Los perros y gatos ganan espacio en los hogares; sus pelos también abundan por todas partes de la casa y se impregnan con facilidad en la ropa, terminando finalmente en electrodomésticos como la lavadora o la secadora.

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Para que esto no se convierta en un dolor de cabeza porque la pelusa se va acumulando y puede generar que estos aparatos no funcionen bien, es clave realizar limpiezas frecuentes y hay trucos sencillos con los que se le sale al paso a esta situación.

El portal El Mueble indica que algunos productos como el vinagre ayudan a desprender el pelo que se queda incrustado en los rincones del electrodoméstico. Esto facilita el retiro del filtro o la tina de la lavadora.

Sin embargo, antes de aplicar cualquiera de estos elementos caseros, es importante seguir algunas recomendaciones en torno a la limpieza del electrodoméstico.

Lo primero es dejar secar la lavadora, vacía y con la puerta abierta. Después, se utiliza una aspiradora con boquilla estrecha para eliminar cualquier resto de pelo seco que haya quedado acumulado en su interior.

Los pelos de perros y gatos en la ropa suelen acumularse en la lavadora. Foto: Getty Images

Posteriormente, se pasa un paño ligeramente humedecido por toda la superficie del tambor y la tina. Una vez efectuados estos pasos, se añade media taza de vinagre directamente en la lavadora y se pone en marcha un clico de enjuague. Este ingrediente funciona como suavizante natural y facilita que el pelo incrustado se desprenda, pero antes de hacerlo se debe revisar el manual del aparato para asegurarse de que se puede realizar este tipo de limpieza.

Trucos efectivos para eliminar los pelos de perro o gato en la casa

Si la lavadora es de carga superior, se puede poner una bolsa atrapapelusas durante el próximo ciclo para capturar restos de pelo y pelusa. “Usarla de forma habitual ayuda a reducir la cantidad de residuos que se acumulan en la ropa y dentro de la lavadora”, indica El Mueble.

¿Cómo evitar que entre pelo de mascotas en la lavadora?

Antes de meter la ropa en la lavadora, lo recomendable es utilizar un cepillo de cerdas suaves o un rodillo adhesivo para quitar los pelos sueltos que hayan quedado incrustados en la tela para ayudar a reducir los que van a parar a la lavadora.

Hay recomendaciones a tener en cuenta para evitar que los pelos de las mascotas lleguen a la lavadora. Foto: Getty Images

De igual forma, se pueden utilizar guantes de goma para eliminar los pelos de mascotas de la ropa antes de lavarla. Lo ideal es mojarlos antes de pasarlos por la superficie de la prenda, para que la pelusa se pegue al guante.

Un estropajo húmedo es otra opción. Al igual que con los guantes de goma al pasarlo por la superficie de la prenda, los pelos se adhieren y se evita que lleguen a la lavadora.

Según la Casa del Electrodoméstico, la cinta adhesiva también ayuda, sobre todo aquella especialmente diseñada para limpiar la ropa. Contribuye a eliminar el pelo de animales de cualquier prenda.

Un truco más es agregar un chorrito de vinagre de limpieza al ciclo de lavado, pues este ayuda a aflojar los pelos de la ropa, además de atraparlos durante el ciclo de lavado.