El fenómeno que ocurrirá este 6 de abril y que solo podrán observar los astronautas de Artemis II en su viaje hacia la Luna

Entre los eventos más esperados del año se encontraba el lanzamiento de Artemis II, la misión en la que cuatro astronautas viajarían a la órbita lunar para estudiarla en detalle y obtener experiencia para futuras expediciones, incluso hacia Marte.

🔴 Artemis II EN VIVO: trayectoria, horarios y últimas noticias de su paso por la Luna este 6 de abril

Después de posponer la fecha en varias ocasiones, finalmente el 1 de abril, la NASA logró este hito histórico, un regreso que había sido esperado por más de 50 años, desde la era del Apolo. Hasta el momento, la misión ha transcurrido sin contratiempos y continúa según lo previsto.

Se había pronosticado que en su sexto día la nave alcanzaría el máximo acercamiento a la Luna, un momento que hoy se hace realidad y que en pocas horas permitirá obtener información detallada sobre este impresionante satélite natural.

La observación lunar comenzará alrededor de las 14:45 (hora del este de EE. UU.) y se extenderá durante unas siete horas, tiempo durante el cual la tripulación de la nave Orion estudiará minuciosamente la superficie lunar. La transmisión en vivo estará disponible desde la 1 p. m. en NASA+, Amazon Prime, Apple TV, Netflix, HBO Max y el canal de YouTube de la NASA.

Se pronosticó que en su sexto día, la nave alcanzaría el máximo acercamiento a la Luna. Foto: AP

Las cámaras instaladas en los paneles solares de Orion mostrarán imágenes de la Luna, aunque la calidad dependerá de la distancia y el ancho de banda. Alrededor de las 18:44, la nave pasará detrás de la Luna, entrando en un bloqueo de comunicaciones de unos 40 minutos. Se espera que alcance su punto más cercano a la superficie lunar a las 19:02, a 6.530 km.

Un detalle poco conocido es que los astronautas serán testigos de un eclipse solar desde el espacio. Durante aproximadamente 53 minutos, la nave estará alineada con la Luna y el Sol, haciendo que la estrella desaparezca de su vista. Este fenómeno permitirá observar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, visible como un halo luminoso.

Además, la tripulación podrá detectar posibles destellos provocados por meteoritos que impacten la superficie lunar, una oportunidad única para estudiar la interacción entre la Luna y estos cuerpos celestes.

Artemis II tiene como objetivo estudiar la Luna en detalle y servir de experiencia para futuras misiones, incluso a Marte. Foto: Getty Images/iStockphoto

Artemis II también buscará batir el récord de la mayor distancia recorrida desde la Tierra por una misión tripulada, superando la marca del Apolo 13, que en abril de 1970 alcanzó las 248.655 millas durante su regreso de emergencia.

Se espera que Orion establezca el nuevo récord a la 1:56 p. m. y alcance su distancia máxima de 252.760 millas a las 7:07 p. m. Posteriormente, el martes 7 de abril a las 13:25, la nave saldrá de la esfera de influencia lunar, situándose a 41.072 millas de la Luna, consolidando así un viaje que marca un nuevo capítulo en la exploración humana del espacio profundo.