecciones ocurrieron durante temporadas de fiestas y días festivos, lo que evidencia que el principal riesgo actual está asociado a viajar a zonas endémicas sin contar con la vacunación previa.