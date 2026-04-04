Astronauta Victor Glover, piloto de Artemis II, entregó contundente mensaje desde el espacio: “Todos se ven como uno solo”

Los astronautas de Artemis II tuvieron la oportunidad de contactarse con la Tierra y dialogar con la cadena ABC, relatando un poco de lo que ha sido esta experiencia. En la videollamada, los profesionales entregaron unas palabras, destacando principalmente las dadas por Victor Glover.

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Según se registró, el integrante de la tripulación habló sobre cómo fue su primera impresión al llegar al espacio, detallando lo que pasaba por su mente.

“Lo primero que tengo que decir es: confíen en nosotros, se ven increíbles y hermosos. Desde acá todos se ven como uno solo, como los homo sapiens que somos. No importa de dónde vengan, o cómo se vean; somos un solo pueblo”, dijo.

El astronauta enfatizó en lo asombroso que había sido este capítulo de la historia, teniendo en cuenta que todo mundo se volteó a mirar la misión de volver a la Luna.

“Esto nos unió y nos mostró lo que podemos hacer cuando no solo dejamos de lado nuestras diferencias, sino cuando unimos nuestras diferencias y usamos todas las fortalezas para lograr algo grandioso (...) Cuando leo la Biblia y descubro todas las maravillas que fueron hechas para nosotros… este lugar es simplemente asombroso”, agregó.

Por su parte, Jeremy Hansen, contó que tuvo la sensación de “caer del cielo” mientras su nave seguía su compleja trayectoria hacia la Luna.

Junto con los otros tres astronautas de la misión Artemis II, superó el sábado por la mañana el punto medio entre la Tierra y la Luna, a más de 241.000 kilómetros de casa. Deben realizar el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de medio siglo.

Durante las primeras horas a bordo de la nave Orion, Jeremy Hansen, expiloto de combate de 50 años que realiza su primer viaje al espacio, vio “cosas extraordinarias”.

“En lo que nos echamos una pequeña siesta y nos levantamos, la Tierra ya estaba tan lejos”, relató el astronauta, junto a sus compañeros estadounidenses Victor Glover y Reid Wiseman, durante una sesión de preguntas y respuestas organizada por la Agencia Espacial Canadiense (ASC).

Jeremy Hansen habló después de la inyección translunar, una maniobra de propulsión que lleva a Orion a volar a menos de 200 kilómetros alrededor de la Tierra antes de poner rumbo a la Luna.

“Tuve la sensación de que estábamos cayendo del cielo hacia la Tierra, y le dije a Reid: ‘Parece que vamos a estrellarnos contra ella’”, explicó el astronauta.

“Es increíble. En realidad, la esquivamos (...). Estaba tan cerca (...). Fue realmente fenomenal”, añadió Hansen.

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, muestra a la tripulación de Artemis II, de izquierda a derecha: el astronauta canadiense y especialista de misión Jeremy Hansen, el comandante Reid Wiseman, la especialista de misión Christina Koch y el piloto Victor Glover, durante una videoconferencia desde la órbita lunar. Foto: AP

El astronauta, que se incorporó a la ASC en 2009 tras una carrera como piloto de combate en la Real Fuerza Aérea Canadiense, será el primer no estadounidense en volar alrededor de la Luna.

La próxima etapa de Orion, prevista para el quinto día de esta misión de diez días, será entrar en la esfera de influencia lunar, donde la atracción gravitatoria de la Luna supera a la de la Tierra, según la NASA.

Jeremy Hansen está impaciente por ver de cerca la cara oculta de la Luna y observar “un eclipse del Sol detrás de la Luna, lo que va a ser realmente genial”.

Consultado sobre los consejos que daría a las nuevas generaciones, este padre de tres hijos instó a los más jóvenes a “seguir sus pasiones, pero también a compartir sus pasiones con los demás”.

“Para lograr grandes cosas como lo que estamos haciendo en esta cápsula, viajar hasta la Luna, volar alrededor de la Luna, hace falta un gran equipo detrás de uno. Y eso vale para todos nosotros en nuestras vidas”, declaró.

*Con información de AFP