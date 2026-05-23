Eclipse solar del 12 de agosto de 2026: expertos advierten cómo observarlo de forma segura y evitar daños en la vista

La Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses de España publicó una guía con recomendaciones para observar de forma segura el eclipse del próximo 12 de agosto, dirigida especialmente al público general.

El documento insiste en la importancia de utilizar gafas certificadas y evitar mirar directamente al Sol a través de cámaras, binoculares o telescopios que no cuenten con filtros específicos.

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Según la guía, observar el Sol sin la protección adecuada puede provocar quemaduras en la mácula y daños permanentes en la visión. “Las gafas certificadas ISO 12312-2:2015 son el único método seguro para observar directamente el Sol durante las fases parciales del eclipse, ya que bloquean la radiación intensa que puede causar retinopatía solar. Las gafas de sol, por muy oscuras que sean, no ofrecen esta protección”, advierte el documento.

Además, recuerda que durante eclipses anteriores circularon numerosas falsificaciones que no cumplían con los estándares mínimos de seguridad, por lo que recomienda verificar el origen, la certificación y el fabricante de las gafas antes de utilizarlas.

La guía también alerta que incluso las gafas homologadas pueden representar un riesgo si están rayadas, deformadas o perforadas. “Estas gafas deben desecharse inmediatamente si presentan daños, ya que un defecto mínimo permite la entrada de luz solar concentrada”, señala.

El documento incluye igualmente recomendaciones para prevenir riesgos ambientales e incendios forestales, así como consejos logísticos para quienes planean desplazarse a zonas de observación. Entre ellos, se destaca la importancia de organizar los viajes con anticipación, llevar suministros básicos y establecer protocolos familiares o grupales.

Los eclipses solares son fenómenos especialmente llamativos. Foto: Getty Images

En materia de salud, la guía ofrece medidas para prevenir golpes de calor y deshidratación, como consultar el índice de radiación UV antes de la exposición prolongada al sol. También aconseja usar repelentes autorizados y ropa de manga larga para evitar picaduras de insectos. Al tratarse de eventos masivos, recomienda mantener una adecuada higiene de manos y cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar para reducir el riesgo de contagio de enfermedades.

Asimismo, advierte que las grandes concentraciones de personas pueden provocar caídas, mareos, ansiedad y dificultades para acceder a agua o atención médica. Por ello, aconseja evitar lugares excesivamente concurridos si no es necesario y seguir siempre las indicaciones de las autoridades en caso de asistir a sitios masificados.

Por otro lado, la guía hace especial énfasis en la supervisión de menores de edad, ya que pueden retirarse las gafas por curiosidad o mirar directamente al Sol sin protección.

Del mismo modo, las personas con dependencia o discapacidad pueden necesitar apoyo adicional para garantizar el uso correcto de las gafas de protección.

Expertos advierten sobre gafas falsas para ver el eclipse: así puede identificarlas. Foto: AP

Se recuerda que las gafas únicamente pueden retirarse durante la fase de totalidad del eclipse, el único momento en el que la Luna cubre completamente el disco solar. En cuanto aparece el primer destello de luz, es imprescindible volver a colocárselas de inmediato, ya que la luminosidad puede causar daños en la retina.

La totalidad solo se producirá en los eclipses de 2026 y 2027. En el eclipse anular de 2028 no existirá una fase de oscuridad completa, por lo que las gafas deberán utilizarse en todo momento.

Finalmente, la guía recomienda vigilar a los animales domésticos durante el fenómeno, ya que la oscuridad repentina puede alterar su comportamiento y provocar reacciones inesperadas o extravíos.

*Con información de Europa Press.