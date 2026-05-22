El error de carga que podría dañar la ropa: 5 trucos de un experto para calibrar correctamente su lavadora

Aprender a organizar correctamente cada lavado puede marcar la diferencia entre ropa que conserva su apariencia por años y prendas que pierden color o forma en pocos meses.

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El espacio dentro del tambor sí importa

Uno de los hábitos más frecuentes en los hogares es intentar aprovechar cada lavado metiendo la mayor cantidad de ropa posible. Sin embargo, cuando el tambor queda completamente lleno, las prendas apenas pueden moverse y el agua no circula de manera adecuada.

Llenar completamente la lavadora podría impedir que la ropa se limpie correctamente y acelerar su desgaste. Foto: Getty Images

Esto provoca que el jabón no llegue a todas las zonas de la ropa y que algunas piezas salgan todavía con suciedad o con restos de detergente. Los especialistas recomiendan dejar siempre una parte libre dentro del tambor para que las prendas tengan espacio suficiente durante el movimiento del ciclo.

Más jabón no significa ropa más limpia

Muchas personas creen que agregar una gran cantidad de detergente mejora el resultado final, pero ocurre lo contrario. El exceso de jabón produce demasiada espuma y dificulta el enjuague completo.

Como consecuencia, pueden quedar residuos en las telas que terminan apagando los colores, endureciendo algunas fibras o incluso causando irritación en la piel. La recomendación es usar únicamente la cantidad indicada para el peso de la carga y el nivel de suciedad.

No toda la ropa debe lavarse junta

Separar únicamente por colores ya no es suficiente. Las prendas también deben agruparse según el tipo de tela y resistencia.

Por ejemplo, mezclar toallas gruesas con ropa delicada puede acelerar el deterioro de materiales más finos. Las cremalleras, botones o tejidos pesados generan fricción constante y terminan deformando ciertas prendas. Para evitarlo, una alternativa útil es utilizar bolsas protectoras para ropa interior o textiles delicados.

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Cada temperatura tiene una función distinta

El agua caliente no siempre es la mejor opción. Algunas prendas necesitan ciclos suaves y temperaturas bajas para conservar su forma y color, mientras que otras, como las sábanas o las toallas, requieren lavados más intensos para eliminar olores y suciedad acumulada.

Usar agua caliente en todos los lavados podría acelerar el desgaste y desteñir algunas prendas. Foto: Agencia 123rf

Conocer las funciones básicas de la lavadora ayuda no solo a cuidar la ropa, sino también a reducir el consumo de energía y agua en el hogar.

La lavadora también necesita limpieza

Uno de los errores menos conocidos es olvidar que la propia máquina acumula residuos con el paso del tiempo. Restos de detergente, humedad y suciedad pueden quedarse dentro del tambor y afectar el funcionamiento del aparato.

Cuando esto sucede, la ropa puede empezar a salir con malos olores o sensación de humedad. Realizar limpiezas periódicas y dejar ventilar la puerta después de cada uso ayuda a mantener el electrodoméstico en mejores condiciones y prolongar su vida útil.