NASA sorprende con la primera imagen de la Luna desde la nave Orión en la misión Artemis 2

La misión Artemis II han abandonado la órbita terrestre tras completar con éxito el encendido clave del motor principal de la nave espacial Orión y se dirigen ya a la Luna, según informó la NASA. Por primera vez en más de 50 años, los astronautas de una misión de la NASA sobrevolarán la Luna.

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“Hoy, por primera vez desde el Apolo 17 en 1972, los humanos han abandonado la órbita terrestre. Reid, Victor, Christina y Jeremy se encuentran ahora en una trayectoria precisa hacia la Luna. Orion opera con tripulación por primera vez en el espacio, y estamos recopilando datos cruciales y aprendiendo de cada paso”, declaró la administradora asociada interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración, Lori Glaze, en la sede de la NASA en Washington.

La primera imagen de la Luna desde la nave Orión

El sábado 4 de abril, la NASA dio a conocer una nueva imagen clave en la que se observa el lado iluminado de la Luna, objetivo principal de la misión Artemis II. A través de su cuenta en X, la agencia destacó la relevancia de esta misión, asegurando que representa un avance significativo al superar barreras históricas.

History in the making



In this new image from our @NASAArtemis II crew, you can see Orientale basin on the right edge of the lunar disk. This mission marks the first time the entire basin has been seen with human eyes. pic.twitter.com/iqjod6gqgz — NASA (@NASA) April 5, 2026

“Historia en proceso. En esta nueva imagen de nuestra tripulación de la misión @NASAArtemisII, se puede apreciar la cuenca Oriental en el borde derecho del disco lunar. Esta misión marca la primera vez que se observa la cuenca completa a simple vista”, se lee en una publicación hecha en la red social.

La cuenca Oriental se destaca como uno de los cráteres más extensos y de formación relativamente reciente en la Luna. Es conocida por su particular apariencia similar a una diana, su difícil observación desde la Tierra y su ubicación en el borde de la cara visible del satélite.

La NASA comparte las impresionantes imágenes de los astronautas en su cuarto día de la misión Artemis 2, con más preparativos de la tripulación para el viaje del lunes alrededor de la Luna. https://t.co/if1kX8q65f



📹: Tomado de la NASA. pic.twitter.com/efodBYEpLc — Revista Semana (@RevistaSemana) April 5, 2026

Tareas completadas hasta el momento

Otras tareas completadas hasta el momento incluyen la transición a la Red del Espacio Profundo para las comunicaciones, la aclimatación de la tripulación al entorno espacial, la realización de sus primeros períodos de descanso, la puesta en marcha del primer ejercicio del volante de inercia, el restablecimiento del funcionamiento normal del inodoro de la nave espacial y la configuración de la nave espacial para la maniobra de inyección translunar.

Durante un sobrevuelo lunar programado para el lunes 6 de abril, los astronautas tomarán fotografías de alta resolución y compartirán sus propias observaciones de la superficie lunar, incluyendo áreas de la cara oculta de la Luna nunca antes vistas directamente por los humanos.

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Si bien la cara oculta de la Luna estará parcialmente iluminada durante el sobrevuelo, las condiciones propicias generarán sombras que se extenderán por la superficie, realzando el relieve y revelando profundidades, crestas, pendientes y bordes de cráteres que suelen ser difíciles de detectar con iluminación completa.

Tras un exitoso sobrevuelo lunar, los astronautas regresarán a la Tierra y amerizarán en el Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego.

La NASA enviará a los astronautas del programa Artemis en misiones cada vez más desafiantes para explorar más la Luna en busca de descubrimientos científicos, beneficios económicos y para sentar las bases de las primeras misiones tripuladas a Marte.

*Con información de Europa Press.