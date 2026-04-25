El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) elevó hace algunos días una nueva alerta sanitaria por cuenta de varios medicamentos que se están comercializando en el país de manera fraudulenta.

Se trata de los productos: Passiflora, Caléndula, Peeling, Humectante, Nutritiva, Reeducador gástrico, Ginkgo biloba, Contorno de ojos, Fucus ves D6, Diabetes hamamelis y Carbo vegetabilis.

La autoridad advierte que productos promocionados en redes sociales no cuentan con registro sanitario. Foto: Getty Images/Collection Mix: Sub

Aseguraron que dichos productos se comercializan y promocionaban a través de varios perfiles en redes sociales, más exactamente en Instagram @bioalterna_co y en Facebook @Bioalterna Col y @Bioalterna – Homeopatía, asegurando que estos son medicamentos homeopáticos oficinales.

El Invima detalló que los productos no están amparados bajo ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente y no cumplen con lo establecido en el Decreto 1737 de 2005.

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Entre las irregularidades encontradas, el Invima detalla que se da un uso irregular de nombres comerciales o marcas, además de publicidad con indicaciones terapéuticas no autorizadas, en contravención del numeral 11 del citado decreto. En consecuencia, su comercialización en Colombia es ilegal y se consideran productos fraudulentos.

“Se aclara que los medicamentos homeopáticos oficinales no requieren de registro sanitario para su comercialización en Colombia; sin embargo, se recomienda a los ciudadanos adquirir los productos en farmacias homeopáticas autorizadas, como se establece en el Decreto 1737 de 2005, en el cual se reglamenta la preparación, distribución, dispensación, comercialización, etiquetado, rotulado y empaque de los medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales, y se dictan otras disposiciones”, precisó el Invima.

Los medicamentos señalados incumplen normas de rotulado, publicidad y comercialización en Colombia. Foto: Foto archivo

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Respecto a las medidas del Invima, la entidad detalló que es importante abstenerse de adquirir los productos anteriormente mencionados. “No compre medicamentos, ni productos fitoterapéuticos, ni suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud. Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan en sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp”, afirma la entidad.

Si por algún motivo está consumiendo alguno de estos, es importante suspender su uso de inmediato, debido a los riesgos que puede representar para la salud.

¡Pilas! El Invima emitió una alerta por productos fraudulentos Foto: Getty Images