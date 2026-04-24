La verdad sobre el “sexto sentido”: científicos revelan que este proceso invisible influiría en sus decisiones sin que lo note

Durante años, las personas han experimentado una sensación difícil de explicar que aparece antes de tomar una decisión, conocida como intuición, un fenómeno ambiguo y casi misterioso que ha resultado complejo de analizar para la comunidad científica.

El misterio antes de morir: científicos revelan qué sienten y ven las personas en sus últimos momentos

Sin embargo, las investigaciones científicas han comenzado a desmontar esa idea, sugiriendo que lo que parecía una simple corazonada en realidad corresponde a un mecanismo biológico sofisticado que opera de forma automática, incluso sin que la persona sea consciente de ello.

En este contexto, este proceso ha sido denominado interocepción, que, de acuerdo con el sitio web Psicología y Mente, corresponde a la “percepción del estado interno del organismo, aportando información sobre el funcionamiento o disfunción de las vísceras y órganos internos”. Es decir, permite percibir que algo no va bien en el organismo.

Este proceso permite percibir que algo no va bien en el organismo. (Imagen de referencia) Foto: Getty Images

De este modo, lejos de explicaciones sobrenaturales, esta habilidad evidencia cómo el cuerpo influye de manera silenciosa en la toma de decisiones. Durante años predominó la idea de que el cerebro funcionaba como un órgano independiente encargado de dirigir todas las acciones.

Sin embargo, esa visión ha comenzado a cambiar, ya que nuevas evidencias científicas indican que su actividad está estrechamente ligada a la información que recibe del resto del cuerpo.

El cerebro debe monitorear y manejar constantemente lo que sucede en el cuerpo (lo que se conoce como alostasis). (Imagen de referencia) Foto: Getty Images

“Por necesidad, el cerebro debe monitorear y manejar constantemente lo que sucede en el cuerpo (lo que se conoce como alostasis). El cerebro depende de señales corporales aferentes para garantizar que haya suficientes recursos fisiológicos (p. ej., glucosa, oxígeno) para el comportamiento en cualquier momento. Por ejemplo, durante una amenaza percibida, el cerebro le dice al corazón y los pulmones que bombeen más sangre a los brazos y las piernas para ayudar a impulsar los músculos para la acción (por ejemplo, luchar o huir). Así que debe conocer la energía metabólica disponible y reservada del cuerpo y cualquier otra restricción energética relevante (por ejemplo, si el cuerpo está luchando contra una infección). Esta vigilancia ayuda al cerebro a coordinar mejor una respuesta eficiente a cualquier evento o desafío de la vida que encontremos”, señaló la psicóloga Jennifer MacCormack, en diálogo con Psychologytoday.

"Esta vigilancia ayuda al cerebro a coordinar mejor una respuesta eficiente a cualquier evento o desafío de la vida que encontremos". (Imagen de referencia) Foto: Getty Images

Contrario a lo que muchos creen, esta capacidad no es estática ni está determinada de forma definitiva. La interocepción puede fortalecerse con hábitos sencillos, sin necesidad de recurrir a métodos complejos o especializados.

Prácticas cotidianas como respirar de manera consciente, hacer pausas a lo largo del día o dirigir la atención al propio cuerpo permiten mejorar la conexión entre las señales internas y la forma en que el cerebro las interpreta. Este proceso favorece una mayor claridad sobre lo que ocurre dentro del organismo.

Está despierto, pero no puede moverse ni gritar: la ciencia explica el terror detrás de las parálisis del sueño

Entre las estrategias más útiles se encuentran dedicar algunos minutos a una respiración pausada, observar las sensaciones físicas antes de tomar decisiones y reconocer cómo responde el cuerpo ante situaciones de estrés. También resulta clave identificar cambios en el sueño, la energía o el apetito, así como detectar los primeros signos físicos de ansiedad.

Con el tiempo, este tipo de entrenamiento facilita anticipar reacciones y actuar de manera más coherente con el estado real del cuerpo. Así, lo que suele percibirse como un “sexto sentido” deja de ser un misterio y se entiende como una capacidad biológica que puede desarrollarse y que influye de forma silenciosa en la vida diaria.