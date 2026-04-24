El eclipse total de Sol más impactante: la prueba clave que debe realizar para saber si podrá verlo desde su casa

El atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 quedará marcado en la memoria de millones de personas. Ese día se producirá el primer eclipse total de Sol visible en más de un siglo, un fenómeno astronómico excepcional que atraerá tanto a la comunidad científica como al público general.

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Según la NASA, el eclipse podrá observarse en distintas regiones del planeta. La franja de totalidad —donde la Luna cubrirá por completo al Sol durante unos minutos— atravesará Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal, sumiendo el cielo en una oscuridad momentánea. Fuera de esta trayectoria, el fenómeno será visible de forma parcial en África y América del Norte, así como en los océanos Atlántico, Ártico y Pacífico.

A escala global, el evento comenzará a las 17:34 (hora peninsular) en el mar de Bering y finalizará a las 21:58 en el océano Atlántico, con una duración total de 264 minutos, es decir, algo menos de cuatro horas y media. Durante su recorrido, la franja de totalidad cruzará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia, el extremo occidental de Islandia y el Atlántico antes de entrar en la península Ibérica.

Un eclipse total de Sol ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Foto: Getty Images

En España, el eclipse se desplazará de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia, desde la Coruña hasta Palma, incluyendo ciudades como Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. Este trazado sitúa al país como uno de los lugares privilegiados para su observación.

No obstante, el fenómeno tendrá una particularidad: ocurrirá con el Sol muy próximo al horizonte, en pleno atardecer. Por ello, será fundamental elegir ubicaciones con buena visibilidad hacia el oeste, sin obstáculos como edificios o montañas.

A cambio, la coincidencia de la totalidad con la puesta de Sol ofrecerá una estampa poco habitual y especialmente espectacular. Además, al producirse en verano, aumentan las probabilidades de cielos despejados en gran parte del territorio.

Durante un eclipse solar total el cielo se oscurece. Foto: Getty Images

Para quienes planeen observarlo desde España, existe una forma sencilla de anticipar las condiciones de visibilidad. El jueves 30 de abril se puede realizar una prueba práctica: basta con situarse en el lugar elegido a la misma hora del eclipse (alrededor de las 20:30) y comprobar si el Sol se ve completamente.

En caso contrario, conviene buscar otro punto con mejor horizonte. Este “simulacro” se basa en un principio astronómico: la simetría de la órbita terrestre hace que el Sol recorra trayectorias similares en el cielo en determinadas fechas del año, lo que permite prever su posición con antelación.